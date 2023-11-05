Кучеров набрал 1+4 в матче с «Оттавой», став 2-й звездой. У него 16 очков в 11 играх

Никита Кучеров набрал 5 (1+4) очков в матче с «Оттавой» (6:4).

Форвард « » признан второй звездой игры.

Всего в 11 матчах текущего чемпионата на счету россиянина 16 (7+9) баллов.

Сегодня за 21:04 (4:21 – в большинстве) у 5 бросков в створ ворот, полезность – «плюс 1».