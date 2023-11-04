UFC Fight Night 231: Льюис против Алмейды, Фахретдинов – дос Сантос и другие бои

Теги UFC MMA Армен Петросян Деррик Льюис Элизеу Залески Дос Сантос Ринат Фахретдинов Жаилтон Алмейда Абус Магомедов Бокс/MMA/UFC

В Сан-Паулу (Бразилия) пройдет турнир UFC Fight Night 231. В главном событии турнира состоится бой в тяжелом весе между Жаилтоном Алмейдой и Дерриком Льюисом.

Бои турнира:

  • Жаилтон Алмейда (19-2) – Деррик Льюис (27-11);
  • Габриэль Бонфим (15-0) – Николас Далби (22-4-1);
  • Родриго Насименто (10-1) – Дон’Тэйл Мэйес (10-5);
  • Кайо Борральо (14-1) – Абус Магомедов (25-5-1);
  • Родолфо Виейра (9-2) – Армен Петросян (9-2);
  • Элизеу дос Сантос (24-7) – Ринат Фахретдинов (21-1).

Взвешивание перед UFC Fight Night 231: Льюис перевесил Алмейду, Фахретдинов легче дос Сантоса

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