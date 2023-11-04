Судья засчитал гол «Ньюкасла» «Арсеналу» после того, как Жоэлинтон толкнул Магальяэса в спину во вратарской
Судья Стюарт Эттуэлл засчитал спорный гол «Ньюкасла» в ворота «Арсенала».
На 64-й минуте игры 11-го тура АПЛ счет открыл вингер Энтони Гордон. Голевой пас записали на счет Жоэлинтона.
Бразилец во время борьбы за мяч во вратарской площади «канониров» толкнул в спину защитника Габриэла Магальяэса.
Главный арбитр несколько минут консультировался с видеоассистентом и принял решение засчитать гол. Смотреть повтор самостоятельно он не стал.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Играли хорошо,для выезда.
Всё таки несколько ключевых игроков не было.
Проиграть из-за спорного гола,не страшно.
С нетерпением жду приезда Ньюкасла на Эмирейтс после такого матча.
Наверняка будет горячий приём 😁