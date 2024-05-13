«Динамо» подало апелляцию в CAS на решение по делу Норманна. Клуб хочет получить больше денег

Теги Ростов премьер-лига Россия Динамо Москва высшая лига Саудовская Аравия CAS Аль-Раэд Матиас Норманн ТАСС деньги Павел Пивоваров Футбол

«Динамо» планирует получить больше денег по делу Матиаса Норманна через суд.

«Мы подали апелляцию в CAS на решение по Матиасу Норманну. Хотим получить больше денег.

Рассмотрение будет сразу по трем делам, подали [апелляции] «Аль-Раэд», сам Норманн, мы. Сформировали дело, состав суда», – сказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

Норманн, выступавший за клуб на правах аренды, в августе прошлого года улетел из России за несколько недель до окончания срока аренды.

Сначала в трибунал ФИФА обратился «Ростов», с которым у футболиста был контракт, и выиграл суд. Теперь Норманн обязан выплатить клубу 2,9 млн евро за разрыв контракта. Размер компенсации, которую Матиас должен выплатить «Динамо», пока неизвестен.

Сейчас игрок выступает за «Аль-Раэд» из Саудовской Аравии.

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