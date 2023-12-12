Иньеста – лучший футболист сборных в 2010-х по версии FourFourTwo. Роналду – 4-й, Мбаппе – 5-й, Месси – 8-й, Неймар – 16-й

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Андрес Иньеста признан лучшим футболистом сборных в 2010-х по версии FourFourTwo.

Британский журнал составил список 36 игроков, которые показывали лучший футбол на уровне сборных в период с 2010 по 2019 год. Бывший полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста возглавил рейтинг. 

Топ-15 выглядит следующим образом:

1. Андрес Иньеста (Испания)

2. Томас Мюллер (Германия)

3. Хави (Испания)

4. Криштиану Роналду (Португалия)

5. Килиан Мбаппе (Франция)

6. Мануэль Нойер (Германия)

7. Серджи Бускетс (Испания)

8. Лионель Месси (Аргентина)

9. Луис Суарес (Уругвай)

10. Икер Касильяс (Испания)

11. Лука Модрич (Хорватия)

12. Бастиан Швайнштайгер (Германия)

13. Уэсли Снейдер (Нидерланды)

14. Филипп Лам (Германия)

15. Поль Погба (Франция). 

Отметим, что Неймар из сборной Бразилии занял 16-е место, Антуан Гризманн (Франция) – 18-е, Харри Кейн (Англия) – 21-е, Ромелу Лукаку (Бельгия) стал 22-м, Оливье Жиру (Франция) – 23-м, Серхио Рамос (Испания) расположился на 26-й строчке, Роберт Левандовски (Польша) – на 32-й, Кейсуке Хонда (Япония) – на 35-й.

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65 комментариев
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Как Мбаппе может быть выше Нойера, Месси, Модрича, Касильяса, Бускетса, если он провел в 10-х 1 турнир за сборную и не был на нем лучшем игроком. Тот же Гризманн был не менее важен на том чм, но он еще и до финал че доходил
+47
-9
+38
Умнейший футболист, скромняга! все болельщики Испанских клубов и футболисты уважали его.
+15
-1
+14
Черепашок Мбаппе выше многих легенд?? Смешно..
+16
-3
+13
Ответ احمد الي
Объясните незнающему, почему Роналду выше Месси?
легко, сестра роналду подтянула ресурсы.
+9
-1
+8
real v dushe-роман это один и тот же человек! это 100%
+5
0
+5
Хави -Иньеста или Иньеста-Хави лучшая пара сборной Испании!
+6
-1
+5
Касильяс и Бускетс должны быть выше Мбаппе! это факт!
+6
-1
+5
роман в агонии)))) вдобавок бой френд ушёл от него)))
+9
-4
+5
Ответ Родя Раскольников
Роналду 4-й - это, должно быть, какая-то шутка. Чел не проходил дальше 1/8 ЧМ, вылетал в группе с Ганой и США, 0+0 в плей-офф. Допустим, он чемпион Европы, но в финале не играл, в ПО слабейшая сетка Уэльс, Польша, Хорватия, 3 место в группе с Исландией, Венгрией и Австрией, впервые в истории позволившее выйти в ПО из-за реформ Платини - и это заслуживает быть выше Чемпионов Мира и Европы Касильяса и Бускетса? Мбаппе чемпион мира, Гризманн чемпион мира и вице-чемпион Европы. Очередной абсурдный рейтинг.
Главный игрок своей сборной все десятилетие
Победитель Лиги Наций и чемпионата Европы
Бронза ЧЕ и Кубка конфедераций
Фанаты Месси как всегда думают только о Роналду
+13
-9
+4
ромку и реал в душе подтерли)))
+4
0
+4
Роналду 4-й - это, должно быть, какая-то шутка. Чел не проходил дальше 1/8 ЧМ, вылетал в группе с Ганой и США, 0+0 в плей-офф. Допустим, он чемпион Европы, но в финале не играл, в ПО слабейшая сетка Уэльс, Польша, Хорватия, 3 место в группе с Исландией, Венгрией и Австрией, впервые в истории позволившее выйти в ПО из-за реформ Платини - и это заслуживает быть выше Чемпионов Мира и Европы Касильяса и Бускетса? Мбаппе чемпион мира, Гризманн чемпион мира и вице-чемпион Европы. Очередной абсурдный рейтинг.
+14
-10
+4
Андрес Иньеста футбольный художник!
+5
-2
+3
Чемпион мира гений Месси до сих пор в сердцах фанатов ботекса))) 😁
+8
-5
+3
Иньеста – мастер поиска баланса между пространством и временем. Он точно знает ситуацию вокруг себя в каждую долю секунды. Даже если он находится в центре поля в окружении кучи игроков. Каждый раз он выбирает правильный вариант продвижения. И все множится на его сверхуникальную манеру дриблинга. Таких как он очень мало.
+5
-3
+2
По мне Иньеста. Хави. Касильяс. Нойер. Бускетс. Роналду, в этом порядке.
+4
-2
+2
Ответ Салесар
Как Мбаппе может быть выше Нойера, Месси, Модрича, Касильяса, Бускетса, если он провел в 10-х 1 турнир за сборную и не был на нем лучшем игроком. Тот же Гризманн был не менее важен на том чм, но он еще и до финал че доходил
Согласен, полный бред
+3
-2
+1
Ответ Jon han
Касильяс и Бускетс должны быть выше Мбаппе! это факт!
Да в первую очередь Гризманн должен быть выше Мбаппе. Антуан помимо ЧМ-18 ещё и на Евро-16 тащил сборную и был лучшим игроком. Он должен быть выше и Мбаппе, и Погба
+1
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Это шутка? Где Гризманн?
+1
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В этом списке согласен только с первым местом Иньесты!
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Ответ Салесар
Как Мбаппе может быть выше Нойера, Месси, Модрича, Касильяса, Бускетса, если он провел в 10-х 1 турнир за сборную и не был на нем лучшем игроком. Тот же Гризманн был не менее важен на том чм, но он еще и до финал че доходил
Высоковато конечно, точно должен быть не выше Гризмана, но не стоит при этом принижать его заслуги. Гол в финале, а в 1/8 против Аргентины оформил дубль + заработал пенальти, который реализовал Гризманн, т.е. 3 из 4 голов по сути при его участии.
+3
-2
+1
Ответ Vovker
Когда уже образованцы допрут до того факта, что 2010е - это не 2010-2019, а 2011-2020.... Потому что летоисчисление начинается не с 0го года, а с 1го.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/2010-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
Забанили в Яндексе?
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Ответ Сын Ферги
В этой же статье для таких как ты) "Значит, дни рождения неправильные? Моя жизнь начинается с 1 года? У меня есть еще 1 год», - спрашивает интернет-пользователь. Мы говорим о времени, а не о объектах, или о том как формировались календари
А чего ты ответ учёных в этой же статье на этот вопрос не приводишь? Не удобно?)
Дни рождения - там как раз все логично. Когда человеку исполняется 1 год - это значит что прошел 1 год его жизни. Не нулевой, а первый) Потому что все начинает с первого года.
То же самое и с годами летоисчисления, когда люди отмечают 2024й год, это значит 2023й уже прошел, а 2024 только наступил, ещё не прошел.

Просто на пальцах посчитай вручную, последний год 1го десятилетия - 10й (потому что в десятилетии 10 лет). Значит первый год следующего десятилетия - 11й. И так далее.
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этот рейтинг что то по типу IFFHS 🤣 для потехи
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Объясните незнающему, почему Роналду выше Месси?
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Максимально нехайпово и очень круто, что Андрес #1 в этом списке лучших из лучших. Иньеста - гений
Странно, что Модрич так низко в этом рейтинге по сравнению с теми же Мюллером и Нойером, полностью провалившими ЧМ-18. Лука заслуживает быть хотя бы в ТОП-6. Выйти с Хорватией в финал ЧМ дорогого стоит
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Ответ AF007
8 место: 1 выход в финал ЧМ 2 выхода в финал КА 2 MVP на ЧМ/КА 4 место: 0 выходов в 1/4 ЧМ (!!!) 1 выход в финал ЧЕ 0 MVP на ЧМ/ЧЕ Видимо, поступила команда хоть в одном рейтинге за всё существование футбола поставить криштика выше величайшего
Два анзорных слива чили, где рокуцца заафлила решающие пенальти - пиши правильно! )))
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Иньеста с 2010 по 2019 выиграл два трофея, два раза вылетел в 1/8 и вылетел из группы. Ну, ок. Но как будто бы и французы и немцы, да даже аргентинцы поувереннее себя чувствовали после 2012
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Ответ Boni R
Чемпион мира гений Месси до сих пор в сердцах фанатов ботекса))) 😁
Здесь говорят 2010x, а Месси выиграл все кубки в 2020х, если сейчас составят лучших игроков сборных 2020х то Месси 100% будет 1ым
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Комментарий удален пользователем
Ресурс по выдумыванию бессмысленных рейтингов
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