Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Лас-Пальмаса», «Барселона» завтра сыграет с «Сосьедадом» Захаряна
«Атлетико» сыграет с «Лас-Пальмасом» в гостях в стартовом матче 12-го тура Ла Лиги.
В субботу «Жирона» проведет гостевой матч с «Осасуной», «Барселона» – «Реал Сосьедадом» Арсена Захаряна.
В воскресенье «Реал» примет «Райо Вальекано».
Завершится тур в понедельник матчем «Хетафе» – «Кадис».
12-й тур
- Дата проведения
- 3 ноября, 23.00, «де Гран Канария»
- Дата проведения
- 4 ноября, 16.00, «Эль-Садар»
- Дата проведения
- 4 ноября, 18.15, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 4 ноября, 20.30, «Балаидос»
- Дата проведения
- 4 ноября, 23.00, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 5 ноября, 16.00, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 5 ноября, 18.15, «Месталья»
- Дата проведения
- 5 ноября, 20.30, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 5 ноября, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 6 ноября, 23.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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