Судья засчитал гол «Ньюкасла» «Арсеналу» после того, как Жоэлинтон толкнул Магальяэса в спину во вратарской

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия Арсенал судьи Стюарт Эттуэлл Жоэлинтон Габриэл Магальяэс Энтони Гордон Футбол

Судья Стюарт Эттуэлл засчитал спорный гол «Ньюкасла» в ворота «Арсенала».

На 64-й минуте игры 11-го тура АПЛ счет открыл вингер Энтони Гордон. Голевой пас записали на счет Жоэлинтона.

Бразилец во время борьбы за мяч во вратарской площади «канониров» толкнул в спину защитника Габриэла Магальяэса.

Главный арбитр несколько минут консультировался с видеоассистентом и принял решение засчитать гол. Смотреть повтор самостоятельно он не стал.

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25 комментариев

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Артём Околович
походу в чемпиошипе на одного судью станет больше
+33
-3
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Aslan Aslan
не понимаю, как можно засчитывать такой гол. также не понимаю как Бруно Гимараеш только на 88 минуте получает жк
+33
-3
+30
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Anvar Esemuratov
Не матч, а судейский фарс
+16
-3
+13
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Bogdan
Смотрели, смотрели. Я был уверен, что отменят. Явный толчек ведь был
+11
-3
+8
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djkdkrb
Ответ Артём Околович
походу в чемпиошипе на одного судью станет больше
После Ливерпуль-Тоттенхэм не стало вроде, но пора привыкать, что Сити и Ньюкасл будут всеми силами тащить без каких-либо последствий, в особенности первых
+9
-2
+7
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Adamdfdgds
Зачем вообще смотреть, когда мяч ушел за лицевую
+7
-2
+5
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Доминатор3000
Судью на мыло 🧼
Играли хорошо,для выезда.
Всё таки несколько ключевых игроков не было.
Проиграть из-за спорного гола,не страшно.
С нетерпением жду приезда Ньюкасла на Эмирейтс после такого матча.
Наверняка будет горячий приём 😁
+6
-3
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r9naldo1
Мяч ушел в лицевую, Габриэля толкали в спину обеими руками, оффсайд… а засчитаемка мы этот гол
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Олег Хлебас
Так а почему нет названия: Хавеца не удалили за снос Лонгстаффа или за вторую желтую?)
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Anvar Esemuratov
Ответ QWertY
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Сложно не плакать от такого судейства)
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Имя Фамилия
Второй гол в ворота ПСЖ тоже что попало засчитали.
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Shohruh17
Арабские деньги решили исход матча
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batterbin
Ответ Иван Куницын
Ну арсенал конечно полный ноль, даже не смотря на судью
Лудоман, много слил? Бггг
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Adamdfdgds
Ответ QWertY
Чистый гол
Для людей с твоей аватарки любые голы автоматически становятся чистыми
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