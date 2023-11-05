Малкин сделал дубль в матче с «Сан-Хосе». У него 7+6 в 10 играх сезона

Евгений Малкин сделал дубль в матче с «Сан-Хосе».

Форвард « » отличился заброшенными шайбами в игре регулярного чемпионата против «Шаркс» (10:2).

На счету россиянина стало 13 (7+6) очков в 10 матчах сезона.

Заброшенные шайбы стали для 477-й и 478-й за карьеру в лиге (в 1073 играх).

Он идет на 3-м месте по голам в истории НХЛ среди россиян, на втором – Сергей Федоров (483 в 1248), лидирует Александр Овечкин («Вашингтон», 824 в 1357).