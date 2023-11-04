Роналду забил 400-й гол после 30 лет

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Халидж Футбол

Криштиану Роналду забил 400-й гол после 30-летия.

Нападающий «Аль-Насра» открыл счет в игре против «Аль-Халиджа» в 12-м туре чемпионата Саудовской Аравии (1:0, второй тайм). 

Португальский футболист забил 400 голов после того, как ему исполнилось 30 лет. Всего на его счету 863 гола. 

Подробную статистику 38-летнего игрока можно найти здесь

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45 комментариев

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maks677
Мессибои быстрее скорости света
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Гномович!
Месси получил 3 липовых ЗМ после 30.
+28
-9
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Роман
Фантастический результат.
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-7
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Утя Ваткин
Может лет в 50 приедет в Россию доигрывать.
+16
-4
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Роман
Сдвигает временные рамки в футболе. Является настоящим примером. Вспоминая даже недавнее интервью Кейна равняясь на Рона, где он говорит, что после 30 все начинается.
+12
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Роман
Ответ maks677
Мессибои быстрее скорости света
Роналду забивает, вроде и радость, а почему-то мессифаны плачут.
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Блуждающий странник
Мощь. 99% нападающих столько не забьют за всю карьеру
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Макс Max
Машиналду
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udiekemen
Ответ maks677
Мессибои быстрее скорости света
Как можно такого Величайшего игрока критиковать) смешно ведь) лучший из лучших
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зак
Ответ Данил Садыков
И кто всё это считает?
голы всегда считают, голевые считают, а вот предголевые кто считает? тебя это вопрос не мучает?
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DecardShow
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Воистине лучший футболист в истории европейского футбола 🐐🇵🇹👑
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Гномович!
Роналду после 30 стал:
- лучшим бомбардиром в истории футбола
- лучшим бомбардиром в истории ЛЧ
- лучшим бомбардиром в истории сборных
- лучшим бомбардиром в истории ЕВРО
- лучшим бомбардиром в истории отборов на ЕВРО
- лучшим бомбардиром в истории нац. чемпионатах
-3 гола и станет лучшим бомбардиром в истории отборов на ЧМ.

Переписал все рекорды в футболе, без пафоса что ему мир футбола что-то должен, без подаренных кубков от ФИФА и ЗМ от папиков.
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Roni7730
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King of football
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Потолковый Лампонюх™
Величайший в истории.
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Веселый денек
Ответ Александр Жук
Там Кейн хет-трик Боруссии в гостях сделал, но говорить будут о короле пустыне ))
ну, когда Кейн или любой другой игрок оформит 400 голов после 30, тогда и поговорим, барсик
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Shumi-jr
Ответ qiqe
🐪Camel
Призываешь пользователя с ником Верблюд ? Придет скоро )
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хавбек+
уникальный игрок, вроде начинал как условный Роббен и продолжил как Ван Бастен, в футбольной истории подобная трансформация редкое явление
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Александр Жук
Там Кейн хет-трик Боруссии в гостях сделал, но говорить будут о короле пустыне ))
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S100 Winner
Азар тем временем уже в 32 завершил карьеру и до этого несколько лет был никаким в Реале. По сути скатился уже в 27
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Блуждающий странник
Ответ Александр Жук
Там Кейн хет-трик Боруссии в гостях сделал, но говорить будут о короле пустыне ))
Тут реально крутое достижение, а не сравнение с игроками из Европы
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Пацанчик реальный
Ответ Александр Жук
Там Кейн хет-трик Боруссии в гостях сделал, но говорить будут о короле пустыне ))
Не надоело новые аккаунты создавать?Или тебе в Туркменистане больше заняться нечем?
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Кефтеме
После 30 лет : 400 голов
Фантастика 🤯
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LaffyTaffy
Четыре премии Федотова этому господину
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Кокич
Овечкин после своего 30-летия в регулярке забил 349 шайб.
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фк кабинет
Скоро обгонит Уйна Гретцки
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