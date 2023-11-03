Гран-при Франции. Гиньяр и Фаббри, Фурнье-Бодри и Соренсен, Лопарева и Бриссо покажут произвольные танцы

4 ноября на Гран-при Франции определятся победители в танцах на льду.

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап

Grand Prix de France

Анже, Франция

Пары

Произвольный танец

Начало – 17:10 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция)

2. Лоррейн Макнамара – Антон Спиридонов (США)

3. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)

4. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция)

5. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)

Вторая разминка

6. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада)

7. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)

8. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)

9. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)

10. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)

После ритм-танца

1. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 86,62

2. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 80,98

3. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 76,95

4. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 72,94

5. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада) – 70,48

6. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 69,91

7. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция) – 68,20

8. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) – 67,14

9. Лоррейн Макнамара – Антон Спиридонов (США) – 64,77

10 Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция) – 60,24

Расписание Гран-при Франции по фигурному катанию: там выступят Малинин, Кагияма, Хэ Ин Ли, Левито, Губанова, Гиньяр и Фаббри