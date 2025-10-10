Кучаев о Карпине: «Хороший тактик с интересным видением футбола. Как человек — требовательный. В нужный момент может посмеяться»
Константин Кучаев высказался о тренерских качествах Валерия Карпина.
— Чем Карпин как главный тренер сборной России отличается от самого себя в качестве главного тренера «Ростова»?
— Он хороший тактик с интересным видением футбола. Как человек — требовательный. В нужный момент может посмеяться, а в нужный — прикрикнуть и вставить пистонов.
Все те качества, которые ему помогали добиваться результата в «Ростове», остались у него и в сборной, – сказал хавбек сборной России и «Ростова».
Как вам дерби?21372 голоса
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости