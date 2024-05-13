Павел Мамаев: «У меня фантастическая карьера: выиграть все титулы в России, играть на Евро, с ЦСКА дойти до 1/4 ЛЧ – такую проводят единицы. 17 лет на высоком уровне, я счастлив»
Павел Мамаев заявил, что провел фантастическую карьеру в сборной России и клубах.
На протяжении карьеры 35-летний полузащитник выступал за ЦСКА, «Краснодар», «Ростов», «Химки» и «Торпедо», а также сборную России.
С ЦСКА Мамаев выигрывал чемпионат России, трижды завоевывал Кубок страны и дважды – Суперкубок.
– Я доволен всем, что у меня было. Я хотел быть там, где был в определенный период времени. Я играл в Лиге чемпионов с «Интером» и «Манчестером», доходил до четвертьфинала – не все европейские команды могут предложить такую возможность.
– Какой период в карьере у вас лучший?
– Да все с какой-то стороны. Я очень доволен своей карьерой – такую проводят единицы. 17 лет провести на высоком уровне, выиграть все титулы в России, играть на чемпионате Европы, дойти с ЦСКА до восьмерки лучших команд Европы – я счастлив. У меня фантастическая карьера.
Никогда не было мыслей, что обязательно стану профессиональным футболистом. Думал, как и все дети – космонавт, пилот и так далее. Все началось во дворе, потом как-то шло-шло. Лет в 14, когда подписал контракт с «Торпедо», уже осознал, что начался профессиональный этап, а не просто поиграть, – сказал Павел Мамаев.
Не скажу что Паша карьеру провалил, все таки определённых результатов он добился.
Но потенциал у Мамаева был на порядок выше.
Как меня это бесило тогда
C 11 октября 2018 года по 17 сентября 2019 года.
старик блеял что то о завистниках и величии сынонки. стоит только подняться как клевать начинают... свинbи неблагодарные!