Малкин сделал дубль в матче с «Сан-Хосе». У него 7+6 в 10 играх сезона
Евгений Малкин сделал дубль в матче с «Сан-Хосе».
Форвард «Питтсбурга» отличился заброшенными шайбами в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Шаркс» (10:2).
На счету россиянина стало 13 (7+6) очков в 10 матчах сезона.
Заброшенные шайбы стали для Малкина 477-й и 478-й за карьеру в лиге (в 1073 играх).
Он идет на 3-м месте по голам в истории НХЛ среди россиян, на втором – Сергей Федоров (483 в 1248), лидирует Александр Овечкин («Вашингтон», 824 в 1357).
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