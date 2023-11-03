Гран-при Франции. Гиньяр и Фаббри, Фурнье-Бодри и Соренсен, Лопарева и Бриссо покажут произвольные танцы
4 ноября на Гран-при Франции определятся победители в танцах на льду.
Гран-при по фигурному катанию
3-й этап
Анже, Франция
Пары
Произвольный танец
Начало – 17:10 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция)
2. Лоррейн Макнамара – Антон Спиридонов (США)
3. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)
4. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция)
5. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)
Вторая разминка
6. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада)
7. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)
8. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)
9. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)
10. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
После ритм-танца
1. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 86,62
2. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 80,98
3. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 76,95
4. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 72,94
5. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада) – 70,48
6. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 69,91
7. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция) – 68,20
8. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) – 67,14
9. Лоррейн Макнамара – Антон Спиридонов (США) – 64,77
10 Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция) – 60,24
Расписание Гран-при Франции по фигурному катанию: там выступят Малинин, Кагияма, Хэ Ин Ли, Левито, Губанова, Гиньяр и Фаббри
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