Вингер «Сити» Доку забил и сделал 3 ассиста в матче с «Борнмутом». 3 очка он набрал за 7 минут

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Борнмут Бернарду Силва Мануэль Аканджи Филип Фоден Жереми Доку Футбол

Жереми Доку совершил три результативных действия в течение семи минут.

«Манчестер Сити» обыгрывает «Борнмут» в матче 11-го тура АПЛ (4:0, второй тайм). 

Вингер «горожан» Жереми Доку открыл счет на 30-й минуте. Через 3 минуты он ассистировал Бернарду Силве, который удвоил преимущество «Сити». На 37-й бельгиец отдал еще одну результативную передачу – голом отличился Мануэль Аканджи. На 64-й Доку отдал голевой пас на Филипа Фодена.

Доку проводит 8-ю игру в рамках АПЛ, на его счету 2 гола и 4 ассиста. Подробную статистику 21-летнего футболиста можно найти здесь

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Борнмут».

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19 комментариев

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zzzeeerrrooo
Ответ SaH4r.
из обычного бегунка до одного из самых лучших вингеров этого сезона
Он приходил как один из лучших дриблиеров Европы
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Артём Никулин
Ответ deadjoker
Вот кого надо было брать МЮ вместо бразильского фристайлера.
МЮ надо было тренера нормального брать. Доку так играет, потому что его тренирует Гвардиола. А у тен Хага бельгиец превратился бы в подобие Антони.
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SaH4r.
из обычного бегунка до одного из самых лучших вингеров этого сезона
+22
-10
+12
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deadjoker
Вот кого надо было брать МЮ вместо бразильского фристайлера.
+10
0
+10
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Махмуд Адылов
Ответ zzzeeerrrooo
Он приходил как один из лучших дриблиеров Европы
Сколько таких дриблеров было ?) Антони, Мудрик, Адама Траоре и где они все в итоге?))
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Игорь М.
Там Довбик в игре с "Осасуной" 1+2 выбил))
+5
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+5
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F|||R
Ответ deadjoker
Вот кого надо было брать МЮ вместо бразильского фристайлера.
В нынешнем МЮ он бы превратился в бельгийского фристайлера
+2
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+2
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rigobersong
Доку > вся история маню
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King_X
Хорош, Пеп талантливых игроков ещё умнее и мощнее делает 🔥
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Павел Голубев
Доку лучший вингер в апл на данный момент🥇🥇🥇
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as009595@icloud.com
Пришла замена де Брейне на звание лучшего ассистента в мире
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Виталий Ан
Хорош конечно, даже более чем. Но к нему АПЛ быстро привыкнет( лично мое мнение). Пока он очень предсказуемый, но техника компенсирует это. Супер игрок. Но пока Пеп у руля переживаний вообще нет. Научит и еще улучшит его вариативность. Жаль в этом случае Грилиша), похоже основным будет Доку. Но по мне Грилиш одинаково полезен. На ( как говорится) носовом платке Грилиш может не только обыграть, но и держать мяч( что просто удивляет меня и это сумасшедший талант). Доку конечно более обостряющий игрок. Сможет ли он так делать когда будут знать как он играет, вопрос! Грилиш в этом случае бетон. Он сможет это делать всегда. Очень жаль что Доку не на правом фланге играет. Это было бы идеально.
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Ola BP
Ответ Махмуд Адылов
Сколько таких дриблеров было ?) Антони, Мудрик, Адама Траоре и где они все в итоге?))
С каких пор это Дриблеры?
Первый танцор без скорости и фантазии. Он всегда уходит под левую, нет слаломным проходов.
Мудрик - бешеная скорость. Про дриблинг никто и не заикался)
Адама тоже самое. Абсолютно деревянный, но мощный и дико быстрый.
Доку же что-то типа пикового Нани, который мог играть на обои флангах, обладал ДРИБЛИНГОМ и взрывной скоростью.
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deadjoker
Ответ Махмуд Адылов
Сколько таких дриблеров было ?) Антони, Мудрик, Адама Траоре и где они все в итоге?))
Антони не дриблер, мудрик скорее про скорость чем про технику
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Павел Голубев
Ответ rigobersong
Они на разных флангах играют, в мю так же бы провалился:)
доку разнофланговый игрок, он способен сыграть и на правом крыле атаки
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