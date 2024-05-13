Игорь Федотов о претензиях «Зенита» к судье Иванову: «Критика абсолютно не по делу и незаслуженно. Это эмоции из-за невыполненных задач»
Игорь Федотов оценил работу судьи Сергея Иванова на матче «Зенит» – ЦСКА (0:1).
После игры 28-го тура Мир РПЛ с критикой арбитра выступили главный тренер петербуржцев Сергей Семак и капитан Дуглас Сантос.
«Иванов отработал хорошо. Трудный момент с 11-метровым – арбитр назначил его через ВАР. Случился наступ, но Иванов со своей позиции не мог его увидеть, потому что был перекрыт.
Но Иванов не показал желтые игрокам ЦСКА за грубую игру на 6-й и 78-й минутах. Тяжело ему было с Заболотным, которому арбитр ошибочно не показал желтую после применение локтя в борьбе за мяч в начале матча.
Никто не понял, почему игрок ЦСКА получил карточку в следующем эпизоде. Но потом Иванов правильно разобрался с подкатом все того же Заболотного. Все тяжело, и это будет продолжаться еще два тура.
Недовольство и критика в адрес Иванова – абсолютно не по делу и незаслуженно. Это эмоции из-за невыполненных задач.
Не можете понять, почему Иванов назначил 11-метровый? Тогда мы не можем понять, почему Вендел не может забить в пустые ворота. У них ответ будет простой: «Это наша проблема». Тогда решения Иванова – это проблема департамента, а не ваша», – сказал Федотов.
Дуглас о судействе с ЦСКА: «Почти все неоднозначные решения принимаются против «Зенита». Не припомню тех, что были в нашу пользу. Но это не извинения или оправдания – должны забивать и побеждать»
Лапочкин о судействе Иванова: «Мойзес попал в лицо Изидору – должна быть вторая желтая. Было много стычек без карточек, пропуски фолов, игра вышла из‑под контроля»
Сергей Семак: «Сильных никто не любит. Все ведь люди, и судьи тоже. В спорных ситуациях трактовки были не в пользу «Зенита», кроме единичных случаев»
Но вот вопрос о том, почему к этому моменту ЦСКА имел на поле 11 игроков, а не 10, а то и 9 - он никуда не делся. Заболотный, при всей моей к нему симпатии, наработал на удаление задолго до замены.
Да только за акцентированный удар локтем Антуана в лицо Нино можно было показать красную, но это не в силах Иванова, хочется судить дальше.
Ребят ну что теперь? Есть кто из вас просто по человеческих о верит на моё сообщение и признается что были не правы? Или в тихую минусов накидаете забыв о мужском?
Разберём его слова о карточке на 6 минуте. На самом деле на 5 минуте, но не суть.
Заболотный прыгает вверх и играет в мяч. В него сзади влетает Нино, который не играет в мяч, а играет в спину Заболотному и при этом врезается в локоть. Инициатором этого был Нино который кинулся в Заболотного и налетел на локоть.
Более того, рука Нино поднята выше головы и бьёт в лицо Заболотному. Если рука Заболотного в естественном положении, то рука Нино нет и ей он бьёт в лицо игроку ЦСКА. Получается это умышленный удар в лицо, и если уж давать Заболотному ЖК за то, что в него влетел Нино, то получается самому Нино надо давать КК за умышленный удар рукой в лицо.
Смотрим далее, Федотов говорит что непонятно а что получил карточку Заболотный в следующем эпизоде, но молчит о том что и там Нино ударил Заболотного по голове. Это не ЖК?
На 29 мин. Нино руками держит за футболку Чалова срывая атаку ЦСКА. Это как?
С Нино разобрались.
На 20 мин. Кассерра в штрафной ЦСКА бьёт в шею Роше, а результате ему оказывают помощь врачи. То же нормально?
Почему об этом Федотов молчит?
Таких эпизодов хватает, как результат двоих игроков ЦСКА уносят с поля. Всё нормально? Нет нарушений?
На 25 мин. Нино снова бьёт в голову Заболотному. ЖК Заболотному.
Кассерра на 20 мин. бьёт в шею Роши и тому оказывают помощь врачи. Ничего.
27 мин. Дуглас прямой ногой влетает в ногу Файзулаева. Всего лишь ЖК Дугласу.
29 мин. Нино хватает Чалова за футболку не давая сыграть в мяч. Нет нарушения.
33 мин. Удар Кассьерра по ноге Гайча сзади. Нет нарушения.
39 мин. Вендал бьёт Чалова по ногам в подкате. Сначала попадает по ногам, потом в мяч. Нет нарушения.
А ЖК оказывается надо давать игрокам ЦСКА)))
Нино дважды бил по лицу Заболотному, а наказали Заблотного.