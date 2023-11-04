У «Аль-Насра» Роналду 15 побед и ничья в 16 последних матчах. Криштиану забил в них 15 голов

«Аль-Наср» не смог победить лишь в одном матче с конца августа.

Команда Луиша Каштру сегодня обыграла « » (2:0) в 12-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Начиная с 22 августа клуб из не уступает в лиге Саудовской Аравии, Лиге чемпионов Азии и Кубке короля (две победы – над «Ухудом» (5:1) и «Аль-Иттифаком» (1:0). На этом отрезке у команды 15 побед и ничья.

За это время форвард отметился 15 голами.

7 ноября «Аль-Наср» встретится с «Аль-Духайлем» в .

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