Окон врезался в барьеры после столкновения с Алонсо, квалификацию к спринту прервали красными флагами

Экс-напарники по « » и столкнулись во время квалификации к спринту на Гран-при Сан-Паулу.

Эстебан пытался опередить пилота « », который был на медленном круге, и после контакта с Фернандо врезался в барьеры в конце первого сегмента.

»###### идиот Фернандо», – высказался француз по радио после инцидента.

Сессию прервали красными флагами. Стюарды разберут эпизод после квалификации.

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