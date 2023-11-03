Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Лас-Пальмаса», «Барселона» завтра сыграет с «Сосьедадом» Захаряна

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«Атлетико» сыграет с «Лас-Пальмасом» в гостях в стартовом матче 12-го тура Ла Лиги.

В субботу «Жирона» проведет гостевой матч с «Осасуной», «Барселона» – «Реал Сосьедадом» Арсена Захаряна. 

В воскресенье «Реал» примет «Райо Вальекано». 

Завершится тур в понедельник матчем «Хетафе» – «Кадис». 

Чемпионат Испании

12-й тур

Лас-Пальмас – Атлетико
Дата проведения
3 ноября, 23.00, «де Гран Канария»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Осасуна – Жирона
Дата проведения
4 ноября, 16.00, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бетис – Мальорка
Дата проведения
4 ноября, 18.15, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сельта – Севилья
Дата проведения
4 ноября, 20.30, «Балаидос»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Реал Сосьедад – Барселона
Дата проведения
4 ноября, 23.00, «Реале Арена»
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Алавес – Альмерия
Дата проведения
5 ноября, 16.00, «Мендисорроса»
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Валенсия – Гранада
Дата проведения
5 ноября, 18.15, «Месталья»
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Вильярреал – Атлетик
Дата проведения
5 ноября, 20.30, «Эстадио де ла Серамика»
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Реал Мадрид – Райо Вальекано
Дата проведения
5 ноября, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
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Хетафе – Кадис
Дата проведения
6 ноября, 23.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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3 комментария

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Alexander Sragovich
Захарян выкупил команду?
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Роман
Реалу уверенной победы.
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