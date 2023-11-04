UFC Fight Night 231: Льюис против Алмейды, Фахретдинов – дос Сантос и другие бои

В Сан-Паулу (Бразилия) пройдет турнир UFC Fight Night 231. В главном событии турнира состоится бой в тяжелом весе между Жаилтоном Алмейдой и .

Бои турнира:

(19-2) – Деррик Льюис (27-11);

Габриэль Бонфим (15-0) – Николас Далби (22-4-1);

Родриго Насименто (10-1) – Дон’Тэйл Мэйес (10-5);

Кайо Борральо (14-1) – Абус Магомедов (25-5-1);

Родолфо Виейра (9-2) – (9-2);

Элизеу дос Сантос (24-7) – (21-1).

Взвешивание перед UFC Fight Night 231: Льюис перевесил Алмейду, Фахретдинов легче дос Сантоса