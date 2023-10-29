Итоговый турнир WTA. Групповой этап. Рыбакина сыграет с Пегулой, Соболенко – с Саккари

В Канкуне проходит итоговый турнир WTA.

В первый день Елены Рыбакина сыграет с Джессикой Пегулой, а Арина Соболенко – с Марией Саккари.

Канкун, Мексика



29 октября – 5 ноября 2022

Итоговый турнир WTA

Призовой фонд – 9 000 000 долларов

Крытые корты, хард

Групповой этап

Группа Бакалар

Теннисистка АС ЕР ДП МС Матчи Сеты Геймы Арина Соболенко 0:0 0:0 0:0 Елена Рыбакина 0:0 0:0 0:0 Джессика Пегула 0:0 0:0 0:0 Мария Саккари 0:0 0:0 0:0

Первый тур

Группа Четумаль