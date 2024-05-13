Павел Мамаев: «У меня фантастическая карьера: выиграть все титулы в России, играть на Евро, с ЦСКА дойти до 1/4 ЛЧ – такую проводят единицы. 17 лет на высоком уровне, я счастлив»

Теги ЦСКА Ростов Химки Интер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Сборная России по футболу Торпедо Евро-2016 Павел Мамаев Краснодар Чемпионат.com Футбол

Павел Мамаев заявил, что провел фантастическую карьеру в сборной России и клубах.

На протяжении карьеры 35-летний полузащитник выступал за ЦСКА, «Краснодар», «Ростов», «Химки» и «Торпедо», а также сборную России.

С ЦСКА Мамаев выигрывал чемпионат России, трижды завоевывал Кубок страны и дважды – Суперкубок.

 

– Я доволен всем, что у меня было. Я хотел быть там, где был в определенный период времени. Я играл в Лиге чемпионов с «Интером» и «Манчестером», доходил до четвертьфинала – не все европейские команды могут предложить такую возможность.

– Какой период в карьере у вас лучший?

– Да все с какой-то стороны. Я очень доволен своей карьерой – такую проводят единицы. 17 лет провести на высоком уровне, выиграть все титулы в России, играть на чемпионате Европы, дойти с ЦСКА до восьмерки лучших команд Европы – я счастлив. У меня фантастическая карьера.

Никогда не было мыслей, что обязательно стану профессиональным футболистом. Думал, как и все дети – космонавт, пилот и так далее. Все началось во дворе, потом как-то шло-шло. Лет в 14, когда подписал контракт с «Торпедо», уже осознал, что начался профессиональный этап, а не просто поиграть, – сказал Павел Мамаев.

28 комментариев
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Эх Паша. Помню когда начинал в Торпедо. Петраков его выпускал совсем зелёного в основе, многие не понимали. Петраков говорил:"Успокойтесь, Мамаев это будущее российского футбола".
Не скажу что Паша карьеру провалил, все таки определённых результатов он добился.
Но потенциал у Мамаева был на порядок выше.
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В России он в любом случае самый титулованный. У него даже победа в кубке ИТК имеется!
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Российская команда в 1/4 ЛЧ, при этом играли против топового Интера может и не на равных, но очень достойно:)
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Таланта было с верхом, раскрылся хорошо если на 50 процентов.
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Только ощущение что «могло быть лучше» вряд ли покинет когда-нибудь
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Ответ Maks@1980
Эх Паша. Помню когда начинал в Торпедо. Петраков его выпускал совсем зелёного в основе, многие не понимали. Петраков говорил:"Успокойтесь, Мамаев это будущее российского футбола". Не скажу что Паша карьеру провалил, все таки определённых результатов он добился. Но потенциал у Мамаева был на порядок выше.
Не могло такого быть. Его выпускал Петренко а не Петраков
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Ответ БолельщикСоСтажем
Только ощущение что «могло быть лучше» вряд ли покинет когда-нибудь
Согласен. Но все познается в сравнении. Возьмем, к примеру, Поля Погба... ;) Он, вообще, чемпиона мира. А в отношении него ощущение, что «могло быть лучше», уж точно не слабее, чем в отношении Мамаева.
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Ответ БолельщикСоСтажем
Только ощущение что «могло быть лучше» вряд ли покинет когда-нибудь
Поверь их такое ощущение не мучает совсем)
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Ответ rigobersong
Российская команда в 1/4 ЛЧ, при этом играли против топового Интера может и не на равных, но очень достойно:)
Играем абсолютно недостойно, не могли середину поля перейти.
Как меня это бесило тогда
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Какой период в карьере у вас лучший?
C 11 октября 2018 года по 17 сентября 2019 года.
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Ушёл из ЦСКА в 25 лет, после этого ни одного титула не взял. Не такая уж крутая карьера, мог бы при должном старании в 25 лет перейти не в Краснодар, а в сильный чемпионат. Но Алана оказалась нужнее.
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Ответ Биеко Биеко
Главное, что Паша доволен
Главное, что никого не убил ...
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Ответ Hitgoe Himgob
Не могло такого быть. Его выпускал Петренко а не Петраков
Пардон ошибся, давно это было. Однако это не отменяет всего вышесказанного. Потенциал у Паши был очень высок.
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Ответ rigobersong
Российская команда в 1/4 ЛЧ, при этом играли против топового Интера может и не на равных, но очень достойно:)
В отличие от Барселоны в 2010м.
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что это за достежения:, играть...1/4....м-да
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Главное, что Паша доволен
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сейчас местная бухгалтерия посчитает все твои деньги и алименты
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помню запись телефонного разговора его батька с журналистом (после того инцидента).
старик блеял что то о завистниках и величии сынонки. стоит только подняться как клевать начинают... свинbи неблагодарные!
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Паша на пике просто выдающийся футболист, по мне он сильнее Дзагоева. Светлее головы в России в центре поля не было до появления Головина.
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А кубок в ИК #4 почему не назвал !?
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Преподобный Павел, проповедуй!
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Не поспоришь!)
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Если Мамаев так кичится своей карьерой, что же говорить про игроков золотого состава ЦСКА и Зенита, сборной России? Аршавина, Семака, Павлюченко, Погребняка, Акинфеева, Игнашевича, Березутских, Кержакова, Дзагоева и иже с ними? Это я молчу про Карпина, Онопко, Канчельскиса, Мостового, Аленичева. Ни в какое сравнение же...
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Молодость бурно прошла, конечно!
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