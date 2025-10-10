Арнаутович стал лучшим бомбардиром в истории сборной Австрии с 45 голами, обойдя Польстера

Марко Арнаутович стал лучшим бомбардиром в истории сборной Австрии с 45 голами.

36-летний нападающий «Црвены Звезды» сделал покер в матче отбора ЧМ-2026 с Сан-Марино (10:0) и обогнал Тони Польстера, на счету которого 44 мяча.