Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Фулхэма», «Ман Сити» сыграет с «Борнмутом», «Арсенал» против «Ньюкасла»

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«Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Фулхэмом» в 11-м туре АПЛ.

Также в субботу «Манчестер Сити» примет «Борнмут», «Арсенал» встретится на выезде с «Ньюкаслом».

В воскресенье «Ливерпуль» будет противостоять «Лутону».

Завершится тур в понедельник лондонским дерби «Тоттенхэм» – «Челси».

Чемпионат Англии

11-й тур

Фулхэм – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
4 ноября, 15.30, «Крэйвен Коттэдж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Брентфорд – Вест Хэм
Дата проведения
4 ноября, 18.00, «Брентфорд Комьюнити»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бернли – Кристал Пэлас
Дата проведения
4 ноября, 18.00, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эвертон – Брайтон
Дата проведения
4 ноября, 18.00, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Манчестер Сити – Борнмут
Дата проведения
4 ноября, 18.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Шеффилд Юнайтед – Вулверхэмптон
Дата проведения
4 ноября, 18.00, «Брэмелл Лэйн»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ньюкасл – Арсенал
Дата проведения
4 ноября, 20.30, «Сент-Джеймс Парк»
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Ноттингем Форест – Астон Вилла
Дата проведения
5 ноября, 17.00, «Сити Граунд»
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Лутон – Ливерпуль
Дата проведения
5 ноября, 19.30, «Кенилворт Роуд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Тоттенхэм – Челси
Дата проведения
6 ноября, 23.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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7 комментариев

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ман сити фейк
Ждём разгром Борнмута. Альваресу пора забить
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Утя Ваткин
Дачникам то хоть не проиграйте.
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ман сити фейк
Лондонская дача против пригородного Манчестера. Нас ждёт интересная битва середняков
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dauren utd
Десять лет назад если бы мне сказали что сегодня будет играть Ньюкасл с Арсеналом я бы сказал да пох.. а это топ матч, а щас надеюсь чтоб МЮ у Фулхэма выйграл ппц, а он пройграет.
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heracks
Дистрофик после сегодняшнего матча домой поедет?
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Смари Муха
За Юнайтед уже не страшно... Борнмут уже проигрывал Челси
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Ernest Imamov
болею за Арсенал, но отставку Тен Хага отмечу как некоторые фанаты МЮ. Надоело
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