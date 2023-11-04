Роман Ротенберг высказался о народе и знании прошлого своей страны.

«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего», – написал главный тренер .

опубликовал фотографию с трибуны в окружении зрителей. Он из-за дисквалификации не мог руководить командой в матче Фонбет чемпионата против «Витязя» (3:2 Б).

Эту фразу приписывают ученому Михаилу Ломоносову.

Фото: t.me/rotenberg81/2433

Ротенберг в День народного единства: «В хоккее единство – главный компонент успеха. В масштабе страны оно еще важнее. Только вместе мы сможем сделать Россию лучше и сильнее»