Хави о замене Левандовского с «Сосьедадом»: «У «Барсы» три матча на неделе, и нам нужно было больше энергии. Понимаю недовольство Роберта – мне тоже не нравилось, когда меня меняли»

Хави объяснил замену Роберта Левандовского в матче против «Реал Сосьедад».

В 35-м туре « » одержала победу со счетом 2:0. был заменен на 76-й минуте – вместо него вышел .

– Левандовски был недоволен заменой. Почему вы заменили его?

– Потому что на этой неделе у нас три матча, но также и по тактическим соображениям. Нам нужно было снова прибавлять, поэтому [на поле вышли] и Ферран. Нужно было больше энергии.

Мы приложили большие усилия, и Роберт в том числе. Я понимаю его недовольство – мне тоже не нравилось, когда меня меняли, но тренер должен думать о ситуации в целом, – сказал главный тренер «Барселоны» в эфире Movistar.