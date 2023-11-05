Овечкин против «Коламбуса»: 2-й подряд матч без очков, 3 броска и 2 хита за 20:41. У него 2+6 в 10 играх сезона

Теги Вашингтон Коламбус Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин остался без очков в матче против «Коламбуса».

«Вашингтон» обыграл «Блю Джекетс» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ

38-летний россиянин не забил в 4-й игре подряд и остался без очков во 2-й подряд. В его активе 8 (2+6) очков в 10 матчах в текущем сезоне.

Сегодня форвард (20:41, 5:23 – в большинстве, «0») отметился 3 бросками в створ и 2 силовыми приемами. 

Овечкин вообще не уходит со льда в большинстве! Есть ли в этом смысл? Исследование Sports.ru

8 комментариев

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личные рекорды это не хоккей
да и ... с ним, нам хоккей интересен а не очки его
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Вася Куролесов
Если в этом сезоне забросит 20-25, то это можно считать удачей.
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Dr. J 24
Пора следовать за Бэкстремом
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Alex Rhea
Учитывая концовку того сезона, мы можем говорить о резком спаде.
Так что вряд ли рекорд будет бит
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Dr. J 24
Ответ Вася Куролесов
Если в этом сезоне забросит 20-25, то это можно считать удачей.
а в следующем 10-15, в 39 он станет еще медленнее
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Montenegro Serbian
Ответ Ваганов Фидаиль
Давайте не будем за острять внимание на очках Овечкина? Может попрет?
Это так не работает.
Овечкин забивает - публикуем новость.
Овечкин не забивает - публикуем новость.

Эффект Овечкина и никак иначе.
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circassian*
Ответ Alex Rhea
Учитывая концовку того сезона, мы можем говорить о резком спаде. Так что вряд ли рекорд будет бит
Да ладно
Мне вообще кажется крайне маловероятным, что он не побьет этот рекорд.
Даже сейчас, с худшей для него статистикой, у него куча моментов, куча времени в большинстве. И идет на 16-20 шайб в сезоне.
Если прибавит всего раза в 2 от худшей своей версии - и уже 30-40 в кармане.
Вангую, конец следующего сезона - рекорд будет бит. Либо будет настолько близко, что станет очевидно, что уж в сезоне 25-26 рекорд никуда не денется
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