Брайтон – Челси где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 15 мая
В среду, 15 мая, сыграют Брайтон и Челси в 34 туре АПЛ.
🎁 Фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч 💰💰💰
- Игра пройдет на стадионе «Фалмер Стэдиум».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Брайтон – Челси
- Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.
Последние матчи Брайтон
- Ньюкасл – Брайтон : 1 – 1
- Брайтон – Астон Вилла : 1 – 0
- Борнмут – Брайтон : 3 – 0
- Брайтон – Манчестер Сити : 0 – 4
- Бернли – Брайтон : 1 – 1
Последние матчи Челси
- Ноттингем Форест – Челси : 2 – 3
- Челси – Вест Хэм : 5 – 0
- Челси – Тоттенхэм : 2 – 0
- Астон Вилла – Челси : 2 – 2
- Арсенал – Челси : 5 – 0
Прогноз на матч Брайтон – Челси
💰 Фрибет 3 000₽ от Winline для ставки на этот матч ➡➡➡