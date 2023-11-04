«Байер» Алонсо выиграл 10 матчей подряд – это рекордная серия клуба в высшей лиге. У команды 15 побед и ничья с «Баварией» в сезоне
«Байер» установил клубный рекорд по числу выигранных подряд матчей.
Сегодня команда Хаби Алонсо обыграла «Хоффенхайм» в матче 10-го тура Бундеслиги (3:2). Эта победа стала для клуба из Леверкузена 10-й во всех турнирах.
Это рекордная победная серия «Байера» с момента выхода в Бундеслигу в 1979 году. Ранее максимальный результат (9 побед подряд) был зафиксирован в 2013 году.
Всего на счету «Байера» 15 побед в 16 матчах текущего сезона. 15 сентября команда сыграла вничью с «Баварией» (2:2).
«Байер», набрав 28 очков, лидирует в таблице Бундеслиги. У «Баварии» 23 очка и игра в запасе – с «Боруссией» Дортмунд сегодня.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Мало верится, но было бы эпично...
-Неуместное восхваление Алонсо
-Неудачное восхваление Алонсо
-Лживое восхваление Алонсо
-Адекватный комментарий (заблокировано из-за начальных статов)