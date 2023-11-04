Сын Кадырова выложил фото удушающего приема на Чимаеве: «Хамзат, теперь 13-1?»
Адам Кадыров выложил пост с удушающим приемом на Хамзате Чимаеве.
«Хамзат, теперь ты веришь мне? 13-1», – подписал публикацию в соцсетях сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам.
Хамзат Чимаев – 9-й номер среднего веса UFC с рекордом 7-0 в промоушене. В октябре 2023-го победил Камару Усмана решением большинства судей.
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Тоже самое касается и Путина когда против него в хоккей например играют.
Мне кажется даже их окружение понимает нелепость происходящего (но понятно что молчат). Но сами главные действующие лица реально получают кайф от этого??)
Хотя наверное это была рубрика риторических вопросов)
Вот есть же люди, которые например беспомощных бомжей избивают понимая что не получат сдачи и получают удовольствие от этого. Вот эти такие же, наверное.
Вчера старший сын в нокдаун отправил (невозможно выиграть у такого)
Сегодня от младшего сабом
Такая мерзость
Я 1