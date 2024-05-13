Игорь Федотов о претензиях «Зенита» к судье Иванову: «Критика абсолютно не по делу и незаслуженно. Это эмоции из-за невыполненных задач»

Теги ЦСКА Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия судьи Антон Заболотный Сергей Сергеевич Иванов Игорь Федотов видеоповторы Матео Кассьерра Вендел Чемпионат.com Футбол

Игорь Федотов оценил работу судьи Сергея Иванова на матче «Зенит» – ЦСКА (0:1).

После игры 28-го тура Мир РПЛ с критикой арбитра выступили главный тренер петербуржцев Сергей Семак и капитан Дуглас Сантос.

«Иванов отработал хорошо. Трудный момент с 11-метровым – арбитр назначил его через ВАР. Случился наступ, но Иванов со своей позиции не мог его увидеть, потому что был перекрыт.

Но Иванов не показал желтые игрокам ЦСКА за грубую игру на 6-й и 78-й минутах. Тяжело ему было с Заболотным, которому арбитр ошибочно не показал желтую после применение локтя в борьбе за мяч в начале матча.

Никто не понял, почему игрок ЦСКА получил карточку в следующем эпизоде. Но потом Иванов правильно разобрался с подкатом все того же Заболотного. Все тяжело, и это будет продолжаться еще два тура.

Недовольство и критика в адрес Иванова – абсолютно не по делу и незаслуженно. Это эмоции из-за невыполненных задач.

Не можете понять, почему Иванов назначил 11-метровый? Тогда мы не можем понять, почему Вендел не может забить в пустые ворота. У них ответ будет простой: «Это наша проблема». Тогда решения Иванова – это проблема департамента, а не ваша», – сказал Федотов.

Дуглас о судействе с ЦСКА: «Почти все неоднозначные решения принимаются против «Зенита». Не припомню тех, что были в нашу пользу. Но это не извинения или оправдания – должны забивать и побеждать»

Лапочкин о судействе Иванова: «Мойзес попал в лицо Изидору – должна быть вторая желтая. Было много стычек без карточек, пропуски фолов, игра вышла из‑под контроля»

Сергей Семак: «Сильных никто не любит. Все ведь люди, и судьи тоже. В спорных ситуациях трактовки были не в пользу «Зенита», кроме единичных случаев»

Материалы по теме

21 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Именно к пенальти ни у кого вопросов нет. Он дурацкий, случайный и все такое, но он объективно был.

Но вот вопрос о том, почему к этому моменту ЦСКА имел на поле 11 игроков, а не 10, а то и 9 - он никуда не делся. Заболотный, при всей моей к нему симпатии, наработал на удаление задолго до замены.
+13
-4
+9
Ответ Groznyi2024
Зе должен был быть удален в середине первого тайма. Мойзес в середине второго
А Зенит должен быть отправлен в пердив, будем откровенны.
+10
-6
+4
Странное заявление, сначала признал две грубые ошибки Иванова с неназначением предупреждений игрокам ЦСКА, затем заявил что судейство было нормальным.
Да только за акцентированный удар локтем Антуана в лицо Нино можно было показать красную, но это не в силах Иванова, хочется судить дальше.
+8
-5
+3
Ребят без обид и по факту, ещё 4 года назад писал что судье очень слабое. Болелы всех клубов хейтили Спартак и его руководство что только и ноют и в се норм. Сколько болел Зенита тут спорили и доказывали что будь такая ситуация у Зенита никто и рта не откроет, потому что всё нужно доказывать мастерством в самом матче. Всё хвалили Семака и ставили в пример что работает и не скидывает на судей результат.
Ребят ну что теперь? Есть кто из вас просто по человеческих о верит на моё сообщение и признается что были не правы? Или в тихую минусов накидаете забыв о мужском?
+3
-1
+2
Пенка была,в эпизоде с ЖК Иванов придумал,первую проспал,хотя видел момент,вторая ЖК была.Удар в челюсть от Роши тоже был,Нино на ЖК наиграл.Это объективно и не фиг придумывать,слабый матч Иванова
+6
-6
0
А буквально несколько лет назад, питерцы были горой за Федотова в Сочи, который оправдывал отвратительное судейство казарцева
+2
-2
0
Резюме: Как хотим - так и судим! Не лезьте!
+1
-1
0
Федотов давно сдулся. В первом своём комментарии он даже не заметил, что Заболотному не за что показали ЖК.))) Теперь решил исправиться и вспомнить об этом, но...

Разберём его слова о карточке на 6 минуте. На самом деле на 5 минуте, но не суть.
Заболотный прыгает вверх и играет в мяч. В него сзади влетает Нино, который не играет в мяч, а играет в спину Заболотному и при этом врезается в локоть. Инициатором этого был Нино который кинулся в Заболотного и налетел на локоть.
Более того, рука Нино поднята выше головы и бьёт в лицо Заболотному. Если рука Заболотного в естественном положении, то рука Нино нет и ей он бьёт в лицо игроку ЦСКА. Получается это умышленный удар в лицо, и если уж давать Заболотному ЖК за то, что в него влетел Нино, то получается самому Нино надо давать КК за умышленный удар рукой в лицо.

Смотрим далее, Федотов говорит что непонятно а что получил карточку Заболотный в следующем эпизоде, но молчит о том что и там Нино ударил Заболотного по голове. Это не ЖК?

На 29 мин. Нино руками держит за футболку Чалова срывая атаку ЦСКА. Это как?

С Нино разобрались.

На 20 мин. Кассерра в штрафной ЦСКА бьёт в шею Роше, а результате ему оказывают помощь врачи. То же нормально?
Почему об этом Федотов молчит?

Таких эпизодов хватает, как результат двоих игроков ЦСКА уносят с поля. Всё нормально? Нет нарушений?
0
0
0
Ответ Дмитрий9779
Пенка была,в эпизоде с ЖК Иванов придумал,первую проспал,хотя видел момент,вторая ЖК была.Удар в челюсть от Роши тоже был,Нино на ЖК наиграл.Это объективно и не фиг придумывать,слабый матч Иванова
На 5 мин. Нино умышленно бил в лицо Заболотного. Ничего.
На 25 мин. Нино снова бьёт в голову Заболотному. ЖК Заболотному.
Кассерра на 20 мин. бьёт в шею Роши и тому оказывают помощь врачи. Ничего.
27 мин. Дуглас прямой ногой влетает в ногу Файзулаева. Всего лишь ЖК Дугласу.
29 мин. Нино хватает Чалова за футболку не давая сыграть в мяч. Нет нарушения.
33 мин. Удар Кассьерра по ноге Гайча сзади. Нет нарушения.
39 мин. Вендал бьёт Чалова по ногам в подкате. Сначала попадает по ногам, потом в мяч. Нет нарушения.

А ЖК оказывается надо давать игрокам ЦСКА)))
0
0
0
Ответ Groznyi2024
Зе должен был быть удален в середине первого тайма. Мойзес в середине второго
Да-да. Иначе Зенит не может выиграть без помощи судей.
Нино дважды бил по лицу Заболотному, а наказали Заблотного.
0
0
0
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Странное заявление, сначала признал две грубые ошибки Иванова с неназначением предупреждений игрокам ЦСКА, затем заявил что судейство было нормальным. Да только за акцентированный удар локтем Антуана в лицо Нино можно было показать красную, но это не в силах Иванова, хочется судить дальше.
Это Нино дважды бил по лицу Заболотноо, а не наоборот.
0
0
0
Ответ Nogoi89
Заболотный мог удалятся 2 раза, Мозес - один. А, так, да, неплохо отсудил.
А слабо быть грамотным?
+1
-1
0
Ответ Виктор
А Федотов сможет объяснить, почему Чалов за умышленный наступ на голеностоп Нино не получил жёлтую? Где был Иванов и его помощники, когда этот гадёныш, глядя на ногу Нино, пытался сломать ему ногу?
Хоть бы прочёл вначале его слова. Он говорит, что надо было предупреждение на 78й минуте. Это по трансляции как раз наступ Чалова на Нино.
0
0
0
Ответ Виктор
А Федотов сможет объяснить, почему Чалов за умышленный наступ на голеностоп Нино не получил жёлтую? Где был Иванов и его помощники, когда этот гадёныш, глядя на ногу Нино, пытался сломать ему ногу?
А почему Кассерра не получи ничего за удар по горлу Роши и наступ на Агапова? Это тебя не интерисует?
0
0
0
Ответ фахитос
Ребят без обид и по факту, ещё 4 года назад писал что судье очень слабое. Болелы всех клубов хейтили Спартак и его руководство что только и ноют и в се норм. Сколько болел Зенита тут спорили и доказывали что будь такая ситуация у Зенита никто и рта не откроет, потому что всё нужно доказывать мастерством в самом матче. Всё хвалили Семака и ставили в пример что работает и не скидывает на судей результат. Ребят ну что теперь? Есть кто из вас просто по человеческих о верит на моё сообщение и признается что были не правы? Или в тихую минусов накидаете забыв о мужском?
Тоже им тогда говорил , что придёт время и вы окажетесь на нашем месте. Но нет, они говорили , что доказывать надо все на поле игрой
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий