«Динамо» подало апелляцию в CAS на решение по делу Норманна. Клуб хочет получить больше денег
«Динамо» планирует получить больше денег по делу Матиаса Норманна через суд.
«Мы подали апелляцию в CAS на решение по Матиасу Норманну. Хотим получить больше денег.
Рассмотрение будет сразу по трем делам, подали [апелляции] «Аль-Раэд», сам Норманн, мы. Сформировали дело, состав суда», – сказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.
Норманн, выступавший за клуб на правах аренды, в августе прошлого года улетел из России за несколько недель до окончания срока аренды.
Сначала в трибунал ФИФА обратился «Ростов», с которым у футболиста был контракт, и выиграл суд. Теперь Норманн обязан выплатить клубу 2,9 млн евро за разрыв контракта. Размер компенсации, которую Матиас должен выплатить «Динамо», пока неизвестен.
Сейчас игрок выступает за «Аль-Раэд» из Саудовской Аравии.
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