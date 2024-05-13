«Динамо» подало апелляцию в CAS на решение по делу Норманна. Клуб хочет получить больше денег

«Динамо» планирует получить больше денег по делу Матиаса Норманна через суд.

«Мы подали апелляцию в на решение по . Хотим получить больше денег.

Рассмотрение будет сразу по трем делам, подали [апелляции] « », сам Норманн, мы. Сформировали дело, состав суда», – сказал генеральный директор «Динамо» .

Норманн, выступавший за клуб на правах аренды, в августе прошлого года улетел из России за несколько недель до окончания срока аренды.

Сначала в трибунал ФИФА обратился «Ростов», с которым у футболиста был контракт, и выиграл суд. Теперь Норманн обязан выплатить клубу 2,9 млн евро за разрыв контракта. Размер компенсации, которую Матиас должен выплатить « », пока неизвестен.

Сейчас игрок выступает за «Аль-Раэд» из Саудовской Аравии.

2,9 млн заплатит Норманн «Ростову» за разрыв контракта. Аргументы о тревоге за безопасность не убедили ФИФА