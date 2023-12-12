Андрес Иньеста признан лучшим футболистом сборных в 2010-х по версии FourFourTwo.

Британский журнал составил список 36 игроков, которые показывали лучший футбол на уровне сборных в период с 2010 по 2019 год. Бывший полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста возглавил рейтинг.

Топ-15 выглядит следующим образом:

1. Андрес Иньеста (Испания)

2. (Германия)

3. Хави (Испания)

4. ( )

5. (Франция)

6. Мануэль Нойер (Германия)

7. Серджи Бускетс (Испания)

8. (Аргентина)

9. Луис Суарес (Уругвай)

10. Икер Касильяс (Испания)

11. Лука Модрич (Хорватия)

12. Бастиан Швайнштайгер (Германия)

13. Уэсли Снейдер (Нидерланды)

14. Филипп Лам (Германия)

15. Поль Погба (Франция).

Отметим, что Неймар из сборной Бразилии занял 16-е место, Антуан Гризманн (Франция) – 18-е, Харри Кейн (Англия) – 21-е, Ромелу Лукаку (Бельгия) стал 22-м, Оливье Жиру (Франция) – 23-м, Серхио Рамос (Испания) расположился на 26-й строчке, Роберт Левандовски (Польша) – на 32-й, Кейсуке Хонда (Япония) – на 35-й.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!