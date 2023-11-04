Чемпионат России. «Ахмат» примет «Факел», «Зенит» в гостях у «Балтики»
«Зенит» сыграет в гостях с «Балтикой» в 14-м туре Мир РПЛ.
В воскресенье «Краснодар» примет «Крылья Советов», ЦСКА – «Пари НН», «Локомотив» встретится в дерби со «Спартаком».
В понедельник «Динамо» сыграет на выезде с «Сочи».
Чемпионат России
14-й тур
- Дата проведения
- 4 ноября, 16.30, «Ахмат-Арена»
- Дата проведения
- 4 ноября, 19.00, «Стадион Калининград»
- Дата проведения
- 5 ноября, 14.00, «стадион Краснодар»
- Дата проведения
- 5 ноября, 16.30, «ВЭБ Арена»
- Дата проведения
- 5 ноября, 19.30, «стадион Локомотив»
- Дата проведения
- 6 ноября, 14.00, «Газовик»
- Дата проведения
- 6 ноября, 16.30, «Екатеринбург-Арена»
- Дата проведения
- 6 ноября, 19.30, «Олимпийский стадион Фишт»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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