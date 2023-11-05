Овечкин против «Коламбуса»: 2-й подряд матч без очков, 3 броска и 2 хита за 20:41. У него 2+6 в 10 играх сезона
Александр Овечкин остался без очков в матче против «Коламбуса».
«Вашингтон» обыграл «Блю Джекетс» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
38-летний россиянин не забил в 4-й игре подряд и остался без очков во 2-й подряд. В его активе 8 (2+6) очков в 10 матчах в текущем сезоне.
Сегодня форвард (20:41, 5:23 – в большинстве, «0») отметился 3 бросками в створ и 2 силовыми приемами.
Овечкин вообще не уходит со льда в большинстве! Есть ли в этом смысл? Исследование Sports.ru
Так что вряд ли рекорд будет бит
Овечкин забивает - публикуем новость.
Овечкин не забивает - публикуем новость.
Эффект Овечкина и никак иначе.
Мне вообще кажется крайне маловероятным, что он не побьет этот рекорд.
Даже сейчас, с худшей для него статистикой, у него куча моментов, куча времени в большинстве. И идет на 16-20 шайб в сезоне.
Если прибавит всего раза в 2 от худшей своей версии - и уже 30-40 в кармане.
Вангую, конец следующего сезона - рекорд будет бит. Либо будет настолько близко, что станет очевидно, что уж в сезоне 25-26 рекорд никуда не денется