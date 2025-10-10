Кучаев о Карпине: «Хороший тактик с интересным видением футбола. Как человек — требовательный. В нужный момент может посмеяться»

Константин Кучаев высказался о тренерских качествах Валерия Карпина.

— Чем Карпин как главный тренер сборной России отличается от самого себя в качестве главного тренера «Ростова»?

— Он хороший тактик с интересным видением футбола. Как человек — требовательный. В нужный момент может посмеяться, а в нужный — прикрикнуть и вставить пистонов.

Все те качества, которые ему помогали добиваться результата в «Ростове», остались у него и в сборной, – сказал хавбек сборной России и «Ростова ».