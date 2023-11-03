Чемпионат Италии. «Лацио» в гостях у «Болоньи», «Интер» завтра сыграет с «Аталантой» Миранчука, «Милан» – с «Удинезе»
«Болонья» примет «Лацио» в стартовом матче 11-го тура Серии А.
В субботу «Наполи» сыграет с «Салернитаной» в гостях, «Интер» – с «Аталантой» Алексея Миранчука, «Милан» примет «Удинезе».
В воскресенье «Ювентус» проведет гостевой матч с «Фиорентиной».
Завершится тур в понедельник матчем «Фрозиноне» – «Эмполи».
11-й тур
- Дата проведения
- 3 ноября, 22.45, «Ренато Далль'Ара»
- Дата проведения
- 4 ноября, 17.00, «Ареки»
- Дата проведения
- 4 ноября, 20.00, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 4 ноября, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 5 ноября, 14.30, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 5 ноября, 17.00, «Сарденья»
- Дата проведения
- 5 ноября, 20.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 5 ноября, 22.45, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 6 ноября, 20.30, «Stadio Benito Stirpe»
- Дата проведения
- 6 ноября, 22.45, «Олимпико ди Торино»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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