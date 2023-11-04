Дмитрий Чернышенко: «Олимпийские игры переживают определенный спад из-за того, что МОК стал использовать их как рычаг политической борьбы»

Чернышенко заявил, что МОК использует Олимпиаду как рычаг политической борьбы.

«Следующий год у нас действительно будет богат на спортивные события. Как когда-то в Древней Греции Пьер де Кубертен объединил существующие античные виды спорта, назвал это Олимпийскими играми и снабдил их идеологией, миссией.

Этот продукт развивался некоторое время, сейчас, правда, переживает определенный спад из-за того, что Международный олимпийский комитет стал его использовать как рычаг политической борьбы и отстраняет наших спортсменов от участия в Олимпийских играх.

Наш президент сделал совершенно новый международный формат, ориентированный на весь мир. Формат, в котором нет угнетения или несправедливости, который базируется на принципах справедливости, открытой и честной борьбы.

Это в чем-то перекликается с тем, что сделал Пьер де , но это впервые в истории человечества, когда создается новое спортивное международное событие (« »), в котором совершенно новые соревнования», – сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Что ждет наших спортсменов в 2024-м вместо Олимпиады? Все турниры, где у России будет флаг и много медалей