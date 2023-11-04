Кейн сделал хет-трик во втором матче подряд – форвард «Баварии» забил по 3 мяча «Боруссии» и «Дармштадту»

Харри Кейн сделал хет-трик во втором матче подряд.

Сегодня нападающий «Баварии» забил 3 мяча в ворота дортмундской « » в 10-м туре Бундеслиги (4:0). В своем предыдущем матче – против «Дармаштадта» (8:0) – англичанин тоже отметился хет-триком.

лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата Германии, забив 15 голов в 10 играх. Вторым идет игрок «Штутгарта» Серу Гирасси с 14 мячами.

Подробную статистику Харри можно найти здесь.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!