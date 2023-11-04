Дмитрий Чернышенко: «Олимпийские игры переживают определенный спад из-за того, что МОК стал использовать их как рычаг политической борьбы»
Чернышенко заявил, что МОК использует Олимпиаду как рычаг политической борьбы.
«Следующий год у нас действительно будет богат на спортивные события. Как когда-то в Древней Греции Пьер де Кубертен объединил существующие античные виды спорта, назвал это Олимпийскими играми и снабдил их идеологией, миссией.
Этот продукт развивался некоторое время, сейчас, правда, переживает определенный спад из-за того, что Международный олимпийский комитет стал его использовать как рычаг политической борьбы и отстраняет наших спортсменов от участия в Олимпийских играх.
Наш президент сделал совершенно новый международный формат, ориентированный на весь мир. Формат, в котором нет угнетения или несправедливости, который базируется на принципах справедливости, открытой и честной борьбы.
Это в чем-то перекликается с тем, что сделал Пьер де Кубертен, но это впервые в истории человечества, когда создается новое спортивное международное событие («Игры будущего»), в котором совершенно новые соревнования», – сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Что ждет наших спортсменов в 2024-м вместо Олимпиады? Все турниры, где у России будет флаг и много медалей
Про "спад" и "кризис" верещат только в России.
МОК вообще жирует, зарабатывая по 2млрд в год в среднем. Значит, спонсорам интересно, а это ключевой экономический маркер.
Впереди Игры во Франции, Италии, США, скорее всего Швеции. Как видим, даже очень развитым страны вполне интересныюо проведение таких громоздких и затратных мероприятий.
все во имя и с единственной целью — заставить «Расшью» снова выглядеть могущественной?
и эти депутаты набивают свои карманы, чтобы тратить их в свободном мире за границами России
превратившись из спортивных состязаний сильнейших спортсменов мира, в пропагандистскую площадку химеры толерантности и мультикультурализма...
- мегаломания губит любое дело...
- всё остальное у пробирочника всея руси перевернуто с ног на голову