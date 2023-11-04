Депутат Хамитов призвал ФИФА допустить Россию до международных турниров «во избежание двойных стандартов»: «Израильские клубы продолжают выступления в еврокубках»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА сборная Израиля по футболу высшая лига Израиль Маккаби Хайфа Государственная дума Маккаби Тель-Авив Сборная Палестины по футболу Политика Амир Хамитов Футбол

Депутат Госдумы Амир Хамитов призвал ФИФА снять бан с российских команд.

«Обращаюсь к Международной федерации футбола с призывом вернуть российские клубы и сборную России к международным турнирам, проходящим под эгидой ФИФА и УЕФА.

Их участие было приостановлено в феврале 2022 года в связи с началом специальной военной операции, при этом ФИФА приняла это решение, не дожидаясь резолюции ООН, то есть вопреки установившейся мировой практике.

Вместе с тем иные примеры международных конфликтов не повлекли подобных решений со стороны Международной федерации футбола. Напряженная ситуация на Ближнем Востоке, когда под обстрелами израильской армии оказался не только сектор Газа, но также Сирия, Египет, Ливан.

В ООН большинство стран поддержало резолюцию, которая подразумевает немедленное прекращение огня и убийств мирных жителей Газы. Против были только США и Израиль. Однако эта резолюция не повлияла на участие израильских спортсменов в международных турнирах.

Израильские клубы «Маккаби» из Хайфы и «Маккаби» из Тель-Авива продолжают выступления в еврокубках. Нужно дать такую же возможность российским спортсменам.

Призываю международную федерацию футбола во избежание очевидной политики двойных стандартов пересмотреть свое решение в отношении сборной России и российских клубов», – говорится в письме заместителя председателя комитета Государственной Думы РФ по физической культуре и спорту.

Лавров о заявлении МОК: «Возмутительно. Стыдно. Все, что отвечает интересам западных стран, олимпийский комитет активно поддерживает»

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

82 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Предлагаю погромщиков, которые искали евреев в дагестанском аэропорту и турбине самолета, отправить в СИЗО Биробиджана, где их будет бить несовершеннолетняя дочка губернатора Гольдштейна, а ее потом будут награждать губернаторы соседних регионов Дальневосточного федерального округа.
+125
-15
+110
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саша Пушкин
Ответ Ебздрогыч
Предлагаю погромщиков, которые искали евреев в дагестанском аэропорту и турбине самолета, отправить в СИЗО Биробиджана, где их будет бить несовершеннолетняя дочка губернатора Гольдштейна, а ее потом будут награждать губернаторы соседних регионов Дальневосточного федерального округа.
Депутат Хамитов: " Нас выгнали из гнездовища порока, двуличия и разврата. Требуем немедленно впустить нас обратно!"
+47
-1
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
seppblatter@mail.ru
Там СВО и тут СВО, но есть нюанс.
+48
-9
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Olegov
Ну все, раз сам депутат Хамитов взялся за дело, то теперь УЕФА одумается, и наши клубы подключат сразу к плей-офф лч.
+27
-2
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
stakh70
Депутат немного путает)когда хамас,игил и прочие начнут играть в еврокубках,сразу Россию допустят.Это же пул,как сейчас говорят
+29
-6
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JENNINGS
Ответ Ебздрогыч
Предлагаю погромщиков, которые искали евреев в дагестанском аэропорту и турбине самолета, отправить в СИЗО Биробиджана, где их будет бить несовершеннолетняя дочка губернатора Гольдштейна, а ее потом будут награждать губернаторы соседних регионов Дальневосточного федерального округа.
Браво!👏
+22
-3
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
888 AK
1. Украина не нападала на РФ (если кто начнет про Донбасс говорить, то Донбасс это Украина и по переписи населения, там преимущественно этнические украинцы живут , а не русские)
2. Допуск спортсменов из РФ будет возможен лишь после окончания войны и возращения Украине ее территорий по состоянию на 1991 год!
+24
-6
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rumba.bit
Ответ seppblatter@mail.ru
Там СВО и тут СВО, но есть нюанс.
есть, Израиль не проводит псевдореферендумы
+21
-8
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kazus
Чувак настолько тупой, что Египет приплёл, учитывая, что Израиль и Египет как 45 лет назад подписал мирные соглашения и до сих пор их соблюдает
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Такие дела
Ответ An Kr
тысяч? в какой это реальности тысячи израильтян были убиты? а десятки тысяч убитых дончан это так цветочки? лицемер.
За 21 и 22 годы на Донбассе погибло 7 человек гражданских. Отчёт чепушилина. Найдёшь в открытом доступе
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RembaXXX
Ответ Никита Давыдкин
раньше был бред "потерь нет, врёти", теперь бред " не докажити, не так много мирняка убили". В ЮНИСЕФ и ООН ведь полные кретины сидят, глупее местных комментаторов. И наблюдателей там естественно нет
Если Израиль так мечтал поубивать арабов, что ж они столько терпели и даже на обстрелы Хамас не отвечали? Ведь гораздо дешевле контрбатарейный огонь вести артиллерией, чем строить дорогущую систему "железный купол".
Вопрос риторический, можешь не отвечать.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rumov
Бедолага депутат хамитов, призывай ты лучше свою тещу не пердеть по ночам. Для ФИФА ты ноль без палочки, а я впервые о тебе слышу
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Скворцов
Депутат Хамитов видимо не понимает, что события в Израиле это все-таки другое.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
David Rigert
Ответ An Kr
Комментарий скрыт
очень простое "пояснение".Израиль защищается,как и Украина,от нападавших.
+12
-6
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RembaXXX
Ответ Никита Давыдкин
дак все претензии к Израилю и вообще к ситуации не в том, что они начали операцию, а в том, что ЦАХАЛ на одного боевика хоронит сотню мирных, а главные поборники демократии и прав человека в упор этого не замечают. Даже в большой говорильне ООН уже обращают внимание на то, что Израиль не особо заботится о т.н. сопутствующих потерях и бьёт чуть ли не по каждому сараю
Сотню мирных это ведь по заявлениям хамас, то есть террористов, у которых 1 ракета, убившая единомоментно 600 человек, не оставляет даже воронки.
Не удивлюсь, что количество погибших мирных жителей завышено раз эдак в 100.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Такие дела
Ответ Boris Valshonok
Комментарий удален модератором
За 21 и 22 год в отчёте чепушилина говорится о гибели 7 гражданских человек. Думать не советую. Тебе нечем
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vals1702
Резолю́ция Генера́льной Ассамбле́и ООН ES-11/4 - почему не выполняется .... или это другое
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Такие дела
Ответ Ебздрогыч
Предлагаю погромщиков, которые искали евреев в дагестанском аэропорту и турбине самолета, отправить в СИЗО Биробиджана, где их будет бить несовершеннолетняя дочка губернатора Гольдштейна, а ее потом будут награждать губернаторы соседних регионов Дальневосточного федерального округа.
Класс!!!! Поддерживаю!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nastia Sergey
Ответ QWertY
Комментарий удален модератором
тоже перелетали на дельтапланах через границу, расстреливали танцующую молодежь во время музыкального фестиваля? на камеру насиловали детей и ломали ноги беременным женщинам? увозили женщин, детей и стариков в багажниках автомобилей в свои подвалы и требовали в обмен на них отпустить из тюрьмы осужденных за теракты?
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
El Fenomeno 9️⃣
А где же наши альтернативные ответы олимпийским играм и прочим фифам?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RembaXXX
Ответ Amoralbl4
Если Россия воюет с Украиной, то чего она ядеркой не стреляет, это же ведь проще, чем отправлять туда армию Вопрос риторический, можешь не отвечать
Ну это действительно глупый вопрос, кто РФ позволит пулять ядерными ракетами? Тот же Китай раком нагнет за такое, во вторых, ядерные ракеты не имеют избирательности, как бы пострадают и свои и чужие, в третьих, а ты уверен, что армия выполнит приказ об атаке ядерными ракетами? думаю и Шойгу с Путиным не уверены.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья Савчук
Ответ Ебздрогыч
Предлагаю погромщиков, которые искали евреев в дагестанском аэропорту и турбине самолета, отправить в СИЗО Биробиджана, где их будет бить несовершеннолетняя дочка губернатора Гольдштейна, а ее потом будут награждать губернаторы соседних регионов Дальневосточного федерального округа.
это сильно
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vaslover
Если что это тот депутат который был против законопроекта о депортации мигрантов за домогательство (как раз в то время когда одно мигрантское животное ударило русскую девушку за то что она видите ли бегала в шортах), то есть для него видно когда насилуют русских женщин, детей, в том числе и мальчиков видно нормально. Главное что это славяне, до них домогаться определенно можно, хотя на самом деле этих мигрантов кто нарушает порядок на наших улицах нужна гнать из России ссаными тряпками.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Atsuktuvas
"Если вы не отзовётесь мы напишем в Спортлото." (с)
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Proper Chels
Ответ 888 AK
1. Украина не нападала на РФ (если кто начнет про Донбасс говорить, то Донбасс это Украина и по переписи населения, там преимущественно этнические украинцы живут , а не русские) 2. Допуск спортсменов из РФ будет возможен лишь после окончания войны и возращения Украине ее территорий по состоянию на 1991 год!
Прикол еще в том, что Украина контролировала 2/3 территории Донбаса до 24.02, так что тут еще вопрос на какой именно Донбасс кто напал)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий