Кейн сделал хет-трик во втором матче подряд – форвард «Баварии» забил по 3 мяча «Боруссии» и «Дармштадту»
Харри Кейн сделал хет-трик во втором матче подряд.
Сегодня нападающий «Баварии» забил 3 мяча в ворота дортмундской «Боруссии» в 10-м туре Бундеслиги (4:0). В своем предыдущем матче – против «Дармаштадта» (8:0) – англичанин тоже отметился хет-триком.
Кейн лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата Германии, забив 15 голов в 10 играх. Вторым идет игрок «Штутгарта» Серу Гирасси с 14 мячами.
Подробную статистику Харри можно найти здесь.
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Приехал бомбардир в песочницу)
Интересно, будет стараться побить рекорд Роберта по результативности за сезон?
2) "АПЛ" сейчас бесспорно сильнейшая лига, но я опять же назвал причины, а главное, что по факту явного отрыва при всех деньгах "АПЛ" - и в помине нет. А это на самом деле довольно смешно. Испанцы/немцы/итальянцы при всех похожих деньгах построили бы лиги намного эффективнее.
3) Да, это факт. В "АПЛ" кроме "Сити" и пожалуй "Ливерпуля" нет клубов даже близкому уровня "Баварии". И то последние крайне нестабильные и их успехи последних лет связаны только с проектом Клоппа.
4) "Тоттенхем" я упомянул только в контексте текущей "борьбы" в "АПЛ", не более. В ответ на твоё изречение о конкуренции в Англии опять же, так бы я про них даже не вспомнил.
5) Твоё право по поводу ухода Кейна из "АПЛ". Но причем тут лицемерие? Болельщики разные, я ни к кому не приходил допустим по вопросу продажи Кейна и желчь на ТТХ не лью (опять же мне на них абсолютно плевать), а просто констатировал факт, что они успеха не добьются, если объективно оценивать. На "Сити" и остальные клубы "АПЛ" мне также плевать, если что, так что я оцениваю все шансы полностью нейтрально.