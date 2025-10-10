Футбол – самый популярный вид спорта у российских телезрителей, победа 10:0 в отборе к ЧМ-2026, суды Аршавина и другие новости

1. В квалификации ЧМ-2026 сборная Беларуси крупно уступила Дании (0:6), Чехия поделила очки с Хорватией (0:0), Нидерланды на выезде разобрались с Мальтой (4:0), Австрия растерзала Сан-Марино (10:0) и одержала самую крупную победу в истории , Фарерские острова разгромили Черногорию (4:0). Сборная Англии дома уверенно победила Уэльс (3:0) в товарищеском матче.

2. В FONBET КХЛ «Трактор» победил «Барыс» (3:2 ОТ), «Сочи» уступил «Северстали» (0:3), «Нефтехимик» потерпел поражение от «Амура» (1:4), «Шанхай Дрэгонс» одолел минское «Динамо» (3:2).

3. Футбол – самый популярный вид спорта у российских телезрителей, согласно данным Mediascope. Единоборства – на 2-м месте, хоккей, биатлон и фигурное катание – в топ-6.

4. НХЛ. «Питтсбург» с 1+2 от Малкина обыграл «Айлендерс» (4:3), Шабанов забил первый гол в лиге , реализовав первый же бросок. «Тампа» дома проиграла «Оттаве» (4:5), Кучеров сделал дубль , Василевский пропустил 4 шайбы , а защитник «Сенаторс» Зуб набрал 1+2 при полезности «плюс 4». Все результаты дня – здесь .

5. Андрей Аршавин попросил суд уменьшить алименты на детей от Юлии Барановской – с 1/4 дохода на троих до 1/6 на одного несовершеннолетнего, выплаты всем детям превышают половину его дохода. Гражданская жена бывшего футболиста «Зенита» и сборной России Анна Петрушина подала на него в суд о взыскании алиментов на дочь, чтобы уменьшить выплаты на детей от его других браков.

6. Гауфф, Рыбакина, Зигемунд, Синякова вышли в 1/4 финала в Ухане, Самсонова, Александрова выбыли, Таусон снялась. 38-летний Джокович вышел в рекордный 80-й полуфинал «Мастерса» – в Шанхае .

7. У жены главного тренера «Зенита» Сергея Семака украли золотые часы Cartier . Анна написала: «Не первый эпизод в этом месяце. Кто дернул? ######## какие-то».

8. Индонезия не допустит израильских гимнастов к участию в чемпионате мира в Джакарте. Им не выдадут визы.

9. Пишут, что Жерсон несчастлив в «Зените» и хочет уйти, «Палмейрас» общается с ним, петербуржцы хотят 25 млн евро за полузащитника. Павел Погребняк заявил: «Надо избавляться от этого балласта , если он не хочет быть в клубе».

10. Суд в Литве не нашел нарушений конституции в лишении гражданства экс-фигуристки Маргариты Дробязко.

11. Фабио Челестини из ЦСКА признан лучшим тренером месяца в Мир РПЛ.

12. Регбисты Магомед Давудов («Стрелы») и Владимир Чабан («Красный Яр») дисквалифицированы более чем на полгода за драку в полуфинале чемпионата России. Призер чемпионатов мира по бобслею Гулливер дисквалифицирован на два года за допинг.

13. Личная жизнь Винисиуса Жуниора бьет ключом. Инфлюенсер Фонсека рассталась с бразильцем из-за того, что он переписывался с другой, вингер «Реала» извинился перед Вирджинией: «Я разочаровал невероятную женщину. Хочу начать все заново». А бразильская модель Анна Силва рассказала, что Винисиус предлагал ей секс втроем с ее подругой , но та не смогла приехать в Мадрид, тогда девушка предложила взять с собой друга, но футболист отказался.

14. В Единой лиге ВТБ 23 очка Эдвардса помогли «Автодору» обыграть «Енисей», МБА-МАИ разгромил «Пари НН».

Цитаты дня:

Жирков о Великой Отечественной войне: «СССР все вывез на себе . Советский Союз все равно бы победил, если бы не было помощи американцев и британцев, во многих лекциях так говорят»

Инфантино о соглашении Израиля и Палестины: «Отличная новость, которая дает надежду всем. Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира за свои решительные действия»

Дюбе о России: «Красивейшая и безопасная страна . В США, Канаде или Франции вы услышите по новостям только плохое о других странах. Надо разделять политику и жизнь»

«В Москве выходишь за МКАД, и наступает мрак . А в Германии везде красиво, все чисто, но немецкая точность – миф». Хавбек «Санкт-Паули III» Кагерманов о странах

Депутат Свищев: «Нельзя считать всех уехавших спортсменов предателями . Но если человек уехал и нарушает закон, он должен нести ответственность»

Босс Petronas извинился за разбрызгивание шампанского на подиуме «Ф-1»: «Как мусульманин я не употреблял алкоголь , но следовало учесть чувства других»

Дмитрий Васильев: «Я бы запретил спортсменам высказываться в политическом аспекте . Пока ты спортсмен, ты должен быть нейтрален»

Кузнецов об НХЛ: «Я сам не захотел туда возвращаться . Почему никто не верит, что предложения были – не знаю»

Даниэль Кормье: «Анкалаев мог лишь бить по лапам и делать кардио за полтора месяца до боя с Перейрой»