Роман Ротенберг: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего»
Роман Ротенберг высказался о народе и знании прошлого своей страны.
«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего», – написал главный тренер СКА.
Роман Ротенберг опубликовал фотографию с трибуны в окружении зрителей. Он из-за дисквалификации не мог руководить командой в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Витязя» (3:2 Б).
Эту фразу приписывают ученому Михаилу Ломоносову.
Фото: t.me/rotenberg81/2433
Ротенберг в День народного единства: «В хоккее единство – главный компонент успеха. В масштабе страны оно еще важнее. Только вместе мы сможем сделать Россию лучше и сильнее»
#воровские
Что дает РФ миру, чтобы к ней в друзья аж напрашивались?
«Не обладаю достоверной статистической информацией» как мило, боже мой) Об этом пишет даже продажный Росстат и гос.сми, а вы якобы не знаете. Проблема решится сама собой с помощью денег - конечно же. Деньги выделялись и раньше, почему не рожают то в последние годы? Вам объяснить, или это бесполезно будет?)
Папа, а что такое патриотизм?
Ну это когда люди готовы без возражений и протестов терпеть все свои проблемы и ограничения, чтобы мы могли жить во дворцах, владеть крупнейшими предприятиями, летать на собственных самолетах, иметь несколько паспортов, владеть для развлечения спортивными клубами.