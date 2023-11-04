Окон врезался в барьеры после столкновения с Алонсо, квалификацию к спринту прервали красными флагами

Теги Гран-при Бразилии Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Эстебан Окон Альпин Авто

Экс-напарники по «Альпин» Эстебан Окон и Фернандо Алонсо столкнулись во время квалификации к спринту на Гран-при Сан-Паулу.

Эстебан пытался опередить пилота «Астон Мартин», который был на медленном круге, и после контакта с Фернандо врезался в барьеры в конце первого сегмента.

»###### идиот Фернандо», – высказался француз по радио после инцидента.

Сессию прервали красными флагами. Стюарды разберут эпизод после квалификации.

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ALMANAC
Мерзкий Окон потерял болид, но идиот у него Алонсо)
+19
-3
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
drow elf
Сказочный Окон.
+20
-4
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Самир Каримов
окон деб
+19
-4
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
drow elf
Ответ Alexey Hohlov
Зачем его только из больницы выпустили?
А потом такие вот дорывается до сложной и дорогостоящей техники. Деду пепелац раздолбал.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexey Hohlov
Ответ drow elf
Сказочный Окон.
Зачем его только из больницы выпустили?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Великий Алонсо
👍👍👍
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Дудников
Что-то Windows глюканул.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zver
Фаны Алонсо игнорируют, что их кумир смещался в сторону Окона и не оставил достаточно места для болида , который был на быстрым круге.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий