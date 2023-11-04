Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Фулхэма», «Ман Сити» сыграет с «Борнмутом», «Арсенал» против «Ньюкасла»

«Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Фулхэмом» в 11-м туре АПЛ.

Также в субботу « » примет « », « » встретится на выезде с « ».

В воскресенье « » будет противостоять «Лутону».

Завершится тур в понедельник лондонским дерби «Тоттенхэм» – «Челси».

Чемпионат Англии

11-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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