Сын Кадырова выложил фото удушающего приема на Чимаеве: «Хамзат, теперь 13-1?»

Адам Кадыров выложил пост с удушающим приемом на Хамзате Чимаеве.

«Хамзат, теперь ты веришь мне? 13-1», – подписал публикацию в соцсетях сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам.

Хамзат Чимаев – 9-й номер среднего веса с рекордом 7-0 в промоушене. В октябре 2023-го победил Камару Усмана решением большинства судей.

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