«Байер» Алонсо выиграл 10 матчей подряд – это рекордная серия клуба в высшей лиге. У команды 15 побед и ничья с «Баварией» в сезоне

Теги Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия Хоффенхайм рекорды Футбол

«Байер» установил клубный рекорд по числу выигранных подряд матчей.

Сегодня команда Хаби Алонсо обыграла «Хоффенхайм» в матче 10-го тура Бундеслиги (3:2). Эта победа стала для клуба из Леверкузена 10-й во всех турнирах. 

Это рекордная победная серия «Байера» с момента выхода в Бундеслигу в 1979 году. Ранее максимальный результат (9 побед подряд) был зафиксирован в 2013 году. 

Всего на счету «Байера» 15 побед в 16 матчах текущего сезона. 15 сентября команда сыграла вничью с «Баварией» (2:2). 

«Байер», набрав 28 очков, лидирует в таблице Бундеслиги. У «Баварии» 23 очка и игра в запасе – с «Боруссией» Дортмунд сегодня.

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32 комментария

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Отец Абду
Будет круто, если Жирона, ТТХ, Монако и Байер выиграют свои лиги:)

Мало верится, но было бы эпично...
+76
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Jan Paskel
Ответ Отец Абду
Будет круто, если Жирона, ТТХ, Монако и Байер выиграют свои лиги:) Мало верится, но было бы эпично...
угу, особенно у Жироны прям много шансов
+41
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+36
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Александр Сас
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
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Никита Алексеев
Ответ Отец Абду
Будет круто, если Жирона, ТТХ, Монако и Байер выиграют свои лиги:) Мало верится, но было бы эпично...
ТТХ здесь явно лишний))
+19
-6
+13
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Ophiomorph
Все прекрасно понимают (включая самого Хаби), что этот сезон для него это по сути собеседование на работу в Реале)
+12
-1
+11
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RembaXXX
Ответ Jan Paskel
угу, особенно у Жироны прям много шансов
Ну, над Лестером тоже сначала все смеялись и всерьез не воспринимали.
+7
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Mikhail 1
Молодец Хаби. Интересно посмотреть на развязку сезона..
+10
-3
+7
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titov-and-trubach
Календарь очень простой был, не стоит обманываться. Однако учитывая прошлогодний прогресс с его приходом и стабильность в этом видно, что свой мозг с поля ему удалось перенести в тренерство. Не всем удается, это здорово.
+7
-1
+6
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Даулет Абдрахманбек
За Кейна уже реально страшно)
+4
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iGu
Ответ Отец Абду
Будет круто, если Жирона, ТТХ, Монако и Байер выиграют свои лиги:) Мало верится, но было бы эпично...
представте только какой коэффициент будет у этого экспресса)))
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And-Rover
Байер как Краснодар пока идёт.
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Сергей Кильцов
Ответ Дмитрий Рабко
Посмотрел я кого они обыграли - разве что "Вольфсбург" по старой памяти можно к крепким командам отнести.
Фрайбург?
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Дмитрий Рабко
Ответ Сергей Кильцов
Фрайбург?
Да что-то он у меня в памяти не отложился. А вот "волки" - они и чемпионами были на моей памяти, и форвард у них был мощный - Графите. Опять-таки пишу сугубо на память, без гугла.
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RembaXXX
Байер, Тоттенхем, Жирона, Ницца, какой то левый переворот в футболе))
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Максим Столбов
Алонсо уже с ноги сносит дверь и становится главным тренером Реала.
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Даниил Гутин
Ответ Eugen Dauer
А закончится как всегда..Бавария выиграет чемпионат...никакой интриги не будет...
проклятие Кейна ещё никто не отменял
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Кирилл Голивец
Ответ titov-and-trubach
Календарь очень простой был, не стоит обманываться. Однако учитывая прошлогодний прогресс с его приходом и стабильность в этом видно, что свой мозг с поля ему удалось перенести в тренерство. Не всем удается, это здорово.
Ну увезли ничью с Альянц Арены
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Hi Hi
Ответ Олег М
В Ливерпуле глянуть бы на него.
у Клоппа контракт до 2026, сезон у него пока хороший идет. Уволить его после всех побед и титулов что он принес - самое настоящее предательство
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Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
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Олег М
Ответ cektor
Будущий тренер Реала ))
В Ливерпуле глянуть бы на него.
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Иван Меркушев
Ответ Бременер
ТТХ здесь ни к чему
Еще как к чему. Многие,и лично я их в четверке не видел вообще.
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Бременер
Ответ Отец Абду
Будет круто, если Жирона, ТТХ, Монако и Байер выиграют свои лиги:) Мало верится, но было бы эпично...
ТТХ здесь ни к чему
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love_sport737
Кейн как стимул для Байера наконец-то выиграть чемпионат
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Eugen Dauer
А закончится как всегда..Бавария выиграет чемпионат...никакой интриги не будет...
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Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
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