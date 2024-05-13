Писарев за Карпина в «Спартаке»: «Сейчас он готов дать результат. Это гарантия борьбы за чемпионство»
Николай Писарев выступил за назначение Валерия Карпина в «Спартак».
Владимир Слишкович временно исполняет обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения Гильермо Абаскаля.
Карпин тренирует сборную России и «Ростов». Писарев входит в его штаб в сборной.
– Кто должен быть главным тренером «Спартака» в следующем сезоне?
– Карпин.
– Он хочет?
– Я не знаю, надо у него спрашивать.
– Вы же общаетесь.
– Ну что, я звоню ему каждый день и спрашиваю: «Хочешь в «Спартак»?
Он уже был в «Спартаке» и как игрок, и как тренер, и как руководитель. В тот момент он не был так готов, как сейчас. Сейчас он готов возглавить «Спартак» и дать с ним результат.
Это мое субъективное мнение: во-первых, работаю в его штабе в сборной, во-вторых, он мой друг. Я на объективность здесь не претендую.
– Если в «Спартак» придет любой хороший тренер, и у него помощником останется Слишкович, он будет чувствовать угрозу.
– Карпин будет чувствовать угрозу от Слишковича? Вы о чем?
– 10 матчей проиграет и все скажут: «Зачем нам нужен был Карпин, если был Слишкович?»
– Каждый, кто проиграет десять матчей, будет чувствовать себя так. Даже без Слишковича можно будет прощаться с ним.
Надо забыть про этот сезон и подбирать команду и тренера, чтобы реально бороться за чемпионство, а не радоваться пятому месту и попаданию в финал Кубка.
– Какой тренер гарантирует борьбу за чемпионство?
– Я уже назвал.
– Карпин – гарантия борьбы за чемпионство?
– Гарантия, – сказал тренер сборной России Писарев в шоу «Это футбол, брат!»
А так, его пиарят только шайка его дружков и дружков-журналистов. Типа свой же он
Пусть продолжает чудить в Ростове.
Также и Валера. Нет-нет, да и залетит на ровном месте условному Шиннику 0-5. Вот и вся борьба))
Он вроде как свободен будет скоро опять !