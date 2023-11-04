Депутат Хамитов призвал ФИФА допустить Россию до международных турниров «во избежание двойных стандартов»: «Израильские клубы продолжают выступления в еврокубках»

Депутат Госдумы Амир Хамитов призвал ФИФА снять бан с российских команд.

«Обращаюсь к Международной федерации футбола с призывом вернуть российские клубы и сборную России к международным турнирам, проходящим под эгидой ФИФА и .

Их участие было приостановлено в феврале 2022 года в связи с началом специальной военной операции, при этом приняла это решение, не дожидаясь резолюции ООН, то есть вопреки установившейся мировой практике.

Вместе с тем иные примеры международных конфликтов не повлекли подобных решений со стороны Международной федерации футбола. Напряженная ситуация на Ближнем Востоке, когда под обстрелами израильской армии оказался не только сектор Газа, но также Сирия, Египет, Ливан.

В ООН большинство стран поддержало резолюцию, которая подразумевает немедленное прекращение огня и убийств мирных жителей Газы. Против были только США и Израиль. Однако эта резолюция не повлияла на участие израильских спортсменов в международных турнирах.

Израильские клубы «Маккаби» из Хайфы и «Маккаби» из Тель-Авива продолжают выступления в еврокубках. Нужно дать такую же возможность российским спортсменам.

Призываю международную федерацию футбола во избежание очевидной политики двойных стандартов пересмотреть свое решение в отношении сборной России и российских клубов», – говорится в письме заместителя председателя комитета Государственной Думы РФ по физической культуре и спорту.

Лавров о заявлении МОК: «Возмутительно. Стыдно. Все, что отвечает интересам западных стран, олимпийский комитет активно поддерживает»

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