Гран-при Франции. Малинин, Сяо Хим Фа, Кагияма, Бричги, Гоголев, Цзинь Боян выйдут на лед с произвольными программами
4 ноября на Гран-при Франции мужчины выступят с произвольными программами.
Гран-при по фигурному катанию
3-й этап
Анже, Франция
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 19:02 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Николай Мемола (Италия)
2. Ландри Ле Ме (Франция)
3. Такеру Амин Катайсэ (Япония)
4. Люк Экономидес (Франция)
5. Коширо Шимада (Япония)
6. Цзинь Боян (Китай)
Вторая разминка
7. Камден Пулкинен (США)
8. Стивен Гоголев (Канада)
9. Лукас Бричги (Швейцария)
10. Юма Кагияма (Япония)
11. Адам Сяо Хим Фа (Франция)
12. Илья Малинин (США)
После короткой программы
1. Илья Малинин (США) – 101,58
2. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 101,07
3. Юма Кагияма (Япония) – 97,91
4. Лукас Бричги (Швейцария) – 86,94
5. Стивен Гоголев (Канада) – 86,14
6. Камден Пулкинен (США) – 83,44
7. Цзинь Боян (Китай) – 81,43
8. Коширо Шимада (Япония) – 79,30
9. Люк Экономидес (Франция) – 76,99
10. Такеру Амин Катайсэ (Япония) – 76,27
11. Ландри Ле Ме (Франция) – 71,20
12. Николай Мемола (Италия) – 70,92
Расписание Гран-при Франции по фигурному катанию: там выступят Малинин, Кагияма, Хэ Ин Ли, Левито, Губанова, Гиньяр и Фаббри
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