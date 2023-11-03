Чемпионат Италии. «Лацио» в гостях у «Болоньи», «Интер» завтра сыграет с «Аталантой» Миранчука, «Милан» – с «Удинезе»

«Болонья» примет «Лацио» в стартовом матче 11-го тура Серии А.

В субботу « » сыграет с «Салернитаной» в гостях, « » – с «Аталантой» Алексея Миранчука, « » примет « ».

В воскресенье « » проведет гостевой матч с «Фиорентиной».

Завершится тур в понедельник матчем «Фрозиноне» – « ».

11-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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