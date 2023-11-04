СКА прервал серию из 3 поражений, обыграв «Витязь» по буллитам. Команда Ротенберга отыгралась с 0:2 в 3-м периоде

Теги СКА Витязь КХЛ Алекс Гальченюк Роман Ротенберг Егор Воронков Сергей Сапего Владислав Цицюра Хоккей

СКА прервал серию поражений, обыграв «Витязь».

Команда Романа Ротенберга, дисквалифицированного на эту игру, начала матч Фонбет Чемпионата КХЛ с двух пропущенных голов: спустя 3 минуты после старта отличился Егор Воронков, спустя 7 – Владислав Цицюра.

Петербуржцам удалось сравнять счет благодаря шайбам Алекса Гальченюка (на 45-й минуте) и Сергея Сапего (на 54-й), а затем добиться победы в серии буллитов.

СКА выиграл впервые за 4 матча. Ранее он уступил «Сочи» (4:5), «Ак Барсу» (2:3) и «Авангарду» (3:5).

Клуб из Санкт-Петербурга набрал 26 очков в 25 матчах и занимает 7-е место на Западе.

Далее команда выступит в гостях у «Спартака» – это произойдет 6 ноября.

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32 комментария

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HockeyMan
Это конечно жаль, но сразу видно, что не было Ротенберга))
+43
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Vasyamarch91
Жаль
+25
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Ильмир Зайнапов
Помощники получше будут, народ не обманишь
+25
-1
+24
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Adrenaline Z
нет ротенберга, нет проблем!
+20
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valenok_spb
Самое время прогнать телегу, что команда костьми легла за своего тренера. Характер, система и тд
+11
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Александр Рыбаков
мальчик щас будет визжать
+9
-1
+8
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Pruvik
Ну вот и доказано. Команда(хоккей) и Ротан - понятия несовместимые.
+6
0
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Doronya
Серебряков конечно потрясающую форму набрал всего за месяц
+7
-1
+6
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левая нога Акинфеева
Йозе Марино дисквалифицировали и СКА сразу выиграл. Совпадение?🤣🤔
+4
0
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Yan Sadkovskiy
Как без Романа СКА то заиграл
+3
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иваныч
ё-моё отобрали одно очко у последней команды запада, уря!
+2
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Костя Кот
витязь по буллитам - это вышка для ротена
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Аврал
Вот что бан животворящий делает!))
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Rodgeras
Герои! Сам Витязь по булкам одолели!
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Иван Петров
Тренерский гений сработал. Особенно, когда его не было.
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hamlo001
Скоро комментарии по матчу от Ротенберга будет.
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Dinamik1
Выдающиеся достижение для Ротенберга просто космос.
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Владимир
Жаль... Очень жаль!!! А так всё хорошо начиналось!!! Но без него хоть выиграли!!! Пусть делает выводы!!
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Андрей Балабаев
Ответ Doronya
Серебряков конечно потрясающую форму набрал всего за месяц
Система Ротена)
+3
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Angryslon
"...Далее команда выступит в гостях у «Спартака»..."
Выступит - лучшая характеристика для этой команды 🤣
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Ivan Juniorovich
Вратарь сделал игру
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Вячеслав Подкорытов
Очень и очень жаль 👎
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vadiasik
Ответ левая нога Акинфеева
Йозе Марино дисквалифицировали и СКА сразу выиграл. Совпадение?🤣🤔
Серебрякова во время заменили...
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Карпов Стас
Жаль...
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юрий зайцев
Чемпионы Солнечной вселенной....
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