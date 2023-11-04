Роналду забил 400-й гол после 30 лет

Криштиану Роналду забил 400-й гол после 30-летия.

Нападающий « » открыл счет в игре против « » в 12-м туре чемпионата Саудовской Аравии (1:0, второй тайм).

Португальский футболист забил 400 голов после того, как ему исполнилось 30 лет. Всего на его счету 863 гола.

Подробную статистику 38-летнего игрока можно найти здесь.

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