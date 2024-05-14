Хави о замене Левандовского с «Сосьедадом»: «У «Барсы» три матча на неделе, и нам нужно было больше энергии. Понимаю недовольство Роберта – мне тоже не нравилось, когда меня меняли»

Теги Барселона Реал Сосьедад Хави Ла Лига Роберт Левандовски Ферран Торрес Фермин Лопес Футбол

Хави объяснил замену Роберта Левандовского в матче против «Реал Сосьедад».

В 35-м туре Ла Лиги «Барселона» одержала победу со счетом 2:0. Левандовски был заменен на 76-й минуте – вместо него вышел Ферран Торрес.

– Левандовски был недоволен заменой. Почему вы заменили его?

– Потому что на этой неделе у нас три матча, но также и по тактическим соображениям. Нам нужно было снова прибавлять, поэтому [на поле вышли] Фермин и Ферран. Нужно было больше энергии.

Мы приложили большие усилия, и Роберт в том числе. Я понимаю его недовольство –  мне тоже не нравилось, когда меня меняли, но тренер должен думать о ситуации в целом, – сказал главный тренер «Барселоны» в эфире Movistar.

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3 комментария
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Это не нормально! Лева и так весь сезон от и до играл а Гиу с Роке на двоих 400 минут всего.. 36 лет а он недоволен что его меняют на 80 минуте... потому и от Хави надо избавляться, он не авторитет в раздевалке.. нужен тренер решение которого не подлежит сомнению у игроков или как минимум недовольств игроков при замене! старпер которого за сезон 2-3 раза поменяли уж точно не должен показывать недовольство! Там Гик с Роке сгниют на скамейке из за страха Хави конфликта с ним, хотя в первой половине сезона хуже чем поляк наверное не было игрока и явно раза 10-15 раз заслуживал уходить с поля уже после первого тайма и как минимум сгнить на скамейке 1 следующий матч
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+5
Ответ TAGAY
Это не нормально! Лева и так весь сезон от и до играл а Гиу с Роке на двоих 400 минут всего.. 36 лет а он недоволен что его меняют на 80 минуте... потому и от Хави надо избавляться, он не авторитет в раздевалке.. нужен тренер решение которого не подлежит сомнению у игроков или как минимум недовольств игроков при замене! старпер которого за сезон 2-3 раза поменяли уж точно не должен показывать недовольство! Там Гик с Роке сгниют на скамейке из за страха Хави конфликта с ним, хотя в первой половине сезона хуже чем поляк наверное не было игрока и явно раза 10-15 раз заслуживал уходить с поля уже после первого тайма и как минимум сгнить на скамейке 1 следующий матч
Сгнить на скамейке #####?) Господи
0
0
0
Ответ TAGAY
Это не нормально! Лева и так весь сезон от и до играл а Гиу с Роке на двоих 400 минут всего.. 36 лет а он недоволен что его меняют на 80 минуте... потому и от Хави надо избавляться, он не авторитет в раздевалке.. нужен тренер решение которого не подлежит сомнению у игроков или как минимум недовольств игроков при замене! старпер которого за сезон 2-3 раза поменяли уж точно не должен показывать недовольство! Там Гик с Роке сгниют на скамейке из за страха Хави конфликта с ним, хотя в первой половине сезона хуже чем поляк наверное не было игрока и явно раза 10-15 раз заслуживал уходить с поля уже после первого тайма и как минимум сгнить на скамейке 1 следующий матч
А почему Хави даёт шанс всем кроме Гиу и Роке? Мб дело в них? Хватит ныть постоянно. Хави много можно претензий предъявить, но с молодежью он нормально работает. Если Роке и Гиу не выпускают даже на замену, то значит он не тянет даже на уровне лавочника – Феррана
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