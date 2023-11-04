Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Фулхэма», «Ман Сити» сыграет с «Борнмутом», «Арсенал» против «Ньюкасла»
«Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Фулхэмом» в 11-м туре АПЛ.
Также в субботу «Манчестер Сити» примет «Борнмут», «Арсенал» встретится на выезде с «Ньюкаслом».
В воскресенье «Ливерпуль» будет противостоять «Лутону».
Завершится тур в понедельник лондонским дерби «Тоттенхэм» – «Челси».
Чемпионат Англии
11-й тур
- Дата проведения
- 4 ноября, 15.30, «Крэйвен Коттэдж»
- Дата проведения
- 4 ноября, 18.00, «Брентфорд Комьюнити»
- Дата проведения
- 4 ноября, 18.00, «Терф Мур»
- Дата проведения
- 4 ноября, 18.00, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 4 ноября, 18.00, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 4 ноября, 18.00, «Брэмелл Лэйн»
- Дата проведения
- 4 ноября, 20.30, «Сент-Джеймс Парк»
- Дата проведения
- 5 ноября, 17.00, «Сити Граунд»
- Дата проведения
- 5 ноября, 19.30, «Кенилворт Роуд»
- Дата проведения
- 6 ноября, 23.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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