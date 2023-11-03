Чемпионат Италии. «Лацио» в гостях у «Болоньи», «Интер» завтра сыграет с «Аталантой» Миранчука, «Милан» – с «Удинезе»

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«Болонья» примет «Лацио» в стартовом матче 11-го тура Серии А.

В субботу «Наполи» сыграет с «Салернитаной» в гостях, «Интер» – с «Аталантой» Алексея Миранчука, «Милан» примет «Удинезе».

В воскресенье «Ювентус» проведет гостевой матч с «Фиорентиной». 

Завершится тур в понедельник матчем «Фрозиноне» – «Эмполи». 

Чемпионат Италии

11-й тур

Болонья – Лацио
Дата проведения
3 ноября, 22.45, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Салернитана – Наполи
Дата проведения
4 ноября, 17.00, «Ареки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аталанта – Интер
Дата проведения
4 ноября, 20.00, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Милан – Удинезе
Дата проведения
4 ноября, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Верона – Монца
Дата проведения
5 ноября, 14.30, «Марк Антонио Бентегоди»
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Кальяри – Дженоа
Дата проведения
5 ноября, 17.00, «Сарденья»
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Рома – Лечче
Дата проведения
5 ноября, 20.00, «Стадио Олимпико»
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Фиорентина – Ювентус
Дата проведения
5 ноября, 22.45, «Артемио Франки»
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Фрозиноне – Эмполи
Дата проведения
6 ноября, 20.30, «Stadio Benito Stirpe»
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Торино – Сассуоло
Дата проведения
6 ноября, 22.45, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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1 комментарий

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kdmi1986
Forza Inter!
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