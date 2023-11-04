Сибскана – Рассказову: «Святых из себя не надо строить, бедолаги бюджетные! ##### свое покритикуй, когда будешь вспоминать, как замбийца опекал в ЛЕ»

Теги Спартак премьер-лига Россия Лига Европы УЕФА Лестер чемпионшип Николай Рассказов Пэтсон Дака Наиль Умяров Амкал брань Андрей Сибскана Winline Медиалига Медиафутбол

Сибскана ответил Николаю Рассказову, раскритиковавшему медиафутбол.

Защитник «Крыльев Советов» ранее признался, что ему не нравятся мат и оскорбления в медиафутболе.

«Да ####### [надоели] уже эти рассказчики профессиональные, хотят загнобить наш и без того ####### [плохой] медиафутбол. Только святых не надо из себя строить, бедолаги бюджетные! Знаем мы как у вас там ### на ### кладут не только во время игр. Просто это все либо не снимается, либо скрывается потом.

А коли бы не скрывалось, то мы бы знали подробности твоего срача, Николайка, с Умяровым в молодежке, после чего тебя ######### [выгнали] и больше не приглашали туда. А так непонятно: то ли вы просто на #### оттаскали друг друга или же до ########## [драки] дошло?

Антураж он критикует. ##### [лицо] свое покритикуй, когда будешь вспоминать, как замбийца опекал в ЛЕ и как потом #### за шиворот наполучал – годный был антураж?» – написал капитан «Амкала». 

20 октября 2021 года в матче Лиги Европы против «Лестера» выступавший тогда за «Спартак» Рассказов несколько раз отпустил нападающего англичан Пэтсона Дака за спину, что приводило к опасным моментам у ворот красно-белых. В результате «Спартак» проиграл 3:4, а замбиец Дака сделал покер.

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38 комментариев

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Denchik_RED-BLUE
"Да не бомбит у меня!"
+28
-3
+25
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DVS1
Давай еще, Коля, у гопоты запекло
+28
-3
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Ебздрогыч
Рассказов хотя бы в еврокубках играл. Плохо, но играл. И в РПЛ далеко не последний защитник. А этот прыщ кто такой?
+28
-6
+22
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loko84st
Словарный запас у человека на уровне улитки
+19
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dreamstep
39-летний медиафутбольщик без достижений дико бомбит, смешно. Рассказов хотя бы играл в ЛЕ, пусть не совсем удачно, но уже достижений побольше.
+17
-2
+15
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Redwhite heart
Вот она и вылезла быдлота из говнофутбола,который нормальным болельщик абсолютно не интересен и даже противен
+14
-1
+13
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IvanKo
Ответ loko84st
Словарный запас у человека на уровне улитки
Зачем вы оскорбили улитку)))
+12
0
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Yenchik
Откройте букву «е»
+11
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catcher69
что за базар у пивного ларька я сейчас прочитал ???
+8
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Илья Долганов
Николай, хотя бы, никого не убил и не предал
+8
0
+8
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Артём Амирджанян
Мерзкий тип
+6
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ApXuMaHqPuT
Парню скоро 40 лет - а ума всё нет и нет🤕
+6
0
+6
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Oleg Olegov
По ходу из тюрем людей вербовали не в чвк, а в медиафутбол.
+6
0
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TiNO
Ну считай только подтвердил сказанное Рассказовым (Даже каламбур небольшой вышел))
+4
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Только Крылья
обиделась
+4
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Konstantin Zorin
После такого спича, я ещё больше "полюбил" медиалигу.
+4
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rigobersong
Сибсобаке почти 40 лет, а ведет себя хуже 15 летнего школотрона:))
+3
0
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Peter Parker
Как стыдно, что какой-то ##### присвоил себе такое легендарное название и теперь несет несусветную чушь позоря память болельщиков
+3
0
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Atremio
Ну и быдлятина…
+3
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Artie Bukko
****** (пипец) ****** (долбанаутый)
+2
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Пользователь Huawei
Разговаривать бы сначала научился. 🤡
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Dizzod
песец логика, все матерятся, просто их не видно. а мы специально это показываем.
То что все, буквально все, ходят в туалет является ли поводом сделать это на глазах у всех?
+2
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Arti22
Только дисс на него не пиши плиз, а то всем по на тебя
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Андрей Яковлев
Блогерное необразованное быдло оно и медиалиге быдло.
+2
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Горькие слёзы Моуриньо
Не прнимаю этого прикола медиалигой. Если вам не нравится Рпл - смотрите Апл, Лалигу, зачем вот это вот все «медийное»?
+2
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