Малкин сделал дубль в матче с «Сан-Хосе». У него 7+6 в 10 играх сезона

Теги Питтсбург Сан-Хосе Евгений Малкин НХЛ Хоккей

Евгений Малкин сделал дубль в матче с «Сан-Хосе».

Форвард «Питтсбурга» отличился заброшенными шайбами в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Шаркс» (10:2). 

На счету россиянина стало 13 (7+6) очков в 10 матчах сезона. 

Заброшенные шайбы стали для Малкина 477-й и 478-й за карьеру в лиге (в 1073 играх).

Он идет на 3-м месте по голам в истории НХЛ среди россиян, на втором – Сергей Федоров (483 в 1248), лидирует Александр Овечкин («Вашингтон», 824 в 1357). 

7 комментариев

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mas76
закроет 500 в этом сезоне
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Жора Тютюник
Жаль что Овечкин не результативен, Малкин прям как феникс из пепла восстал)
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kuneglen
Похоже Малкин первым побьет рекорд Гретцки
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Dottore
Малыч вторую молодость переживает! Красава!
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raspisanie77
В этом году предлагаю очки против СХШ не считать)) Соседи по дивизиону будут стату на них набивать.
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Кино Музыка
Где хорош там хорош. Вот и верь науке)
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Melnikov1968
500 шайб в этом сезоне, скорее всего, выбьет. Федорова к НГ может обойти.
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