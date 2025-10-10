В «МЮ» опровергли слухи о возможной продаже клуба (ВВС)
В «Манчестер Юнайтед» опровергли слухи о возможной продаже клуба.
Многочисленные источники, близкие к «МЮ», назвали недостоверной информацию о том, что переговоры клуба с новым инвестором находятся на продвинутой стадии, утверждает BBC.
Ранее о возможной продаже манкунианцев сообщал саудовский шейх Турки Аль аш-Шейх.
«МЮ» снова продают? Саудовский шейх объявил о продвинутых переговорах, Рэтклифф не в курсе
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
