Гран-при Франции. Перейра и Мишо, Конти и Мачии, Камилла и Павел Ковалевы выступят с произвольными программами

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4 ноября на Гран-при Франции пары выступят с произвольными программами.

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап

Grand Prix de France

Анже, Франция

Пары

Произвольная программа

Начало – 21:10 по московскому времени, прямая трансляцияOkko.

Первая разминка

1. Оксана Вуйямо – Флавьен Жинио (Франция)

2. Осеан Пьегад – Денис Стрекалин (Франция)

3. Анна Валези – Мануэль Пьяцца (Италия)

4. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) 

Вторая разминка 

5. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США) 

6. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) 

7. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)

8. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада)

После короткой программы

1. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) – 65,97

2. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 65,31

3. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 59,04

4. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США) – 58,46

5. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 54,75

6. Анна Валези – Мануэль Пьяцца (Италия) – 53,95

7. Осеан Пьегад – Денис Стрекалин (Франция) – 52,83

8. Оксана Вуйямо – Флавьен Жинио (Франция) – 51,56

Расписание Гран-при Франции по фигурному катанию: там выступят Малинин, Кагияма, Хэ Ин Ли, Левито, Губанова, Гиньяр и Фаббри

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