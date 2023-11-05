Кучеров набрал 1+4 в матче с «Оттавой», став 2-й звездой. У него 16 очков в 11 играх
Никита Кучеров набрал 5 (1+4) очков в матче с «Оттавой» (6:4).
Форвард «Тампы» признан второй звездой игры.
Всего в 11 матчах текущего чемпионата НХЛ на счету россиянина 16 (7+9) баллов.
Сегодня за 21:04 (4:21 – в большинстве) у Кучерова 5 бросков в створ ворот, полезность – «плюс 1».
1) Стэмкос - 1067 ( 519 + 548 ) - 1022 матча.
2) Сан-Луи - 953 ( 365 + 588 ) - 972 матча.
3) Лекавалье - 874 ( 383 + 491 ) - 1037 матчей.
4) КУЧЕРОВ - 745 ( 283 + 462 ) - 655 матчей.