Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» – «Нижний Новгород», «Самара» примет «Автодор»

Теги результаты Локомотив-Кубань Автодор Енисей БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Самара Парма Баскетбол

В субботу, 4 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ краснодарский «Локомотив-Кубань» дома сыграет с «Нижним Новгородом», «Самара» примет саратовский «Автодор».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Енисей – Парма
Дата проведения
4 ноября, 13.00, «Арена-Север»
Онлайн матча

Локомотив-Кубань – Пари Нижний Новгород
Дата проведения
4 ноября, 15.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Самара – Автодор
Дата проведения
4 ноября, 16.00, «Дворец спорта»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 8-0, УНИКС – 5-1, Руна – 5-2, Самара – 4-3, Зенит – 4-3, Енисей – 4-3, Уралмаш – 4-4, Нижний Новгород – 3-3, Парма – 3-4, Локомотив-Кубань – 3-4, Астана – 2-3, МБА – 2-5, Автодор – 1-6, Минск – 0-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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