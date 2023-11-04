Вингер «Сити» Доку забил и сделал 3 ассиста в матче с «Борнмутом». 3 очка он набрал за 7 минут

Жереми Доку совершил три результативных действия в течение семи минут.

« » обыгрывает «Борнмут» в матче 11-го тура (4:0, второй тайм).

Вингер «горожан» открыл счет на 30-й минуте. Через 3 минуты он ассистировал , который удвоил преимущество «Сити». На 37-й бельгиец отдал еще одну результативную передачу – голом отличился . На 64-й Доку отдал голевой пас на Филипа Фодена.

Доку проводит 8-ю игру в рамках АПЛ, на его счету 2 гола и 4 ассиста. Подробную статистику 21-летнего футболиста можно найти здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Борнмут».

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