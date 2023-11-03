Гран-при Франции. Перейра и Мишо, Конти и Мачии, Камилла и Павел Ковалевы выступят с произвольными программами
4 ноября на Гран-при Франции пары выступят с произвольными программами.
Гран-при по фигурному катанию
3-й этап
Анже, Франция
Пары
Произвольная программа
Начало – 21:10 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Оксана Вуйямо – Флавьен Жинио (Франция)
2. Осеан Пьегад – Денис Стрекалин (Франция)
3. Анна Валези – Мануэль Пьяцца (Италия)
4. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США)
Вторая разминка
5. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США)
6. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)
7. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)
8. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада)
После короткой программы
1. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) – 65,97
2. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 65,31
3. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 59,04
4. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США) – 58,46
5. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 54,75
6. Анна Валези – Мануэль Пьяцца (Италия) – 53,95
7. Осеан Пьегад – Денис Стрекалин (Франция) – 52,83
8. Оксана Вуйямо – Флавьен Жинио (Франция) – 51,56
Расписание Гран-при Франции по фигурному катанию: там выступят Малинин, Кагияма, Хэ Ин Ли, Левито, Губанова, Гиньяр и Фаббри
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