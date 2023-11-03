Гран-при Франции. Левито, Губанова, Хэ Ин Ли, Пинзарроне, Сумийоши и Хигучи покажут произвольные программы

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4 ноября на Гран-при Франции женщины выступят с произвольными программами.

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап

Grand Prix de France

Анже, Франция

Женщины

Произвольная программа

Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляцияOkko.

Первая разминка

1. Янна Юркинен (Финляндия) 

2. Майя Маззара (Франция)

3. Кимми Репонд (Швейцария) 

4. Моне Чиба (Япония) 

5. Леа Серна (Франция) 

6. Лорин Шильд (Франция) 

Вторая разминка

7. Вакаба Хигучи (Япония)

8. Рион Сумийоши (Япония) 

9. Нина Пинзарроне (Бельгия)

10. Хэ Ин Ли (Южная Корея) 

11. Анастасия Губанова (Грузия)

12. Изабо Левито (США)

После короткой программы

1. Изабо Левито (США) – 71,83

2. Анастасия Губанова (Грузия) – 66,73

3. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 66,30

4. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 65,74

5. Рион Сумийоши (Япония) – 61,72

6. Вакаба Хигучи (Япония) – 60,29

7. Лорин Шильд (Франция) – 58,80

8. Леа Серна (Франция) – 58,75

9. Моне Чиба (Япония) – 56,59

10. Кимми Репонд (Швейцария) – 50,64

11. Майя Маззара (Франция) – 45,03

12. Янна Юркинен (Финляндия) – 39,57

Расписание Гран-при Франции по фигурному катанию: там выступят Малинин, Кагияма, Хэ Ин Ли, Левито, Губанова, Гиньяр и Фаббри

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