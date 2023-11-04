Чемпионат России. «Ахмат» примет «Факел», «Зенит» в гостях у «Балтики»

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«Зенит» сыграет в гостях с «Балтикой» в 14-м туре Мир РПЛ.

В воскресенье «Краснодар» примет «Крылья Советов», ЦСКА – «Пари НН», «Локомотив» встретится в дерби со «Спартаком».

В понедельник «Динамо» сыграет на выезде с «Сочи».

Чемпионат России

14-й тур

Ахмат – Факел
Дата проведения
4 ноября, 16.30, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Балтика – Зенит
Дата проведения
4 ноября, 19.00, «Стадион Калининград»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Краснодар – Крылья Советов
Дата проведения
5 ноября, 14.00, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ЦСКА – Пари НН
Дата проведения
5 ноября, 16.30, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Локомотив – Спартак
Дата проведения
5 ноября, 19.30, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Оренбург – Ростов
Дата проведения
6 ноября, 14.00, «Газовик»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Урал – Рубин
Дата проведения
6 ноября, 16.30, «Екатеринбург-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сочи – Динамо
Дата проведения
6 ноября, 19.30, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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