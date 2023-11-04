Роналду забил 44-й гол за клуб и сборную в 2023 году и догнал Холанда

Криштиану Роналду забил 44-й гол в 2023 году.

Нападающий « » открыл счет в матче против « » в 12-м туре чемпионата Саудовской Аравии (1:0, первый тайм).

Это 44-й гол за клуб и сборную в 2023 году. Он сравнялся по этому показателю с форвардом « » и сборной Норвегии Эрлингом Холандом.

С подробной статистикой 38-летнего португальца можно ознакомиться здесь.

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