  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тренер Беларуси о 0:6 с Данией: «Поражение не дает возможности решить задачу, но не могу жаловаться на игроков»
0

Тренер Беларуси о 0:6 с Данией: «Поражение не дает возможности решить задачу, но не могу жаловаться на игроков»

Тренер сборной Беларуси оценил поражение от Дании (0:6) в отборе ЧМ-2026.

«Это был тяжелый матч и плохой результат для нас. Мы не можем быть довольны результатом, но и не могу жаловаться на своих игроков. 

Сейчас расстроен, потому что это поражение не дает нам возможности решить задачу [выхода на ЧМ]», — сказал Карлос Алос.

Как вам дерби?21265 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Betnews
logoсборная Беларуси по футболу
logoСборная Дании по футболу
logoКарлос Алос
logoКвалификация ЧМ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сборная Беларуси проиграла 4 матча подряд с общим счетом 2:17 и идет последней в группе квалификации ЧМ-2026
16вчера, 20:45
Квалификация ЧМ-2026. Нидерланды победили Мальту, Беларусь пропустила 6 голов от Дании, Австрия разгромила Сан-Марино 10:0, Чехия и Хорватия не забили
73вчера, 20:43
Беларусь проиграла 9 матчей подряд в отборах ЧМ. Антирекордная серия длится с марта 2021 года
209 сентября, 04:38
Главные новости
6 раундов, 54 вопроса – большая игра на знание футболистов
46 минут назадТесты и игры
Жезуш о Роналду: «Он второй по скорости в «Аль-Насре» и третий по количеству спринтов. Криштиану – очень умный человек со знаниями, которые выходят далеко за рамки футбола»
23вчера, 22:05
Кин хотел бы видеть Симеоне в «МЮ»: «Он создал бы хороший хаос, встряхнул бы клуб. Мне нравится характер Диего. «Атлетико» – бойцы»
23вчера, 21:45
Тухель о 3:0 и болельщиках Англии: «На «Уэмбли» стояла тишина, мы не получили никакой энергии. В течение получаса слышно было только фанатов Уэльса – это печально»
17вчера, 21:23
У жены Семака украли золотые часы Cartier: «Не первый эпизод в этом месяце. Кто дернул? ######## какие-то»
118вчера, 21:15
Австрия разгромила Сан-Марино 10:0 – это крупнешая победа австрийцев в истории. Арнаутович сделал покер
44вчера, 20:48
Квалификация ЧМ-2026. Нидерланды победили Мальту, Беларусь пропустила 6 голов от Дании, Австрия разгромила Сан-Марино 10:0, Чехия и Хорватия не забили
73вчера, 20:43
Товарищеские матчи. Англия разгромила Уэльс, Польша обыграла Новую Зеландию, Румыния победила Молдову
3вчера, 20:40
Жорже Жезуш: «Роналду – символ Португалии. Где бы он ни был, сотни людей собираются, чтобы просто посмотреть, как он проходит мимо»
11вчера, 20:28
Инфантино о перемирии Израиля и Палестины: «Все должны быть рады этому и поддержать процесс. Это касается не только футбола, но и его в том числе»
14вчера, 20:09
Ко всем новостям
Последние новости
Борис Игнатьев о матче России с Ираном: «Очень достойный соперник, на фоне которого интересно проверить свой уровень»
3 минуты назад
Далич о 0:0 с Чехией: «Хорватия билась весь матч, ничьей для нас достаточно. Мы справились как смогли»
17 минут назад
Каннаваро выиграл первый матч с Узбекистаном – 2:0 у Кувейта в товарищеской игре
1вчера, 22:01
Фарерские острова разгромили Черногорию (4:0) в отборе ЧМ – это повторение крупнейшей победы сборной в официальных матчах. У команды 3 победы в 4 последних играх и 3-е место в группе
10вчера, 21:46
Колосков про уайлд-кард на ЧМ-2026 для России: «Глупости. Раньше окончания СВО наше возвращение в футболе не произойдет»
10вчера, 21:25
Пикфорд отыграл на ноль 8 матчей подряд по 90 минут – он первый вратарь в истории сборной Англии с таким достижением
2вчера, 21:07
«Милан» собирается расторгнуть контракт с Ориги, получающим больше Модрича и Рабьо. Форвард не играл за клуб с 2023-го
8вчера, 20:56
Англия выиграла 3 матча подряд с общим счетом 10:0. У сборной 6 побед в 7 играх при Тухеле
2вчера, 20:56
Сборная Беларуси проиграла 4 матча подряд с общим счетом 2:17 и идет последней в группе квалификации ЧМ-2026
16вчера, 20:45
Нидерланды разгромили Мальту – 4:0, Гакпо сделал дубль с пенальти и ассистировал Рейндерсу, Депай тоже забил. Команда Кумана лидирует в группе
5вчера, 20:44