Окон врезался в барьеры после столкновения с Алонсо, квалификацию к спринту прервали красными флагами
Экс-напарники по «Альпин» Эстебан Окон и Фернандо Алонсо столкнулись во время квалификации к спринту на Гран-при Сан-Паулу.
Эстебан пытался опередить пилота «Астон Мартин», который был на медленном круге, и после контакта с Фернандо врезался в барьеры в конце первого сегмента.
»###### идиот Фернандо», – высказался француз по радио после инцидента.
Сессию прервали красными флагами. Стюарды разберут эпизод после квалификации.
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
10 комментариев