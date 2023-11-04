Сибскана – Рассказову: «Святых из себя не надо строить, бедолаги бюджетные! ##### свое покритикуй, когда будешь вспоминать, как замбийца опекал в ЛЕ»

Сибскана ответил Николаю Рассказову, раскритиковавшему медиафутбол.

Защитник «Крыльев Советов» ранее признался, что ему не нравятся мат и оскорбления в медиафутболе.

«Да ####### [надоели] уже эти рассказчики профессиональные, хотят загнобить наш и без того ####### [плохой] медиафутбол. Только святых не надо из себя строить, бедолаги бюджетные! Знаем мы как у вас там ### на ### кладут не только во время игр. Просто это все либо не снимается, либо скрывается потом.

А коли бы не скрывалось, то мы бы знали подробности твоего срача, Николайка, с в молодежке, после чего тебя ######### [выгнали] и больше не приглашали туда. А так непонятно: то ли вы просто на #### оттаскали друг друга или же до ########## [драки] дошло?

Антураж он критикует. ##### [лицо] свое покритикуй, когда будешь вспоминать, как замбийца опекал в ЛЕ и как потом #### за шиворот наполучал – годный был антураж?» – написал капитан «Амкала».

20 октября 2021 года в матче против « » выступавший тогда за «Спартак» несколько раз отпустил нападающего англичан за спину, что приводило к опасным моментам у ворот красно-белых. В результате «Спартак» проиграл 3:4, а замбиец Дака сделал покер.

Media Football Awards: выбери лучших в медиафутболе