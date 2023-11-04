Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» – «Нижний Новгород», «Самара» примет «Автодор»

В субботу, 4 ноября, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ краснодарский «Локомотив-Кубань» дома сыграет с «Нижним Новгородом», « » примет саратовский «Автодор».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 8-0, УНИКС – 5-1, Руна – 5-2, Самара – 4-3, Зенит – 4-3, – 4-3, Уралмаш – 4-4, Нижний Новгород – 3-3, – 3-4, – 3-4, Астана – 2-3, МБА – 2-5, Автодор – 1-6, Минск – 0-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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