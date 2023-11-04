Роналду забил 44-й гол за клуб и сборную в 2023 году и догнал Холанда

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Манчестер Сити премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Халидж Эрлинг Холанд Футбол

Криштиану Роналду забил 44-й гол в 2023 году.

Нападающий «Аль-Насра» открыл счет в матче против «Аль-Халиджа» в 12-м туре чемпионата Саудовской Аравии (1:0, первый тайм). 

Это 44-й гол Роналду за клуб и сборную Португалии в 2023 году. Он сравнялся по этому показателю с форвардом «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлингом Холандом. 

С подробной статистикой 38-летнего португальца можно ознакомиться здесь

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82 комментария

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Алексей Иванов
38 лет. В любом чемпе это крутая стата
+110
-21
+89
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udiekemen
Ответ Varla
но есть один нюанс...
Ему 38....
+77
-27
+50
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Varla
но есть один нюанс...
+65
-30
+35
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Веселый денек
8 голов из-за пределов штрафной, причем 3 из них левой НЕРАБОЧЕЙ ногой
4 гола гола со штрафних
14 голов забито головой
несколько добротньіх голешников внутри штрафной коробки
+несколько кошерних ассистов пяткой
38 лет. Монстр.
+64
-31
+33
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Роман
Роналду владеет сектой мессифилов.
Новость еще не вышла, а они уже здесь.
+52
-27
+25
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BET3P
Вот почему другие столько тут не забивают???
+29
-9
+20
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Любезный Коссутий
Ответ rigobersong
Асамоа Гьян, Хамдалла, Коджо Лаба, Диоко Калуйитуйка, Майк Олунга и прочие бисты забивали сотни мячей в чемпионатах пустыни - 0 новостей. А что вы про Митровича хотя бы не пишите? :))
предположу, что Митрович никому, кроме тебя, не интересен. не говоря уж о тех ноунеймах
+26
-8
+18
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TravenS
Ответ Varla
но есть один нюанс...
... до Лехи со двора им обоим ещё 210 мячей)
+20
-4
+16
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Веселый денек
Ответ artem klishin
разве голы в первенстве водокачки считаются?
кек, тут даже стату месси из любительской лиги работников мака постили, о чем речь
в лиге СА хотя б играет куча топов/околотопов
+24
-11
+13
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Водяра
Аль Дамаку коронный, Аль Халиджи похоронный.
+19
-7
+12
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fussballer
Ответ Александр Жук
Шейхи не проплатили
Шейхи Месси победу в ЧМ проплатили.
+28
-17
+11
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Игорь М.
Трепещи, Холанд! Караван идёт!)
+19
-9
+10
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udiekemen
Ответ Александр Жук
Комментарий скрыт
Ты во дворе хоть можешь забивать)
+13
-5
+8
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fussballer
Фантастический игрок!
+13
-5
+8
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Кокич
CR7 забивал голы и на Пиренейском п-ове, на Апеннинском
п-ове, а теперь вот забивает на Аравийском п-ове.
Какой полуостров ему не подай, он всё равно там забивать будет.
+10
-3
+7
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PIT-BUL
потом будут считать голы забитые в своем дворе с сыном
+11
-5
+6
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Любезный Коссутий
дед решил завершить карьеру на мажорной ноте.
но, в саудовской лиге.
+8
-2
+6
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rigobersong
Асамоа Гьян, Хамдалла, Коджо Лаба, Диоко Калуйитуйка, Майк Олунга и прочие бисты забивали сотни мячей в чемпионатах пустыни - 0 новостей. А что вы про Митровича хотя бы не пишите? :))
+30
-25
+5
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0:4 на спотифай камп ноу
Новости этого сезона о Роналду :Роналду забил, Роналду ассистировал, Роналду побил рекод и т.д. Новости о Месси в этом сезоне :Месси получил, Месси сказал, Месси выразил мнение, Месси обеспокоен.
+10
-7
+3
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principiante
Обожемой, Примадонна наконец нашла себе лигу, в которой ей разрешают забивать из-за штрафной)) Что угодно, лишь бы быть хоть капельку похожей на мастера дальних ударов, Чемпиона мира, обладателя 8-ми Золотых мячей Лео Месси))
https://alleysport.com/who-takes-the-best-long-shots-in-football-in-2023/
https://www.sportskeeda.com/football/5-footballers-best-long-range-shots-game-messi-kane

P.S. Серьезно, спорц?)) Сравнивать стату Холанда и Роналду?)
+2
0
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ BET3P
Вот почему другие столько тут не забивают???
А зачем можно же пешочком в соккер играть в Бургер лиге
+4
-2
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Максим 1986
Ответ Денис Рыжков
Да хоть 100 лет. Холанд в апл против лучших защитников мира играет. все. разговор закончен.
Надо еще дождаться, сколько Холанд будет в 38 забивать. И будет ли играть
+3
-1
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Блуждающий странник
Ответ АдминБЦ
Только не учитывается уровень партнёров у Холланда и у Роналду. Понятное дело, что второго он слабее, поэтому куда больше приходится решать самому. Разумеется, уровень АПЛ и чемпионата СА разный. Хотя и не порядок - уверен, что на первом в истории полноценном КЧМ-2025 с 32 клубами поклонников европейских лиг ждёт неприятный сюрприз. Но и обесценивать достижения Роналду точно не стоит.
Уровень СА и АПЛ не на порядок ниже? Да любая команда из АПЛ даже лидеров арабских разгромит, не говоря о разнице между условным Брайтоном и другими. Какой сюрприз там ждет европейцев я не знаю, бразильские клубы могли там удивить, а арабов со звездами не будут недооценивать и это их ждет очередное разочарование. Им наоборот будет тяжелее теперь там играть

Я бы не сказал, что уровень партнеров у Роналду сильно ниже. Играет с Мане, Брозовичем, Талиской в атаке. Тут ещё и сборную добавь там партнеры лучше и главное уровень соперников, а уровень сопротивления в десятки раз ниже, что в сборной что в клубе. У человека за 10 матчей 70+ ударов уже и ещё половина из пределов штрафной. Большинство его конкурентов за сезон столько не бьет, а тут удивляются, что Митрович и Роналду в этой лиге будут много забивать. Они и в Европе нормально забивали, а тут им условия создали полнейшая халява. Обороняться не надо, моментов каждый матч уйма ещё и рядом креативные игроки уровня топ-клубов. Это у них у обоих ещё и реализация ужасная в этом сезоне, забивая все свои моменты Роналду и Митрович уже и на 20+ выйти могли. Тоуни в прошлом году в АПЛ забил 20 мячей за 86 ударов, но это за 38 игр, а тут почти столько же ударов за 10 туров)
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Блуждающий странник
Ответ BET3P
Вот почему другие столько тут не забивают???
Другие столько по воротам не бьют. У него сейчас 67 ударов в одном только чемпионате без учета этой игры. С этой будет 70+ считай ещё даже не половину игр в чемпионате сыграли. У Холанда к примеру 36 ударов в АПЛ и те же 11 мячей. Сравнивать их всерьез только на спортс могут. И это при том, что даже у Холанда весьма посредственная реализация в нынешнем сезоне, у обоих много упущенных больших шансов. Тут не писали про Хамдаллу когда тот за год 50 мячей забивал не писали про Карлоса Вела который 30+ в МЛС забивал и раздавал кучу ассистов, а как Роналду и Месси перешли в эти чемпионаты внезапно стало интересно кто и сколько там забивает)
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Usuahhshsbsb Bbsshshhs
Ответ rigobersong
Асамоа Гьян, Хамдалла, Коджо Лаба, Диоко Калуйитуйка, Майк Олунга и прочие бисты забивали сотни мячей в чемпионатах пустыни - 0 новостей. А что вы про Митровича хотя бы не пишите? :))
Ты зайдешь в новость про Коджо Лаба и посмотришь рекламку?Так что ты требуешь от людей которые новости делают,чтобы они никому ненужные новости публиковали
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