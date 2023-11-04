Роналду забил 400-й гол после 30 лет
Криштиану Роналду забил 400-й гол после 30-летия.
Нападающий «Аль-Насра» открыл счет в игре против «Аль-Халиджа» в 12-м туре чемпионата Саудовской Аравии (1:0, второй тайм).
Португальский футболист забил 400 голов после того, как ему исполнилось 30 лет. Всего на его счету 863 гола.
Подробную статистику 38-летнего игрока можно найти здесь.
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- лучшим бомбардиром в истории футбола
- лучшим бомбардиром в истории ЛЧ
- лучшим бомбардиром в истории сборных
- лучшим бомбардиром в истории ЕВРО
- лучшим бомбардиром в истории отборов на ЕВРО
- лучшим бомбардиром в истории нац. чемпионатах
-3 гола и станет лучшим бомбардиром в истории отборов на ЧМ.
Переписал все рекорды в футболе, без пафоса что ему мир футбола что-то должен, без подаренных кубков от ФИФА и ЗМ от папиков.
Фантастика 🤯