«Бавария» деклассировала «Боруссию», победы «Зенита», «МЮ», «Барсы», поражение «Арсенала», Рублев уступил Джоковичу и другие новости

1. В 14-м туре Мир РПЛ «Зенит» победил «Балтику» в гостях (2:0) благодаря голу Сергеева пяткой. «Ахмат» уступил «Факелу» и потерпел 5-е поражение подряд.

2. «Манчестер Юнайтед» в гостях взял верх над «Фулхэмом» (1:0) в 11-м туре АПЛ. «Манчестер Сити» дома разгромил «Борнмут» (6:1), вингер Жереми Доку забил гол и отдал 4 голевых паса. «Арсенал» на выезде уступил «Ньюкаслу» (0:1) из-за очень спорного гола.

3. Ротенберг был дисквалифицирован на 1 матч за критику судейства, но СКА и без главного тренера прервал серию из 3 поражений, отыгравшись с 0:2 в 3-м периоде и победив «Витязь» (3:2 Б). «Спартак» обыграл «Торпедо» (4:3), «Локомотив» проиграл «Динамо» (0:3) и другие результаты дня в Фонбет Чемпионате КХЛ.

4. «Бавария» деклассировала «Боруссию» Дортмунд (4:0) в 10-м туре Бундеслиги, Харри Кейн сделал хет-трик во втором матче подряд. «Байер» Хаби Алонсо выиграл 10-й матч подряд – у «Хоффенхайма» (3:2) – и побил клубный рекорд. «Майнц» победил «РБ Лейпциг» (2:0).

5. В 12-м туре Ла Лиги «Барселона» на выезде обыграла «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна (1:0), забив на 92-й минуте. «Жирона» в гостях победила «Осасуну» (4:2). Все результаты дня – здесь.

6. НХЛ. «Тампа» обыграла «Оттаву» (6:4), Кучеров набрал 5 (1+4) очков. «Вашингтон» обыграл «Коламбус» (2:1), Овечкин вновь без голов и очков, Воронков забил за «Блю Джекетс». «Рейнджерс» уступили «Миннесоте» (4:5 Б), Панарин набрал 1+1 и продлил результативную серию со старта сезона до 11 игр. Все результаты дня – здесь.

7. Андрей Рублев уступил Новаку Джоковичу в полуфинале в Париже, Димитров победил Циципаса. Швентек, Гауфф, Соболенко, Пегула вышли в 1/2 финала итогового турнира WTA.

8. В 11-м туре Серии А «Интер» на выезде справился с «Аталантой» Алексея Миранчука (2:1), «Милан» дома проиграл «Удинезе» (0:1), «Наполи» победил «Салернитану» (2:0) в гостях.

9. Ландо Норрис выиграл квалификацию к спринту Сан-Паулу-2023, Ферстаппен – 2-й, Перес – 3-й, Окон врезался в барьеры после столкновения с Алонсо. Макс Ферстаппен выиграл спринт, Норрис – 2-й, Перес – 3-й.

10. НБА. 26+11 от Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Финикс», «Орландо» победил «Лейкерс» и другие результаты.

11. Россиянка Мадина Таймазова завоевала серебро чемпионата Европы по дзюдо в весовой категории до 70 кг.

12. «Аль-Наср» Криштиану Роналду обыграл «Аль-Халидж» (2:0) в 12-м туре лиги Саудовской Аравии и продлил серию без поражений до 16 матчей. 38-летний португалец забил 44-й гол за клуб и сборную в 2023 году и догнал Эрлинга Холанда, у него также 400-й гол после 30 лет.

13. Чемпион Европы по биатлону болгарин Красимир Анев находится в медикаментозной коме после огнестрельного ранения.

14. Американка Изабо Левито одержала победу на Гран-при Франции по фигурному катанию. Француз Адам Сяо Хим Фа выиграл у мужчин. Итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри победили в танцах на льду, канадцы Лиа Перейра и Трент Мишо выиграли в парном катании.

15. «Флуминенсе» выиграл Кубок Либертадорес впервые в истории, победив «Бока Хуниорс» в финале (2:1). Джон Кеннеди забил победный гол на 99-й минуте.

16. 42 очка от Рэтан-Мэйса помогли «Енисею» справиться с «Пармой» в Единой лиге ВТБ, «Локомотив-Кубань» разгромил «Нижний Новгород», «Самара» уступила «Автодору».

17. «Амур» и «Адмирал» разыграют Кубок Икры. Клубы с Дальнего Востока проведут 6 матчей друг с другом в этом сезоне.

18. UFC Fight Night 231. Деррик Льюис проиграл Жаилтону Алмейде единогласным решением судей, бой РинатаФахретдинова и Элизеу дос Сантоса завершился вничью.

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