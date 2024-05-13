Мартинес забил в свои ворота спустя 64 секунды после начала матча с «Ливерпулем». Голкипер «Виллы» не зафиксировал мяч после прострела Эллиотта и рикошета

Эмилиано Мартинес забил автогол на первых минутах матча с «Ливерпулем».

Спустя 64 секунды после начала игры 37-го тура АПЛ Харви Эллиотт после передачи Мохамеда Салаха сделал прострел в штрафной площади « » – мяч попал в грудь защитнику бирмингемцев .

Мартинес, уже двинувшийся на перехват, не смог зафиксировать мяч после рикошета и отправил его в сетку собственных ворот.

Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» – « » (1:2, первый тайм).