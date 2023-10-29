Итоговый турнир WTA. Групповой этап. Рыбакина сыграет с Пегулой, Соболенко – с Саккари

Теги результаты WTA Джессика Пегула WTA Finals Онс Жабер Маркета Вондроушова Мария Саккари Арина Соболенко Елена Рыбакина Коко Гауфф Ига Швентек Теннис

В Канкуне проходит итоговый турнир WTA.

В первый день Елены Рыбакина сыграет с Джессикой Пегулой, а Арина Соболенко – с Марией Саккари.

WTA Finals

Канкун, Мексика

29 октября – 5 ноября 2022

Итоговый турнир WTA

Призовой фонд – 9 000 000 долларов

Крытые корты, хард

Групповой этап 

Группа Бакалар

 

Теннисистка АС ЕР ДП МС Матчи Сеты Геймы
Арина Соболенко         0:0 0:0 0:0
Елена Рыбакина         0:0 0:0 0:0
Джессика Пегула         0:0 0:0 0:0
Мария Саккари         0:0 0:0 0:0

 

Первый тур

Елена Рыбакина (Казахстан) Джессика Пегула (США)
Дата проведения
30 октября, 01.00
Онлайн матча

 

Арина Соболенко (Беларусь) Мария Саккари (Греция)
Дата проведения
30 октября, 02.00
Онлайн матча

Группа Четумаль

 

Теннисистка ИШ КГ ОЖ МВ Матчи Сеты Геймы
Ига Швентек         0:0 0:0 0:0
Коко Гауфф         0:0 0:0 0:0
Онс Жабер         0:0 0:0 0:0
Маркета Вондроушова         0:0 0:0 0:0

 

4 комментария

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RealJon
В прошлом году 6-7 сеяные играли в финале, в итоге Гарсия урвала чашку.
А позапрошлом были 6-8 сеяные, Мугу и Анетт
Еше помним выходы Свитолины в финал год за годам с 6-8го место )))
Вообще нельзя ставить за кого то в ВТА
+1
-1
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Ярик01
Москвичке Елене победы в турнире.
+1
-1
0
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Jefri AG
Более неудобного времени для просмотра быть просто не могло. Пожалуй не буду целенаправленно смотреть групповой этап, ну если только случайно проснусь в интересный момент матча или бессонница будет)
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