Роман Ротенберг: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг история Хоккей

Роман Ротенберг высказался о народе и знании прошлого своей страны.

«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего», – написал главный тренер СКА.

Роман Ротенберг опубликовал фотографию с трибуны в окружении зрителей. Он из-за дисквалификации не мог руководить командой в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Витязя» (3:2 Б).

Эту фразу приписывают ученому Михаилу Ломоносову.

Фото: t.me/rotenberg81/2433

Ротенберг в День народного единства: «В хоккее единство – главный компонент успеха. В масштабе страны оно еще важнее. Только вместе мы сможем сделать Россию лучше и сильнее»

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118 комментариев

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furiking
Соболезную финнам..
+182
-3
+179
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XXXVI
#сосмыслом
#воровские
+119
-4
+115
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Buharoid
Будущего наш народ не имеет по несколько другой причине сейчас. Хотя, у Йозе народ немного другой.
+105
-18
+87
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sk0208827
любит наш народ всякое ..... (с)
+58
-3
+55
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Крыс Пол
"Народ, живущий только прошлым, не имеет будущего"
+55
-4
+51
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vulturecrow
меня сложно найти, легко потерять и невозможно забыть.
+50
0
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Always_sam
Ощущение такое, что кореш твоего папки решил как раз нам всем будущее заменить прошлым
+29
-1
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Mawnan_Smith
Ответ furiking
Соболезную финнам..
Kansalla, joka ei tiedä menneisyyttään, ei ole tulevaisuutta добавил Роман
+25
-1
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Игорь Новиков
Великий мыслитель земли Русской.
+29
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Cst Cap
Если ты стоишь лицом к прошлому, это значит, что ты стоишь спиной к будущему
+21
0
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Togliattinec
Ответ kupezz
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Очередные ничем не подкрепленные фантазии глубинария.

Что дает РФ миру, чтобы к ней в друзья аж напрашивались?

«Не обладаю достоверной статистической информацией» как мило, боже мой) Об этом пишет даже продажный Росстат и гос.сми, а вы якобы не знаете. Проблема решится сама собой с помощью денег - конечно же. Деньги выделялись и раньше, почему не рожают то в последние годы? Вам объяснить, или это бесполезно будет?)
+23
-3
+20
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VMX1389
Ответ kupezz
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С такой демографией, как у нас сейчас минус 1 млн- минус 600 тыс. И замещением нации азиатами? И да судя по политике нынешнего правящего класса скоро и Белорус от нас отвернется
+25
-5
+20
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Плеймейкер87
В пацанский цитатник Стэтхэма
+18
-1
+17
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Lanc
У его семейства будущее - тюрьма, благодаря прошлому.
+17
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Олег Акимов
Ответ XXXVI
#сосмыслом #воровские
Сос мыслом
+16
-1
+15
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VMX1389
Ответ kupezz
И вы конечно же 100% знаете как решить эту проблему? Правильно?) Или любимое и заезженное "НАДО", а вот когда спрашивают объяснить как именно надо, ну давайте решение и вот тут начинается дикий слив и отмазки на уровне теории.
На 100 процентов точно знать никто не может, но знаю точно при нынешнем правящем классе, и социально-экономической политике эти проблемы точно не решить никак( ну или как сейчас решается, вымиранием нации и завозом низкообразованных мигрантов)
+15
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VMX1389
Ответ kupezz
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И как она решится? Цены на квартиры видели? Инфляция дикими темпами растет, и самое главное чтобы решить демографию надо наращивать уверенность в завтрашнем дне: Стабильная высокооплачиваемая работа, например: или уверенность что завтра не погонят на убой за царя ( а судя по их политике и разговорам ничего хорошего народ не ждёт)
+14
-1
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Savarona25
Постоянно встречая высказывания этого господина вспоминаю один анекдот:
Папа, а что такое патриотизм?
Ну это когда люди готовы без возражений и протестов терпеть все свои проблемы и ограничения, чтобы мы могли жить во дворцах, владеть крупнейшими предприятиями, летать на собственных самолетах, иметь несколько паспортов, владеть для развлечения спортивными клубами.
+13
0
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Вечно в бане
Народ, не посмотревший 800 матчей, не имеет будущего.
+11
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Валентин Трошов
Ответ XXXVI
#сосмыслом #воровские
Джейсон Стэтхэм
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Григоренко Виталий
«Меня сложно найти, легко потерять и невозможно забыть», - написал главный тренер СКА.
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дурной сходненский гребист
а у него прошлое финское ?
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Торт Спартак
Ответ sk0208827
любит наш народ всякое ..... (с)
СКА?)
+6
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VMX1389
Ого а этот товарищ случаем не иноагент? Ведь известно что в современной России праздник 4 ноября высосан из пальца( взамен дню Октябрьской революции 7 ноября) Получается Рома так правящему классу говорит что они прячут историю, и не имеют будущего?
+10
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anshef
Историк блин, но сегодня СКА повезло, что клоун на трибуне сидел, смогли выиграть.
+6
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