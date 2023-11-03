Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Лас-Пальмаса», «Барселона» завтра сыграет с «Сосьедадом» Захаряна

«Атлетико» сыграет с «Лас-Пальмасом» в гостях в стартовом матче 12-го тура Ла Лиги.

В субботу « » проведет гостевой матч с «Осасуной», « » – « » Арсена Захаряна.

В воскресенье «Реал» примет « ».

Завершится тур в понедельник матчем « » – « ».

12-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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