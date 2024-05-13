Игорь Федотов о претензиях «Зенита» к судье Иванову: «Критика абсолютно не по делу и незаслуженно. Это эмоции из-за невыполненных задач»

Игорь Федотов оценил работу судьи Сергея Иванова на матче «Зенит» – ЦСКА (0:1).

После игры 28-го тура Мир с критикой арбитра выступили главный тренер петербуржцев Сергей Семак и капитан Дуглас Сантос.

«Иванов отработал хорошо. Трудный момент с 11-метровым – арбитр назначил его через ВАР. Случился наступ, но Иванов со своей позиции не мог его увидеть, потому что был перекрыт.

Но Иванов не показал желтые игрокам ЦСКА за грубую игру на 6-й и 78-й минутах. Тяжело ему было с , которому арбитр ошибочно не показал желтую после применение локтя в борьбе за мяч в начале матча.

Никто не понял, почему игрок ЦСКА получил карточку в следующем эпизоде. Но потом Иванов правильно разобрался с подкатом все того же Заболотного. Все тяжело, и это будет продолжаться еще два тура.

Недовольство и критика в адрес Иванова – абсолютно не по делу и незаслуженно. Это эмоции из-за невыполненных задач.

Не можете понять, почему Иванов назначил 11-метровый? Тогда мы не можем понять, почему не может забить в пустые ворота. У них ответ будет простой: «Это наша проблема». Тогда решения Иванова – это проблема департамента, а не ваша», – сказал .

Дуглас о судействе с ЦСКА: «Почти все неоднозначные решения принимаются против «Зенита». Не припомню тех, что были в нашу пользу. Но это не извинения или оправдания – должны забивать и побеждать»

Лапочкин о судействе Иванова: «Мойзес попал в лицо Изидору – должна быть вторая желтая. Было много стычек без карточек, пропуски фолов, игра вышла из‑под контроля»

Сергей Семак: «Сильных никто не любит. Все ведь люди, и судьи тоже. В спорных ситуациях трактовки были не в пользу «Зенита», кроме единичных случаев»