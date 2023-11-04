У «Аль-Насра» Роналду 15 побед и ничья в 16 последних матчах. Криштиану забил в них 15 голов
«Аль-Наср» не смог победить лишь в одном матче с конца августа.
Команда Луиша Каштру сегодня обыграла «Аль-Халидж» (2:0) в 12-м туре чемпионата Саудовской Аравии.
Начиная с 22 августа клуб из Эр-Рияда не уступает в лиге Саудовской Аравии, Лиге чемпионов Азии и Кубке короля (две победы – над «Ухудом» (5:1) и «Аль-Иттифаком» (1:0). На этом отрезке у команды 15 побед и ничья.
За это время форвард Криштиану Роналду отметился 15 голами.
7 ноября «Аль-Наср» встретится с «Аль-Духайлем» в Лиге чемпионов Азии.
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Пеле - 1112 очков (762+359)
Роналду - 1109 очков (863+246)
Поражает то как после 30 Роналду умудрился настрелять 400+ голов⚽, превзойти Пеле по голам аж на 101 мяч и по гол+пас почти догнал👍
🗣️ И как правильно сказал один комментатор что "Это всё без пафоса, что Мир ему что-то должен", а исключительно своим трудом и потом
И чтобы не говорила хейтерня, но даже странно, что у Роналду 5, а не 6 Золотых Мячей (в 2018 отдали вполне себе Роналдовский мяч Модричу)
Ну и конкретно за этот год 44+12 за 48 матчей за клуб и сборную. Если бы существовала награда Игроку Года в Азии - Роналду бы выиграл её с отрывом🐏🇵🇹
У пешего по 1 голу за полсезона в ПСЖ и МЛС было.
Разница в уровне.
Вот что Гоат делает с ними.
2010 - Снейдер
2012 - Иньеста
2015 - Неймар
2019 - Ван Дейк
2021 - Левандовски
2023 - Холанд
И наблюдается твоя истерика в том тоне котором пишешь.