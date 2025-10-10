Борис Игнатьев о матче России с Ираном: «Очень достойный соперник, на фоне которого интересно проверить свой уровень»
Борис Игнатьев высказался в преддверии товарищеского матча Россия – Иран.
Игра пройдет сегодня в Волгограде.
«Иран очень достойный соперник, на фоне которого интересно проверить свой уровень. Команда хорошо организована, обладает неплохими исполнителями и является одной из лучших в своем регионе.
Хорошо, что у наших футболистов в такие непростые времена есть возможность играть с подобными соперниками. И здорово, что РФС нашел способ договориться с командами выше уровнем, чем год назад, когда приходилось играть с Брунеем (11:0), Сирией (4:0) и Вьетнамом (3:0).
Конечно, хотелось бы уже играть с командами вроде Франции или Испании, но надо реально смотреть на наши сегодняшние возможности, поэтому хорошо, что есть Иран, с которым ждем интересный матч», – сказал бывший тренер сборной России.
Как вам дерби?21376 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости