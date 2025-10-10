Далич о 0:0 с Чехией: «Хорватия билась весь матч, ничьей для нас достаточно. Мы справились как смогли»
Златко Далич оценил ничью сборной Хорватии с Чехией (0:0) в квалификации ЧМ-2026.
«Еще вчера я говорил, что эта игра не будет похожа на предыдущую (в июне Хорватия разгромила Чехию со счетом 5:1 – Спортс”). Ведь чтобы обойти нас, чехам были нужны три очка.
Мы бились весь матч, и ничьей для нас достаточно. Мы справились как смогли», – сказал тренер сборной Хорватии.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
