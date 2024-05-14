Хави о замене Левандовского с «Сосьедадом»: «У «Барсы» три матча на неделе, и нам нужно было больше энергии. Понимаю недовольство Роберта – мне тоже не нравилось, когда меня меняли»
Хави объяснил замену Роберта Левандовского в матче против «Реал Сосьедад».
В 35-м туре Ла Лиги «Барселона» одержала победу со счетом 2:0. Левандовски был заменен на 76-й минуте – вместо него вышел Ферран Торрес.
– Левандовски был недоволен заменой. Почему вы заменили его?
– Потому что на этой неделе у нас три матча, но также и по тактическим соображениям. Нам нужно было снова прибавлять, поэтому [на поле вышли] Фермин и Ферран. Нужно было больше энергии.
Мы приложили большие усилия, и Роберт в том числе. Я понимаю его недовольство – мне тоже не нравилось, когда меня меняли, но тренер должен думать о ситуации в целом, – сказал главный тренер «Барселоны» в эфире Movistar.