Вингер «Сити» Доку забил и сделал 3 ассиста в матче с «Борнмутом». 3 очка он набрал за 7 минут
Жереми Доку совершил три результативных действия в течение семи минут.
«Манчестер Сити» обыгрывает «Борнмут» в матче 11-го тура АПЛ (4:0, второй тайм).
Вингер «горожан» Жереми Доку открыл счет на 30-й минуте. Через 3 минуты он ассистировал Бернарду Силве, который удвоил преимущество «Сити». На 37-й бельгиец отдал еще одну результативную передачу – голом отличился Мануэль Аканджи. На 64-й Доку отдал голевой пас на Филипа Фодена.
Доку проводит 8-ю игру в рамках АПЛ, на его счету 2 гола и 4 ассиста. Подробную статистику 21-летнего футболиста можно найти здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Борнмут».
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Первый танцор без скорости и фантазии. Он всегда уходит под левую, нет слаломным проходов.
Мудрик - бешеная скорость. Про дриблинг никто и не заикался)
Адама тоже самое. Абсолютно деревянный, но мощный и дико быстрый.
Доку же что-то типа пикового Нани, который мог играть на обои флангах, обладал ДРИБЛИНГОМ и взрывной скоростью.