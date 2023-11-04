Дмитрий Чернышенко: «Олимпийские игры переживают определенный спад из-за того, что МОК стал использовать их как рычаг политической борьбы»

Теги МОК Дмитрий Чернышенко Пьер де Кубертен Игры Будущего Водные виды

Чернышенко заявил, что МОК использует Олимпиаду как рычаг политической борьбы.

«Следующий год у нас действительно будет богат на спортивные события. Как когда-то в Древней Греции Пьер де Кубертен объединил существующие античные виды спорта, назвал это Олимпийскими играми и снабдил их идеологией, миссией.

Этот продукт развивался некоторое время, сейчас, правда, переживает определенный спад из-за того, что Международный олимпийский комитет стал его использовать как рычаг политической борьбы и отстраняет наших спортсменов от участия в Олимпийских играх.

Наш президент сделал совершенно новый международный формат, ориентированный на весь мир. Формат, в котором нет угнетения или несправедливости, который базируется на принципах справедливости, открытой и честной борьбы.

Это в чем-то перекликается с тем, что сделал Пьер де Кубертен, но это впервые в истории человечества, когда создается новое спортивное международное событие («Игры будущего»), в котором совершенно новые соревнования», – сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Что ждет наших спортсменов в 2024-м вместо Олимпиады? Все турниры, где у России будет флаг и много медалей

21 комментарий

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Melnikov1968
А в чем собственно спад? Наши спортсмены очень хорошо выступили в Токио и Пекине. Тогда никто не говорил о спаде. Как только началась СВО и нас отстранили, сразу ОИ пошли на спад. Участвуй мы сейчас в международных стартах, Чернышенко и слова бы ни сказал о том, что соревнования стали менее интересными. Проводите свои игры Брикс, Шос и т. д. Не факт, что они будут интереснее ОИ.
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Koulmann
Читаю разные СМИ, на разных языках.
Про "спад" и "кризис" верещат только в России.
МОК вообще жирует, зарабатывая по 2млрд в год в среднем. Значит, спонсорам интересно, а это ключевой экономический маркер.

Впереди Игры во Франции, Италии, США, скорее всего Швеции. Как видим, даже очень развитым страны вполне интересныюо проведение таких громоздких и затратных мероприятий.
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Atsuktuvas
Загнивающие Олимпийские Игры...
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Atsuktuvas
Ответ Джанлука Нальюка
Местечковый, это когда все страны мира, кроме России ?
Был философ, который считал, что когда он выходит за дверь, то мир за дверью перестает существовать.
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Джанлука Нальюка
Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
Все по делу. Так называемые "олимпийские игры", проводимые этой гнилой продажной конторской, больше не могут называться международными, теперь это местечковый междусобойчик стран-владельцев мок.
Местечковый, это когда все страны мира, кроме России ?
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Melnikov1968
"Как когда-то в Древней Греции Пьер де Кубертен объединил существующие античные виды спорта, назвал это Олимпийскими играми и снабдил их идеологией, миссией". (с) Вот не поставишь запятую в нужном месте, можно подумать, что Кубертен жил в Древней Греции:)))
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Биомеханоид
А ты откуда знаешь, ахах
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Хрустальный Гусенок
кто захочет соревноваться с российскими спортсменами в программе, спонсируемой государством, по российским правилам, с допинг-контролем в русском стиле, судить и даже хронометрировать по российским стандартам?
все во имя и с единственной целью — заставить «Расшью» снова выглядеть могущественной?
и эти депутаты набивают свои карманы, чтобы тратить их в свободном мире за границами России
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Melnikov1968
Ответ Юра Плисецкий
Спад в устойчивом падении просмотров трансляций.
По всему миру или только в России???
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AaA
Ответ Melnikov1968
А в чем собственно спад? Наши спортсмены очень хорошо выступили в Токио и Пекине. Тогда никто не говорил о спаде. Как только началась СВО и нас отстранили, сразу ОИ пошли на спад. Участвуй мы сейчас в международных стартах, Чернышенко и слова бы ни сказал о том, что соревнования стали менее интересными. Проводите свои игры Брикс, Шос и т. д. Не факт, что они будут интереснее ОИ.
"Не факт, что они будут интереснее ОИ"....??? Это новый анекдот? Сравнивать ОИ и всякий шброс, это очччень смело. Примерно как ЧМ по футболу и первенство района тоже по футболу. Может для кого-то и не хуже. Для чернышенко точно.. Еще и бабло перепадет. Да и похвала от ...самогО! За это стоит побалоболить.
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arisstopane
- олимпийские игры реально в кризисе
превратившись из спортивных состязаний сильнейших спортсменов мира, в пропагандистскую площадку химеры толерантности и мультикультурализма...
- мегаломания губит любое дело...
- всё остальное у пробирочника всея руси перевернуто с ног на голову
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Alexandra Filimonova
да ты что.....а когда же будут выступать спортсмены? из россии
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brig_Mercury
Ну да, ну да, "Все флаги в гости будут к нам"
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