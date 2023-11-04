У «Аль-Насра» Роналду 15 побед и ничья в 16 последних матчах. Криштиану забил в них 15 голов

Теги Криштиану Роналду Лига чемпионов Азии высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Луиш Каштру Аль-Халидж Футбол

«Аль-Наср» не смог победить лишь в одном матче с конца августа.

Команда Луиша Каштру сегодня обыграла «Аль-Халидж» (2:0) в 12-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Начиная с 22 августа клуб из Эр-Рияда не уступает в лиге Саудовской Аравии, Лиге чемпионов Азии и Кубке короля (две победы – над «Ухудом» (5:1) и «Аль-Иттифаком» (1:0). На этом отрезке у команды 15 побед и ничья.

За это время форвард Криштиану Роналду отметился 15 голами.

7 ноября «Аль-Наср» встретится с «Аль-Духайлем» в Лиге чемпионов Азии.

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25 комментариев

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Гномович!
Время идет а в мире футбола ничего не меняется, Роналду забивает по 40+ голов за год, Месси получает липовые ЗМ.
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Супер Золотой Мяч
Статистика гол+пас:

Пеле - 1112 очков (762+359)
Роналду - 1109 очков (863+246)

Поражает то как после 30 Роналду умудрился настрелять 400+ голов⚽, превзойти Пеле по голам аж на 101 мяч и по гол+пас почти догнал👍

🗣️ И как правильно сказал один комментатор что "Это всё без пафоса, что Мир ему что-то должен", а исключительно своим трудом и потом

И чтобы не говорила хейтерня, но даже странно, что у Роналду 5, а не 6 Золотых Мячей (в 2018 отдали вполне себе Роналдовский мяч Модричу)

Ну и конкретно за этот год 44+12 за 48 матчей за клуб и сборную. Если бы существовала награда Игроку Года в Азии - Роналду бы выиграл её с отрывом🐏🇵🇹
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Роман
Роналду в любой лиге забивает.
У пешего по 1 голу за полсезона в ПСЖ и МЛС было.
Разница в уровне.
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Пацанчик реальный
Ответ Zed_patriot
8-3=5 5-1=4 5>>>4 даже в таком случае Кринж вечно второй, отдыхай юнец
Только в этом рейтинге не было золотого мяча этого года!хахаха!и Роналду был в этом списке,как человек у которого украли один золотой мяч в 2018,хотя лично я с этим несогласен,считаю что Модрич выйграл заслуженно!так что ты ошибся,рИчажный!)
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Пацанчик реальный
Ответ Universal1000
Это статья того издания, где в топ-20 лучших игроков мира нулевых годов 7 деревянных англичан(ну вроде Лэмпардов) и ноль итальянцев(ЧМ-2006 к слову с мощнейшим поколением и мастерами класса Пирло с Буффоном и Тотти). Проверил - да, это был именно фо-фо-тууу тоже. Извини, но оценки этого издания стоят даже ниже, чем то во что я ставлю тебя. А ниже сложно.) Очень сложно, чуваг.
РИчажные не любят издания,где усомневаются в наградах гнома,это понятно,да и рИчажные это вообще в принципе не самые умные люди!☝️☝️😉😉
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Пацанчик реальный
Ответ Universal1000
Роман... Объективная оценка соотношения ЗМ между Лучшим игроком в Истории футбола Лионелем Андреасом Месси и португальским клоуном равна соотношению цифр 7-2. А шутить можно на любую тему, я что против? Нет. Но надо и правду писать при этом, по делу. Что я и сделал ниже. "коммент становится заплюсованным" - убойнее довода не читал давно признаюсь. Давно.
Хахаха,только весь адекватный мир угорает с этих «заслуженных» золотых мячей гнома!😂😂
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QWertY
Ответ Hardi
Goat, те кто говорит что лига Верблюдов - Лига СА на данный момент 10-15 в мире. А вообще, если Кейн и Беллингем обороты сбавят и Роналду с Португалией Евро выиграет, может и 6 зм авансом дадут.
😂😂🤣
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Hardi
Goat, те кто говорит что лига Верблюдов - Лига СА на данный момент 10-15 в мире. А вообще, если Кейн и Беллингем обороты сбавят и Роналду с Португалией Евро выиграет, может и 6 зм авансом дадут.
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Блуждающий странник
Аль-Хиляль не проигрывает 17 игр. Аль-Наср уже 16 игр, при чем даже ничьи редкость. Сумасшедший "рост" для Саудовской Аравии как тут говорили некоторые, а по факту леги более-менее середняков местных посадили на лавку. Два клуба просто на десять голов сильнее других. Сборная 8 матчей без побед, проиграли гигантам Боливии и Венесуэле дома и ещё гранду из Мали
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Роман
Мессифилы сегодня порвались) Слезы, истерика, плач.
Вот что Гоат делает с ними.
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Роман
Ответ Universal1000
Cтранно, что не шесть? Когда наиграл по факту от силы на два?(2013, 2014, 2016 чисто минусуются вообще без вопросов). Ты...забавный.) Это хорошо.)
2009 - Хави
2010 - Снейдер
2012 - Иньеста
2015 - Неймар
2019 - Ван Дейк
2021 - Левандовски
2023 - Холанд
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Пацанчик реальный
Ответ Universal1000
Cтранно, что не шесть? Когда наиграл по факту от силы на два?(2013, 2014, 2016 чисто минусуются вообще без вопросов). Ты...забавный.) Это хорошо.)
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Universal1000
Ответ Роман
Обиделась сейчас как раз ты. И зачем мое имя часто повторять, у тебя зацикленность или страх? Спорные мячи, только у одного и его стебут из в года в год, пока вы защищаете. Тогда как у Роналду что трофеи, что личные награды не вызывают споров.
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Пацанчик реальный
Ответ Вальдано
Ты целиком веришь fourfourtwo?..
Нет,но определенная логика в их статье была!лично мое мнение!
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Роман
Ответ Universal1000
Роман... Объективная оценка соотношения ЗМ между Лучшим игроком в Истории футбола Лионелем Андреасом Месси и португальским клоуном равна соотношению цифр 7-2. А шутить можно на любую тему, я что против? Нет. Но надо и правду писать при этом, по делу. Что я и сделал ниже. "коммент становится заплюсованным" - убойнее довода не читал давно признаюсь. Давно.
Пока ты здесь по всем статьям проиграл в комментах, защищая аргентинскую принцесску)
И наблюдается твоя истерика в том тоне котором пишешь.
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Гномович!
Время идет а в мире футбола ничего не меняется, Роналду забивает по 40+ голов за год, Месси получает липовые ЗМ.
Да как Вы посмели такое сказать?!? Мессии святой! Он даже срёт золотыми мячами! Настолько он святой!
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