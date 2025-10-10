Тренер Беларуси о 0:6 с Данией: «Поражение не дает возможности решить задачу, но не могу жаловаться на игроков»
Тренер сборной Беларуси оценил поражение от Дании (0:6) в отборе ЧМ-2026.
«Это был тяжелый матч и плохой результат для нас. Мы не можем быть довольны результатом, но и не могу жаловаться на своих игроков.
Сейчас расстроен, потому что это поражение не дает нам возможности решить задачу [выхода на ЧМ]», — сказал Карлос Алос.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Betnews
