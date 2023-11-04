Россия сыграет с Кубой, жеребьевка Кубка России, Луческу закончил карьеру, «Майнц» разорвал контракт с поддержавшим Палестину Эль-Гази, УЕФА объединился с «Золотым мячом» и другие новости

1. Сборная России сыграет с Кубой в Волгограде 20 ноября.

2. Состоялась жеребьевка плей-офф Фонбет Кубка России. «Зенит» сыграет с «Динамо», «Спартак» – с «Оренбургом», ЦСКА – с «Ростовом», «Локомотив» – с «Балтикой».

3. 78-летний Мирча Луческу объявил об уходе из киевского «Динамо» и завершении тренерской карьеры. Он тренировал «Шахтер», «Интер», «Зенит», «Галатасарай», сборную Турции и другие команды.

4. «Майнц» расторг контракт с Анваром Эль-Гази, поддержавшим Палестину. В ответ футболист заявил: «Это ничто по сравнению с адом, обрушившимся на невинных и беззащитных в Газе». Кроме того, Прокуратура Кобленца завела дело в отношении игрока: «Подозревается в одобрении уголовных преступлений и разжигании ненависти».

5. УЕФА стал партнером «Золотого мяча» и будет участвовать в организации церемонии. Приз лучшему игроку года в Европе перестанут вручать.

6. НБА. 30 очков от Лилларда помогли «Милуоки» взять верх над «Нью-Йорком» и другие результаты.

7. НХЛ. «Нью-Джерси» проиграл «Сент-Луису», «Филадельфия» забросила 5 шайб «Баффало».

8. «Трактор» обыграл «Адмирал» (6:1) в единственном матче дня в Фонбет Чемпионате КХЛ. Сразу после игры Алексей Заварухин был утвержден главным тренером «Трактора», о чем объявил губернатор Челябинской области в раздевалке команды.

9. Теннис. На турнире ATP в Париже Андрей Рублев вышел в полуфинал, где сыграет с Новаком Джоковичем. Карен Хачанов выбыл, уступив Стефаносу Циципасу.

На итоговом турнире WTA Арина Соболенко и Джессика Пегула вышли в 1/2 финала.

10. Макс Ферстаппен завоевал поул в квалификации к Гран-при Сан-Паулу. Гонку остановили из-за сильного дождя и ветра, в последнем повороте обрушилась крыша трибуны.

11. Экс-игрок сборной России Алексей Бугаев арестован до 31 декабря по делу о покушении на сбыт наркотиков – сообщалось, что его задержали с 495 г мефедрона. Адвокат бывшего футболиста сообщила, что у него вымогали 3 млн рублей, угрожая пожизненным заключением: «Сверток ему вручили, сказали положить в карман толстовки и вытащить, когда заведут понятых».

12. Новая арена СКА на 21,5 тысячи зрителей получила разрешение на ввод в эксплуатацию.

13. Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Олег Протопопов скончался на 92-м году жизни.

14. Американка Изабо Левито выиграла короткую программу на Гран-при Франции по фигурному катанию, Губанова – 2-я, Хэ Ин Ли – 3-я.

У мужчин Малинин выиграл короткую программу с чистыми прыжками и падением на дорожке шагов, Сяо Хим Фа – 2-й, Кагияма – 3-й, Мемола – 12-й.

15. Российская дзюдоистка Дарья Курбонмамадова выиграла золото на чемпионате Европы.

16. «Локомотив» близок к покупке полузащитника Лукаса Веры у «Оренбурга» за 3 млн евро.

17. «Барселона» обязана выплатить УЕФА 500 000 евро за ошибки в отчетности по 1-му «рычагу», апелляция каталонцев отклонена. На «Камп Ноу» откроют колумбарий на 26600 урн с прахом фанатов «Барселоны», стоимость размещения – от 250 до 6000 евро.

Цитаты дня.

Боян Кркич: «Месси, Роналду и Надаль не могут быть примером для молодежи, они экстраординарны. Каналес трижды рвал «кресты» и был в сборной, Хоселу в 33 попал в «Реал». Вот это успех»

Магомед Оздоев: «Москва – один из лучших городов мира, если не лучший»

Ротенберг о штрафе Бардакова за оскорбление судей: «Ему сделали подсечку. У него друг был на грани смерти – как он будет реагировать? Совести нет у некоторых»

Депутат Леонид Слуцкий: «МОК бьет все рекорды по лжи и лицемерию. Столь наглого применения двойных стандартов мир не видел со времен Древней Греции»

Хави о «Золотом мяче» Месси: «Лео – лучший в истории, лучший игрок ЧМ. Награда вполне заслуженна»

Официальный фан-клуб СКА написал президенту КХЛ: «Календарь составлен крайне непрофессионально – заменили прошлую схему на хаос. Это отбивает интерес к хоккею»

Эмирджан Гюрлюк: «Интерес от «Ман Сити» реально был, но я выбрал «Оренбург» – больше шансов играть»

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