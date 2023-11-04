Роналду забил 44-й гол за клуб и сборную в 2023 году и догнал Холанда
Криштиану Роналду забил 44-й гол в 2023 году.
Нападающий «Аль-Насра» открыл счет в матче против «Аль-Халиджа» в 12-м туре чемпионата Саудовской Аравии (1:0, первый тайм).
Это 44-й гол Роналду за клуб и сборную Португалии в 2023 году. Он сравнялся по этому показателю с форвардом «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлингом Холандом.
С подробной статистикой 38-летнего португальца можно ознакомиться здесь.
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4 гола гола со штрафних
14 голов забито головой
несколько добротньіх голешников внутри штрафной коробки
+несколько кошерних ассистов пяткой
38 лет. Монстр.
Новость еще не вышла, а они уже здесь.
в лиге СА хотя б играет куча топов/околотопов
п-ове, а теперь вот забивает на Аравийском п-ове.
Какой полуостров ему не подай, он всё равно там забивать будет.
но, в саудовской лиге.
https://alleysport.com/who-takes-the-best-long-shots-in-football-in-2023/
https://www.sportskeeda.com/football/5-footballers-best-long-range-shots-game-messi-kane
P.S. Серьезно, спорц?)) Сравнивать стату Холанда и Роналду?)
Я бы не сказал, что уровень партнеров у Роналду сильно ниже. Играет с Мане, Брозовичем, Талиской в атаке. Тут ещё и сборную добавь там партнеры лучше и главное уровень соперников, а уровень сопротивления в десятки раз ниже, что в сборной что в клубе. У человека за 10 матчей 70+ ударов уже и ещё половина из пределов штрафной. Большинство его конкурентов за сезон столько не бьет, а тут удивляются, что Митрович и Роналду в этой лиге будут много забивать. Они и в Европе нормально забивали, а тут им условия создали полнейшая халява. Обороняться не надо, моментов каждый матч уйма ещё и рядом креативные игроки уровня топ-клубов. Это у них у обоих ещё и реализация ужасная в этом сезоне, забивая все свои моменты Роналду и Митрович уже и на 20+ выйти могли. Тоуни в прошлом году в АПЛ забил 20 мячей за 86 ударов, но это за 38 игр, а тут почти столько же ударов за 10 туров)