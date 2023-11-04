Чемпион Европы по биатлону Красимир Анев находится в медикаментозной коме после огнестрельного ранения

Болгарский биатлонист Красимир Анев находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Спортсмена нашли 1 ноября в районе дамбы «Дренов дол» недалеко от города Кюстендил.

По данным полиции, Анев выстрелил себе в живот. Сейчас он введен в медикаментозную кому, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

– чемпион Европы 2019 года в индивидуальной гонке и восьмикратный призер чемпионатов Европы, двукратный призер чемпионатов мира по летнему биатлону, призер Универсиады и Всемирных военных игр. Выступал на Кубке мира в течение 12 сезонов.

После сезона-2019/20, в 33 года, биатлонист завершил карьеру.