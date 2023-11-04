Чемпионат России. «Ахмат» примет «Факел», «Зенит» в гостях у «Балтики»

«Зенит» сыграет в гостях с «Балтикой» в 14-м туре Мир РПЛ.

В воскресенье « » примет « », – « », « » встретится в дерби со «Спартаком».

В понедельник «Динамо» сыграет на выезде с «Сочи».

Чемпионат России

14-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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