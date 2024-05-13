Брайтон – Челси где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 15 мая

В среду, 15 мая, сыграют Брайтон и Челси в 34 туре АПЛ.

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Игра пройдет на стадионе «Фалмер Стэдиум».

Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Брайтон – Челси

Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.

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Прогноз на матч Брайтон – Челси

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