Мартинес забил в свои ворота спустя 64 секунды после начала матча с «Ливерпулем». Голкипер «Виллы» не зафиксировал мяч после прострела Эллиотта и рикошета

Теги Ливерпуль Астон Вилла премьер-лига Англия Эмилиано Мартинес Пау Торрес Харви Эллиотт Футбол

Эмилиано Мартинес забил автогол на первых минутах матча с «Ливерпулем».

Спустя 64 секунды после начала игры 37-го тура АПЛ Харви Эллиотт после передачи Мохамеда Салаха сделал прострел в штрафной площади «Астон Виллы» – мяч попал в грудь защитнику бирмингемцев Пау Торресу.

Мартинес, уже двинувшийся на перехват, не смог зафиксировать мяч после рикошета и отправил его в сетку собственных ворот.

Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» – «Ливерпуль» (1:2, первый тайм).

8 комментариев
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Ответ Pucheslav
Игорь Мартинес или Эмилиано Лещук ?
да
+10
-2
+8
Игорь Мартинес или Эмилиано Лещук ?
+6
-2
+4
Ответ Этот Райола хочет денег
Видимо он уже на вокзале с чемоданами сидит, со сборной на турнир едет. Как он вам будет мячи отбивать? Вы подумали??))
Так за ЛЧ надо бороться
+2
0
+2
Просто праздник какой-то
+2
-1
+1
зато 500к поставили на <3.5 голов
+1
-1
0
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