Овечкин против «Коламбуса»: 2-й подряд матч без очков, 3 броска и 2 хита за 20:41. У него 2+6 в 10 играх сезона

Александр Овечкин остался без очков в матче против «Коламбуса».

« » обыграл «Блю Джекетс» (2:1) в матче регулярного чемпионата .

38-летний россиянин не забил в 4-й игре подряд и остался без очков во 2-й подряд. В его активе 8 (2+6) очков в 10 матчах в текущем сезоне.

Сегодня форвард (20:41, 5:23 – в большинстве, «0») отметился 3 бросками в створ и 2 силовыми приемами.

Овечкин вообще не уходит со льда в большинстве! Есть ли в этом смысл? Исследование Sports.ru