Кейн сделал хет-трик во втором матче подряд – форвард «Баварии» забил по 3 мяча «Боруссии» и «Дармштадту»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Сборная Англии по футболу бундеслига Германия Харри Кейн Футбол

Харри Кейн сделал хет-трик во втором матче подряд.

Сегодня нападающий «Баварии» забил 3 мяча в ворота дортмундской «Боруссии» в 10-м туре Бундеслиги (4:0). В своем предыдущем матче – против «Дармаштадта» (8:0) – англичанин тоже отметился хет-триком. 

Кейн лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата Германии, забив 15 голов в 10 играх. Вторым идет игрок «Штутгарта» Серу Гирасси с 14 мячами. 

Подробную статистику Харри можно найти здесь

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44 комментария

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kaka10
Реалу нужно было купить Кейна и снять розовые парижские очки
+69
-3
+66
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udiekemen
Ответ Александр Жук
Даже не знаю кто главный герой недели Кейн с хет-триком Боруссии или Кринж с голом в пустыне)
Причём тут Криштиану ?) Комплексы?)
+27
-2
+25
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arspurs9
В среднем 2 результативных действия у Кейна в БЛ за игру.
Приехал бомбардир в песочницу)
Интересно, будет стараться побить рекорд Роберта по результативности за сезон?
+32
-7
+25
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kaka10
Ответ Hi Hi
Открой ветку реала и почитай последние новости, дружище. Реал сделал ОФИЦИАЛЬНОЕ заявление о том что они не вели переговоров по мбаппе и вся эта хрень это раздувания СМИ.
Ага, они мечтали арендовать одного Хоселу и с ним в сезон идти
+13
0
+13
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Надоело париться в бане
Тут скорее надо ставить вопрос не в том, какой же Кейн крутой, а в том, какой же немецкий геген-прессинг бей-беги убогий
+19
-6
+13
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Harryck
Ответ arspurs9
В среднем 2 результативных действия у Кейна в БЛ за игру. Приехал бомбардир в песочницу) Интересно, будет стараться побить рекорд Роберта по результативности за сезон?
приехал в топ клуб просто)
+12
-3
+9
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as009595@icloud.com
Ответ kaka10
Реалу нужно было купить Кейна и снять розовые парижские очки
Видимо Реал после Азара побоялся
+9
-1
+8
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Максим Ларченков
Насовал шмелям
+8
0
+8
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Burel
Игрок 12 сезонов
+7
0
+7
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Амин Чич
Умеют у Баварии центрфорварды забивать)) , Янкер, Гомес, Манджукич, Левандовски, я имею ввиду габаритных
+8
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Я всех их сделал
Бундеслига это рай для форвардов, более-менее приличные игроки там 20 забивают. Прошлый сезон конечно аномальный вышел, на уровне РПЛ по бомбардирам, а до того даже средний по европейским меркам Шик блистал. Кейн вполне способен в первом же сезоне забить больше 41 и побить рекорд теперь уже Левандовского, если обойдётся без травм и игрового спада, как минимум дубль он способен делать в каждом матче сезона с такими партнёрами как Сане, Коман, Мусиала и Гнабри.
+5
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as009595@icloud.com
Беру свои слова обратно, говорил что Джуд лучший безусловно в этом сезоне с отрывом, но теперь Кейн где то рядом
+4
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Harryck
Ответ arspurs9
Скорее перебрался из конкурентной среды в БЛ :)
в "АПЛ" конкурентная среда раздута деньгами инвесторами, т.к. англичане все продали иностранцам. При этом "Сити" все равно доминирует и "АПЛ" выиграет опять без шансов, ТТХ сдуется еще до "Boxing day".
+4
-1
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Barca, Liverpool_forever
Вот форвард, вот это настоящий форвард…
+3
-1
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madrilenos
я бы Кейна считал главным претендентом на ЗМ 24, а не Мбаппе, Киборга и Джуда. Чемпионат возьмёт, в ЛЧ самые лучшие шансы на равне с Сити. и плюс на Евро24 я думаю Англия далеко пройдёт.
+4
-2
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Harryck
Ответ arspurs9
Так тут не имеет значения чем и как раздута конкурентная среда, факт в том, что она есть. Ну и продали англичане иностранцам все по той причине, что на них есть спрос. «Тоттенхэм сдуется…» Ахахахха, ну заплачь еще, смешные дети. Купили у Тоттенхэма лучшего форварда планеты и пытаются как то оскорбить толпой его бывший клуб, ну ну) Тоттенхэм может и сдуется к рождеству, но факт его достойного нахождения в лучшей футбольной лиге мира это не изменит)
При чём тут спрос) у Германии сильнейшая экономика Европы и при желании этих инвесторов было бы еще больше. Но немцы решили, что их футбол это их футбол, поэтому и существует правило 50+1, в отличии от англичан, которые просто всё продали и гордятся мнимой конкуренцией, хотя единственный клуб уровня "Баварии" (сейчас пожалуй даже повыше) у них создан шейхами только за счёт инвестиций. Человек, который мне пишет "заплачь еще", что то говорит про детей) Мне плевать на "Тоттенхем", сдуются они или выиграют "АПЛ" - мне на них будет также безразлично. Другой вопрос в том, что мне жаль, что такой игрок как Кейн только после 30 лет окончательно решился уходить в команду достойную его уровню (и это не обязательно "Бавария" должна была быть).
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Марсель Объелся
Эта английская битва с Беллингемом за Золотой мяч будет легендарной. Желательно с очной встречей в финале ЛЧ
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ten Hag
Ответ Амин Чич
Умеют у Баварии центрфорварды забивать)) , Янкер, Гомес, Манджукич, Левандовски, я имею ввиду габаритных
Писарро еще)
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Северный болельщик
Рад лично за Нойера
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Street Fighter
Ответ Александр Жук
Даже не знаю кто главный герой недели Кейн с хет-триком Боруссии или Кринж с голом в пустыне)
А причем тут вообще Криштиану? Ну забил он сегодня, да, и что? Причем тут это? И зачем это здесь, под новостью о БАВАРИИ ?
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Harryck
Ответ arspurs9
Ахахах, смешно) "У Германии сильнейшая экономика" - абсолютно плевать. Это имело бы смысл при сравнении стран разного эшелона. Но в том списке, где по экономике Германия четвертая в мире, Британия шестая. В данном сравнении роли эта позиция не играет. "Немцы решили что их футбол" - что дальше? Это как-то влияет на итог? Одни решили оставить свое себе (простым языком, на деле все немного сложнее, но нет желания проводить ликбез), другие захотели развития. Как итог - у АПЛ нет конкурентов. "Единственный клуб уровня Баварии" - что? Это ты сам придумал или как?) Правильно говорят, что фанаты топовых доминирующих дома клубов периодически теряют рассудок при сравнениях. То Ювентус был чуть ли не лучшим на планете, то Бавария, то ПСЖ) Тебе плевать на Тоттенхэм, по этому ты первый начинаешь о нем упоминать в теме, где о Тоттенхэме ни слова, охотно верю. Ну мне жаль, что такой игрок как Кейн решил сменить сильнейшую лигу мира и даже не ради самого статусного клуба планеты, но что поделать, он взрослый человек и в состоянии сам принимать решения. Тут скорее разница в восприятии болельщиков. Мне жаль видеть его в Бундеслиге, но из-за огромного уважения к нему и любви к Харри мне приходится смотреть матчи Баварии теперь и надеяться на трофеи (и я знаю достаточно фанатов Тоттенхэма, которые стали немного поддерживать Баварию ради трофеев нашей легенде). Лицемерие фанатов Баварии же веселит куда больше. Вначале во время трансферной саги ваши сектанты приходили даже в наши соцсети с криками о "позорных ужасных петухах, которые не отпускают игрока бесплатно", а сам Кейн у вас по три раза на дню превращался из лучшего форварда мира в безвольную деревяшку и обратно. А теперь, по неизвестной мне причине, каждый второй немецкий школьник на этом сайте при первой возможности пытается побольше желчи вывалить на Тоттенхэм. Зачем? Загадка, но в этом ваша суть, все просто).
1) я и не собирался сравнивать рейтинги экономики. Просто по факту сказал, что немецкая сейчас сильнейшая. Ты сам начал эту дискуссию насчет спроса. Видимо потом долго гуглил.
2) "АПЛ" сейчас бесспорно сильнейшая лига, но я опять же назвал причины, а главное, что по факту явного отрыва при всех деньгах "АПЛ" - и в помине нет. А это на самом деле довольно смешно. Испанцы/немцы/итальянцы при всех похожих деньгах построили бы лиги намного эффективнее.
3) Да, это факт. В "АПЛ" кроме "Сити" и пожалуй "Ливерпуля" нет клубов даже близкому уровня "Баварии". И то последние крайне нестабильные и их успехи последних лет связаны только с проектом Клоппа.
4) "Тоттенхем" я упомянул только в контексте текущей "борьбы" в "АПЛ", не более. В ответ на твоё изречение о конкуренции в Англии опять же, так бы я про них даже не вспомнил.
5) Твоё право по поводу ухода Кейна из "АПЛ". Но причем тут лицемерие? Болельщики разные, я ни к кому не приходил допустим по вопросу продажи Кейна и желчь на ТТХ не лью (опять же мне на них абсолютно плевать), а просто констатировал факт, что они успеха не добьются, если объективно оценивать. На "Сити" и остальные клубы "АПЛ" мне также плевать, если что, так что я оцениваю все шансы полностью нейтрально.
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Hi Hi
Ответ kaka10
Реалу нужно было купить Кейна и снять розовые парижские очки
Открой ветку реала и почитай последние новости, дружище. Реал сделал ОФИЦИАЛЬНОЕ заявление о том что они не вели переговоров по мбаппе и вся эта хрень это раздувания СМИ.
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udiekemen
Ответ Александр Жук
Комментарий скрыт
Пхпх, получается ты первый и он второй?)😂иди поспи уже
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Александр Гончаров
Ответ madrilenos
я бы Кейна считал главным претендентом на ЗМ 24, а не Мбаппе, Киборга и Джуда. Чемпионат возьмёт, в ЛЧ самые лучшие шансы на равне с Сити. и плюс на Евро24 я думаю Англия далеко пройдёт.
Бавария в глубоком кризисе вообще-то сейчас, там играть некому в защите даже, все в травмах. Это будет большой удачей выйти в финал.
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arspurs9
Ответ Harryck
приехал в топ клуб просто)
Скорее перебрался из конкурентной среды в БЛ :)
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