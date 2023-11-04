Судья засчитал гол «Ньюкасла» «Арсеналу» после того, как Жоэлинтон толкнул Магальяэса в спину во вратарской

Судья Стюарт Эттуэлл засчитал спорный гол «Ньюкасла» в ворота «Арсенала».

На 64-й минуте игры 11-го тура счет открыл вингер . Голевой пас записали на счет .

Бразилец во время борьбы за мяч во вратарской площади «канониров» толкнул в спину защитника .

Главный арбитр несколько минут консультировался с видеоассистентом и принял решение засчитать гол. Смотреть повтор самостоятельно он не стал.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!