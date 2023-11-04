Гран-при Сан-Паулу-2023. Онлайн спринта. Старт – в 21:30

В субботу, 4 ноября, в Бразилии пройдет спринт на 20-м этапе «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Сан-Паулу. Старт – в 21:30 по московскому времени.

За ходом мини-гонки можно следить вместе с нашим онлайном:

Спринт «Ф-1» в Бразилии: «Макларен» стартует первым

Автодром имени Жозе Карлуса Пасе, Сан-Паулу

3 ноября 2023 года

Спринт

Стартовый порядок

1. Ландо Норрис («Макларен»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Серхио Перес («Ред Булл»)

4. Джордж Расселл («Мерседес»)

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

6. Юки Цунода («Альфа Таури»)

7. Шарль Леклер («Феррари»)

8. Даниэль Риккардо («Альфа Таури»)

9. Карлос Сайнс («Феррари»)

10. Оскар Пиастри («Макларен»)

11. Кевин Магнуссен («Хаас»)

12. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

13. Пьер Гасли («Альпин»)

14. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

16. Эстебан Окон («Альпин»)

17. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

18. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

19. Алекс Албон («Уильямс»)

20. Логан Сарджент («Уильямс»)

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