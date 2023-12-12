Иньеста – лучший футболист сборных в 2010-х по версии FourFourTwo. Роналду – 4-й, Мбаппе – 5-й, Месси – 8-й, Неймар – 16-й
Андрес Иньеста признан лучшим футболистом сборных в 2010-х по версии FourFourTwo.
Британский журнал составил список 36 игроков, которые показывали лучший футбол на уровне сборных в период с 2010 по 2019 год. Бывший полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста возглавил рейтинг.
Топ-15 выглядит следующим образом:
1. Андрес Иньеста (Испания)
2. Томас Мюллер (Германия)
3. Хави (Испания)
4. Криштиану Роналду (Португалия)
5. Килиан Мбаппе (Франция)
6. Мануэль Нойер (Германия)
7. Серджи Бускетс (Испания)
8. Лионель Месси (Аргентина)
9. Луис Суарес (Уругвай)
10. Икер Касильяс (Испания)
11. Лука Модрич (Хорватия)
12. Бастиан Швайнштайгер (Германия)
13. Уэсли Снейдер (Нидерланды)
14. Филипп Лам (Германия)
15. Поль Погба (Франция).
Отметим, что Неймар из сборной Бразилии занял 16-е место, Антуан Гризманн (Франция) – 18-е, Харри Кейн (Англия) – 21-е, Ромелу Лукаку (Бельгия) стал 22-м, Оливье Жиру (Франция) – 23-м, Серхио Рамос (Испания) расположился на 26-й строчке, Роберт Левандовски (Польша) – на 32-й, Кейсуке Хонда (Япония) – на 35-й.
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Дни рождения - там как раз все логично. Когда человеку исполняется 1 год - это значит что прошел 1 год его жизни. Не нулевой, а первый) Потому что все начинает с первого года.
То же самое и с годами летоисчисления, когда люди отмечают 2024й год, это значит 2023й уже прошел, а 2024 только наступил, ещё не прошел.
Просто на пальцах посчитай вручную, последний год 1го десятилетия - 10й (потому что в десятилетии 10 лет). Значит первый год следующего десятилетия - 11й. И так далее.
Странно, что Модрич так низко в этом рейтинге по сравнению с теми же Мюллером и Нойером, полностью провалившими ЧМ-18. Лука заслуживает быть хотя бы в ТОП-6. Выйти с Хорватией в финал ЧМ дорогого стоит