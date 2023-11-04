Елена Вайцеховская: «Каким образом Тутберидзе могла получить два высших образования, не имея никакой связи с Россией, кроме редких звонков домой из США?»

Теги сборная России Елена Вайцеховская Этери Тутберидзе Фигурное катание

Елена Вайцеховская высказалась об интервью тренера Этери Тутберидзе.

Пост журналистки озаглавлен «Лепим горбатого». 

«Лет семь или восемь назад мне позвонил совершенно незнакомый человек и попросил о встрече. Подъехал он почти к моему дому, в ближайшее кафе, и, не дожидаясь заказа, стал раскладывать на столе какие-то бумаги, газетные и журнальные вырезки, ксерокопии документов, фотографии и афиши.

Собеседником оказался Михаил Белоусов – директор одного из первых в нашей стране балетов на льду. Того самого, где когда-то каталась Этери Тутберидзе с Николаем Аптером.

Проговорили мы тогда часа три, большую часть под диктофон, но беседа продолжения не получила: Михаил был сильно и небезосновательно обижен на свою бывшую звезду из подтанцовки, хотел предать огласке некоторые довольно пикантные факты американского периода, я же сказала, что совершенно не собираюсь в этом участвовать хотя бы в силу того, что у издания, где работаю, несколько иной профиль.

Но бумаги мне тогда Белоусов оставил – со словами, что ему они уже не нужны, а меня, возможно, когда-нибудь заинтересуют.

Сейчас же, после нашумевшего интервью просто тупо сопоставляю цифры и факты. Балет был создан Белоусовым в 1991-м по стандартной схеме, то есть, в труппу входили люди, умеющие кататься, но не нашедшие себе применения в спорте.

Времена были тяжелые и голодные, соответственно Белоусов задался целью сделать из балета выгодный бизнес и вывезти его в США. Что и реализовал в сентябре 1994 года, заручившись предварительной поддержкой американской стороны и подписав договор о намерениях.

Там действительно имела место несколько мутная история с паспортами, из-за чего часть фигуристов развернули прямо в Шереметьево по причине сомнительных виз, и присоединилась они к труппе спустя месяц или около того.

Труппе в какой-то степени повезло: с одной стороны, их кинули с контрактом американцы, но с другой, на дворе было предрождественское время, поэтому найти дармовую еду, или возможность за эту еду где-то сплясать, было не слишком сложно. Поисками таких приработок для своих артистов Белоусов и занимался.

Параллельно он искал способы как-то наладить сотрудничество с американскими продюсерами, но тут было сложнее: тех денег, которые хотел Михаил, ему давать не собирались в принципе.

А через четыре месяца случился теракт в Оклахоме, после чего коллектив стал разваливаться.

Что из этого следует? Ну, хотя бы то, что героиня нашего повествования оказалась в Америке не в 18 лет (как утверждает Википедия) а в 20 с хвостиком. В 21 – после теракта, который случился 19 апреля 1995-го, оформила брак с партнером по выступлениям. Произошло сие событие 12 мая того же года, если верить документам.

После этого пара какое-то время пыталась кататься, где придется, но не слишком успешно. И даже если по максимуму натянуть сову на глобус, ледовая эпопея в США (не готова назвать ее тренерской) не могла продолжаться больше трех лет. Потому что в 1998-м Этери вернулась в Москву.

Каким образом здесь можно насчитать «шесть лет работы в Америке», я ответить затрудняюсь. Каким образом за это непростое во всех отношениях время можно было получить два высших образования, не имея никакой связи с Россией за исключением дорогущих и потому редких звонков домой – тоже вопрос без ответа.

Не говоря уже о том, что при той зашкаливающей степени тщеславия, которую мы так или иначе наблюдаем у героини, эти дипломы уже миллион раз были бы продемонстрированы публике.

Точно так же в пух и прах разбиваются многие другие моменты интервью.

Жаль на самом деле, что Леонид Слуцкий выступил в этом разговоре не как профессиональный тренер, а как блогер-фанат с достаточно неоднозначным тренерским прошлым», – написала Вайцеховская в своем блоге на Liveinternet. 

Видели молодую Тутберидзе на льду? За три месяца вытянулась на 22 см, каталась с Авербухом, закончила после работы с Тарасовой

Интервью Тутберидзе пропитано ненавистью. Почему она так обижена на всех?

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21 комментарий

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Грибная Фея
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завистливую бабенку не отпускает уже несколько дней)
кому-нибудь кроме Этери она уделяет столько внимания в своей работе?)
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Raya
Интересные тут комменты. Люди воспринимают информацию исключительно с позиции «нравится/не нравится человек, о котором пишут», «нравится/не нравится тот, кто пишет».
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Astin
Ответ Грибная Фея
завистливую бабенку не отпускает уже несколько дней) кому-нибудь кроме Этери она уделяет столько внимания в своей работе?)
что по сути вопроса?? хотя .. фанатам все божья роса.. они ж фанаты..
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Наталья Карлова
Удивляет как раньше существовала спортивная журналистика? Этери - это прям "корм" для некоторых особ...
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Сладкий пончик
Мощный приход у тети, третий день не отпускает.
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Max Madov
100% история придумана о встречах в кафе, а информация про Тутберидзе ей слита. Значит за Вайцем кто-то стоит и хочет как минимум подвинуть Тутберидзе. Тутберидзе очень кому-то мешает. За Этери кто-то взялся, кто-то влиятельный. А так как нет международных турниров, а значит нет медалей для страны, то Этери сейчас уязвима. Вайц всего лишь инструмент в чьих-то руках, как и все журналисты.
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Матрос Кот
Тут торчат уши Рудковской. Используют все методы для очернения конкурирующей фирмы.
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Франческо Тотти
после того, что трупе в какой-то степени повезло, что их кинули с контрактом, с одной стороны, читать дальше просто нет интереса.
Вкладчикам МММ, похоже, тоже когда-то везло, да и после дефолта повезло в какой-то степени людям, судя по логике персонажа
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Alexander Poljakov
а она сама не получала высшее образование, раз не знает как это происходит?)
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Коэн Варвар
Руки прочь от Тутберидзе! Этери Георгиевна гордость и слава России.
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Raya
Ответ Грибная Фея
завистливую бабенку не отпускает уже несколько дней) кому-нибудь кроме Этери она уделяет столько внимания в своей работе?)
Но по фактам же, какая разница, какие у нее мотивы
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Olga.t
Полыхает опять у Вайцховской от интервью Этери... до чего же она завистливый человек.
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Solo_777999
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RusVector
Такими же, какими Загитова получает! Связи надо иметь!
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Mion
А что, по мнению Вайцеховской, это меняет?)
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Ирина2001
Чем занималась автор поста?Кто она? Без конца ее здесь пиарят, а профессию все никак не назовут
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