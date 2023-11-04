Сын Кадырова выложил фото удушающего приема на Чимаеве: «Хамзат, теперь 13-1?»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Адам Кадыров выложил пост с удушающим приемом на Хамзате Чимаеве.

«Хамзат, теперь ты веришь мне? 13-1», – подписал публикацию в соцсетях сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам.

Хамзат Чимаев – 9-й номер среднего веса UFC с рекордом 7-0 в промоушене. В октябре 2023-го победил Камару Усмана решением большинства судей.

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14 комментариев

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Ковш Сосновый
Ничего кроме 🤮 не вызывает.
+29
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Montenegro Serbian
Меня больше всего удивляет только одно: Кадыров и его семья чë реально не понимают насколько это убого выглядит, когда кто-то очевидно играет в поддавки с его семьёй в спорте? Чтобы прям выпячивать это.
Тоже самое касается и Путина когда против него в хоккей например играют.
Мне кажется даже их окружение понимает нелепость происходящего (но понятно что молчат). Но сами главные действующие лица реально получают кайф от этого??)

Хотя наверное это была рубрика риторических вопросов)
Вот есть же люди, которые например беспомощных бомжей избивают понимая что не получат сдачи и получают удовольствие от этого. Вот эти такие же, наверное.
+23
0
+23
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Даулет Абдрахманбек
позорище
+18
-1
+17
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Bakhytzhan Babashev
Грёбаное шапито.
+5
0
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Tseren031293
13-2 у игрушки детей Дон Доныча
Вчера старший сын в нокдаун отправил (невозможно выиграть у такого)
Сегодня от младшего сабом
Такая мерзость
+4
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RS919
Ответ Montenegro Serbian
Меня больше всего удивляет только одно: Кадыров и его семья чë реально не понимают насколько это убого выглядит, когда кто-то очевидно играет в поддавки с его семьёй в спорте? Чтобы прям выпячивать это. Тоже самое касается и Путина когда против него в хоккей например играют. Мне кажется даже их окружение понимает нелепость происходящего (но понятно что молчат). Но сами главные действующие лица реально получают кайф от этого??) Хотя наверное это была рубрика риторических вопросов) Вот есть же люди, которые например беспомощных бомжей избивают понимая что не получат сдачи и получают удовольствие от этого. Вот эти такие же, наверное.
У них другое видение всего этого. Им кажется, что это нормально 😏
+5
-1
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Bashibuzuck
А я бы посмотрел этот бой, только чтоб по честному😁
+2
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Zubi
Ответ Montenegro Serbian
Меня больше всего удивляет только одно: Кадыров и его семья чë реально не понимают насколько это убого выглядит, когда кто-то очевидно играет в поддавки с его семьёй в спорте? Чтобы прям выпячивать это. Тоже самое касается и Путина когда против него в хоккей например играют. Мне кажется даже их окружение понимает нелепость происходящего (но понятно что молчат). Но сами главные действующие лица реально получают кайф от этого??) Хотя наверное это была рубрика риторических вопросов) Вот есть же люди, которые например беспомощных бомжей избивают понимая что не получат сдачи и получают удовольствие от этого. Вот эти такие же, наверное.
Всё это действие напоминает сцену из к/ф Брилиантовая рука,где герой Юрия Никулина на рыбалку поехал.Клёв будет обеспечен))
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dreamstep
Эдилов пропал в неизвестном направлении, теперь у парней новая игрушка, Хамзат.
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Министерство Правды!
Есть чеченцы на сайте? У вас там действительно угарают с такого?
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United
Есть возможность пользоваться услугами лучших репетиторов мира, изучать математику и языки, путешествовать, приобщаться к культуре и самым современным технологиям. Нет, надо называть себя панчер, валятся в обнимку на ковре, выставлять палец и пистолет вверх, и кичиться своей дикостью...
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pasha_t
Ответ k9xjcbp5ym
Быстрее бы кто-то написал интересный комментарий…
Извиняюсюсь
Я 1
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