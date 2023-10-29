Итоговый турнир WTA. Групповой этап. Рыбакина сыграет с Пегулой, Соболенко – с Саккари
В Канкуне проходит итоговый турнир WTA.
В первый день Елены Рыбакина сыграет с Джессикой Пегулой, а Арина Соболенко – с Марией Саккари.
Канкун, Мексика
29 октября – 5 ноября 2022
Итоговый турнир WTA
Призовой фонд – 9 000 000 долларов
Крытые корты, хард
Групповой этап
Группа Бакалар
|Теннисистка
|АС
|ЕР
|ДП
|МС
|Матчи
|Сеты
|Геймы
|Арина Соболенко
|0:0
|0:0
|0:0
|Елена Рыбакина
|0:0
|0:0
|0:0
|Джессика Пегула
|0:0
|0:0
|0:0
|Мария Саккари
|0:0
|0:0
|0:0
Первый тур
- Дата проведения
- 30 октября, 01.00
- Дата проведения
- 30 октября, 02.00
Группа Четумаль
|Теннисистка
|ИШ
|КГ
|ОЖ
|МВ
|Матчи
|Сеты
|Геймы
|Ига Швентек
|0:0
|0:0
|0:0
|Коко Гауфф
|0:0
|0:0
|0:0
|Онс Жабер
|0:0
|0:0
|0:0
|Маркета Вондроушова
|0:0
|0:0
|0:0
А позапрошлом были 6-8 сеяные, Мугу и Анетт
Еше помним выходы Свитолины в финал год за годам с 6-8го место )))
Вообще нельзя ставить за кого то в ВТА