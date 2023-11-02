Поражения «Спартака», «Баварии» и «МЮ», Бугаев задержан по делу о наркотиках, огненное интервью Тутберидзе, Бэкстрем приостановил карьеру и другие новости

1. «Спартак» проиграл «Краснодару» 2:3 в Фонбет Кубке России, ведя 2:1. Гол Соболева с пенальти на 84-й отменили из-за двойного касания (сам форвард с этим, похоже, не согласен). В других матчах «Локомотив» разгромил «Рубин» (3:0) и вышел в плей-офф с 1-го места, «Факел» вылетел, проиграв «Сочи» (0:2).

2. Экс-защитника сборной России Алексея Бугаева задержали с 495 г мефедрона, утверждает телеграм-канал Shot, ему грозит до 20 лет тюрьмы. Адвокат экс-футболиста заявила, что у него не было при себе наркотиков, а множество бумаг его заставили подписать.

3. Этери Тутберидзе дала эмоциональное интервью Леониду Слуцкому. Досталось всем: Загитовой, Медведевой, Трусовой, Косторной, Липницкой. Также тренер рассказала про допинг-дело Валиевой и о жизни в США. Пересказ интервью можно почитать тут, а остальные высказывания – по тегу.

4. «Бавария» сенсационно проиграла «Саарбрюкену» из 3-го дивизона во 2-м раунде Кубка, пропустив на 96-й – 1:2. Команда при Тухеле взяла 1 трофей из 5 возможных. Остальные результаты Кубка Германии можно узнать здесь.

5. «Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Ньюкаслу» и вылетел из Кубка лиги – 0:3. У клуба в сезоне больше поражений, чем побед. В других матчах «Арсенал» уступил «Вест Хэму» (1:3), «Челси» обыграл «Блэкберн» (2:0), «Ливерпуль» победил «Борнмут» (2:1). «Челси» сыграет с «Ньюкаслом» в 1/4 финала, «Ливерпуль» – с «Вест Хэмом».

6. НХЛ. Гол Дадонова помог «Далласу» обыграть «Калгари» (4:3). Другие результаты – здесь.

7. 35-летний нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрем приостановил карьеру из-за ситуации с травмами.

8. НБА. «Лейкерс» играют с «Клипперс», «Голден Стэйт» принимает «Сакраменто». Остальные результаты – здесь.

9. Теннис. Париж (ATP). Сафиуллин победил Алькараса, Рублев, Хачанов, Джокович, Циципас, Зверев вышли в 3-й круг, Медведев, Рууд выбыли.

Итоговый турнир WTA. Групповой этап. Швентек сыграет с Гауфф, Жабер – с Вондроушовой.

10. Украинские игроки не пожали руку россиянину из «Спортинга» в Лиге чемпионов по мини-футболу. В ответ португальская команда отказалась от рукопожатий с ними.

Россиянин Владислав Артемьев и украинец Юрий Кузубов пожали друг другу руки на шахматном турнире Grand Swiss.

11. В Госдуме предложили зачислять победителей Игр дружбы и Игр БРИКС в спортивные вузы без экзаменов. Объяснение такое: «Возможность льготного поступления в вуз – один из мотивов не менять спортивное гражданство». Пловец и серебряный призер Олимпиады-2020 в эстафете Александр Красных уже против.

12. МОК предостерег от дискриминации на фоне конфликта в секторе Газа: «Спортсмены не могут нести ответственность за свои правительства».

13. Неймар пропустит около 10 месяцев из-за травмы «крестов» и мениска. Форвард перенесет операцию в четверг.

14. «Трактор» обыграл «Адмирал» (3:2 ОТ) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

15. Эль-Гази опроверг заявление «Майнца» об отказе от своих слов про конфликт на Ближнем Востоке и призвал «к прекращению убийств в Газе». Клуб проведет юридическую экспертизу, игрок взял отпуск по болезни.

16. Бобби Чарльтон умер из-за травмы легких, полученной после падения в доме престарелых. Экс-игрок «МЮ» ударился о подоконник.

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Морган о 8-м «Золотом мяче» Месси: «Вся система сфальсифицирована. Лео должен был получить на 2 меньше, Роналду – на 2 больше, а Холанд должен был выиграть в этом году»

«Бабушка была в концлагере, дедушка тяжело перенес войну. Не представляю, что сказал бы детям, если бы уехал из России. «Потому что страшно»?» Лапочкин о политике

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