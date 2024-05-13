Павел Мамаев: «У меня фантастическая карьера: выиграть все титулы в России, играть на Евро, с ЦСКА дойти до 1/4 ЛЧ – такую проводят единицы. 17 лет на высоком уровне, я счастлив»

Павел Мамаев заявил, что провел фантастическую карьеру в сборной России и клубах.

На протяжении карьеры 35-летний полузащитник выступал за ЦСКА, « », « », « » и «Торпедо», а также сборную России.

С ЦСКА Мамаев выигрывал чемпионат России, трижды завоевывал Кубок страны и дважды – Суперкубок.

– Я доволен всем, что у меня было. Я хотел быть там, где был в определенный период времени. Я играл в чемпионов с « » и « », доходил до четвертьфинала – не все европейские команды могут предложить такую возможность.

– Какой период в карьере у вас лучший?

– Да все с какой-то стороны. Я очень доволен своей карьерой – такую проводят единицы. 17 лет провести на высоком уровне, выиграть все титулы в России, играть на чемпионате Европы, дойти с до восьмерки лучших команд Европы – я счастлив. У меня фантастическая карьера.

Никогда не было мыслей, что обязательно стану профессиональным футболистом. Думал, как и все дети – космонавт, пилот и так далее. Все началось во дворе, потом как-то шло-шло. Лет в 14, когда подписал контракт с « », уже осознал, что начался профессиональный этап, а не просто поиграть, – сказал .