Писарев за Карпина в «Спартаке»: «Сейчас он готов дать результат. Это гарантия борьбы за чемпионство»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Николай Писарев Это футбол, брат! Владимир Слишкович Футбол

Николай Писарев выступил за назначение Валерия Карпина в «Спартак».

Владимир Слишкович временно исполняет обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения Гильермо Абаскаля.

Карпин тренирует сборную России и «Ростов». Писарев входит в его штаб в сборной.

– Кто должен быть главным тренером «Спартака» в следующем сезоне?

– Карпин.

– Он хочет?

– Я не знаю, надо у него спрашивать.

– Вы же общаетесь.

– Ну что, я звоню ему каждый день и спрашиваю: «Хочешь в «Спартак»?

Он уже был в «Спартаке» и как игрок, и как тренер, и как руководитель. В тот момент он не был так готов, как сейчас. Сейчас он готов возглавить «Спартак» и дать с ним результат.

Это мое субъективное мнение: во-первых, работаю в его штабе в сборной, во-вторых, он мой друг. Я на объективность здесь не претендую.

– Если в «Спартак» придет любой хороший тренер, и у него помощником останется Слишкович, он будет чувствовать угрозу.

– Карпин будет чувствовать угрозу от Слишковича? Вы о чем?

– 10 матчей проиграет и все скажут: «Зачем нам нужен был Карпин, если был Слишкович?»

– Каждый, кто проиграет десять матчей, будет чувствовать себя так. Даже без Слишковича можно будет прощаться с ним.

Надо забыть про этот сезон и подбирать команду и тренера, чтобы реально бороться за чемпионство, а не радоваться пятому месту и попаданию в финал Кубка.

– Какой тренер гарантирует борьбу за чемпионство?

– Я уже назвал.

Карпин – гарантия борьбы за чемпионство?

– Гарантия, – сказал тренер сборной России Писарев в шоу «Это футбол, брат!»

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44 комментария
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Какой результат? Когда Карпин вообще давал результат? Не волнами, выиграные матчи, а а стабильно
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+24
Ответ Cruel Snake
Какой результат? Когда Карпин вообще давал результат? Не волнами, выиграные матчи, а а стабильно
Ну, бывало стабильно давал очень плохой результат))
А так, его пиарят только шайка его дружков и дружков-журналистов. Типа свой же он
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Даже если Спартак с Валерой будет бороться за чемпионство, он поставит в ворота Писю, тот привезет и борьба закончится
+18
-2
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Карпина опять пиарят, когда уже угомонятся.
+11
-2
+9
Ростов болтает из стороны в сторону. Никакой стабильности и никаких гарантий результата. Сборная России - абсолютно та же история. Зачем Спартаку такой тренер? Чего он добился? За пять лет, Валера смог разрушить в Спартаке всё, что строилось десятилетиями, начиная с регулярных скандалов внутри команды и заканчивая разгоном персонала, который долгие годы работал на благо клуба. На их место привели лузеров из разорившегося Сатурна. Зато сэкономили немножко денег в зарплатной ведомости.
Пусть продолжает чудить в Ростове.
+8
-2
+6
Карпин напоминает какого-то вечно мутящего мутки соседа Вована. Вечно чего-то выпендривается, ерепенется, что-то мутит, даже что-то получается, иногда, но вдруг ни с того ни с сего залетает в запой.

Также и Валера. Нет-нет, да и залетит на ровном месте условному Шиннику 0-5. Вот и вся борьба))
+6
-1
+5
Готов дать результат. Но не даёт.
+5
-1
+4
Хватит уже. Не пойдёт Валера в Спартак. У него сейчас всё в шоколаде, зачем ему геморрой.
+4
-1
+3
Ответ Cruel Snake
Какой результат? Когда Карпин вообще давал результат? Не волнами, выиграные матчи, а а стабильно
Федун правильно его назвал "сбитый летчик"
+11
-8
+3
Как физруки топят друг за друга
+4
-1
+3
Карпин тренер, Писирев зам ,пися в воротах... Спартак чемпион 🤣
+3
-1
+2
Ответ Глебов Илья
Писарев нам физрука сватает а сам думает в штаб войти
Егорий, а с каких пор ты свой Зенит на Спартак променял?
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0
+2
у Карпина-тренера лет без побед даже больше чем у самого Спартака... а сейчас то что изменилось
+3
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А нельзя ли Мусаева для полного счастья ?
Он вроде как свободен будет скоро опять !
+3
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+2
Ответ Cruel Snake
Какой результат? Когда Карпин вообще давал результат? Не волнами, выиграные матчи, а а стабильно
очень смешно такое читать. Напомню, в Спартаке Карпин довольно случайно стал ГТ и опыта до этого не имел, а набирался по ходу. Тот Спартак по составу и проблемам было очень сложно назвать чемпионским, даже скорее невозможно и Валера с ним сходу дал результат. Серебро я считаю достойно с учётом того Зенита, ЦСКА, рубина и так далее, да и в целом там могло быть и золото, если бы не обстоятельства... А потом и ещё одно серебро. Да, всё это не без проблем было, а если ещё и брать в учёт какой хлам ему покупали вместо реально сильных игроков, это добрый вечер. Ни о каких Промесах, Жиго, Адрианов и т. п. там и речи не шло.
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7 матчей без поражений, вроде не плохо играют последнее время, дайте шанс действующему наставнику
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Интересно, сколько ещё раз Карпин должен громогласно заявить, что он и в Ростове себя неплохо чувствует, чтобы прекратилось сватанье его в "место заколдованное "?
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Ответ Глебов Илья
Писарев нам физрука сватает а сам думает в штаб войти
У вас другой тренер.
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😂😂😂😂😂
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Ну хз! Похоже на лобби.
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Ответ Сергей Бондов
очень смешно такое читать. Напомню, в Спартаке Карпин довольно случайно стал ГТ и опыта до этого не имел, а набирался по ходу. Тот Спартак по составу и проблемам было очень сложно назвать чемпионским, даже скорее невозможно и Валера с ним сходу дал результат. Серебро я считаю достойно с учётом того Зенита, ЦСКА, рубина и так далее, да и в целом там могло быть и золото, если бы не обстоятельства... А потом и ещё одно серебро. Да, всё это не без проблем было, а если ещё и брать в учёт какой хлам ему покупали вместо реально сильных игроков, это добрый вечер. Ни о каких Промесах, Жиго, Адрианов и т. п. там и речи не шло.
Веллитоны, Алексы, Макгиди и тд слабые, ок. Чел, ты говоришь о том, что было 15 лет назад, очнись!!! Карпин ничем не выделяющийся чел, с довольно рельсовым восприятием игры. До сих пор ржу, что люди считают его каким-то тренером, который умеет ставить игру, лол.
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Ответ Victor Pavlovuch
Я вас как болелу Ростова понимаю! Но разговор у меня идёт о том, что до зимы Ростов идёт чуть ли не на первом месте, а после зимней паузы резко сдает и занимает свое 5-6 место. И это повторяется из года в год, что и говорит о слабости Картина как тренера, прогресса то нет ! И если Абаскаля за более лучшие результаты съели , то почему не едят Катрина?
Кстати, Абаскаль и Карпин команды с одинаковым (плюс-минус) потенциалом тренировали же?
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Ответ Глебов Илья
Федун правильно его назвал "сбитый летчик"
Да нормальный он летчик, просто среднего уровня 🤷🏻‍♂️
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Искренне веришь, что с Ростовом Карпин просто обязан не вылезать из первой тройки?
Я вас как болелу Ростова понимаю! Но разговор у меня идёт о том, что до зимы Ростов идёт чуть ли не на первом месте, а после зимней паузы резко сдает и занимает свое 5-6 место. И это повторяется из года в год, что и говорит о слабости Картина как тренера, прогресса то нет ! И если Абаскаля за более лучшие результаты съели , то почему не едят Катрина?
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Валерий Санкт-Галенович
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Борьба за 9 место
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Валера показал какой он тренер - первый раз в игре со Спартаком, а также стабильными результатами Ростова 5-6 места! Прогресса как тренера вообще нет! Пусть тренерует сборную!
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Не надо Валеру. Пусть лучше сборную в эпоху противостояния с "цветущим садом" тренирует.
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Карпин это гарантия быдловатых однословных вью. Не более
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ну что же ,как по мне ,если Валера все таки прийдёт ,то все будут ждать только результата ,и для него Апгрейт,да и для клуба,50/50 если назначат всё-таки
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