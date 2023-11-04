СКА прервал серию из 3 поражений, обыграв «Витязь» по буллитам. Команда Ротенберга отыгралась с 0:2 в 3-м периоде

СКА прервал серию поражений, обыграв «Витязь».

Команда Романа Ротенберга, дисквалифицированного на эту игру, начала матч Фонбет Чемпионата КХЛ с двух пропущенных голов: спустя 3 минуты после старта отличился , спустя 7 – .

Петербуржцам удалось сравнять счет благодаря шайбам Алекса Гальченюка (на 45-й минуте) и Сергея Сапего (на 54-й), а затем добиться победы в серии буллитов.

выиграл впервые за 4 матча. Ранее он уступил «Сочи» (4:5), «Ак Барсу» (2:3) и «Авангарду» (3:5).

Клуб из Санкт-Петербурга набрал 26 очков в 25 матчах и занимает 7-е место на Западе.

Далее команда выступит в гостях у «Спартака» – это произойдет 6 ноября.