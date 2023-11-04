«Байер» Алонсо выиграл 10 матчей подряд – это рекордная серия клуба в высшей лиге. У команды 15 побед и ничья с «Баварией» в сезоне

«Байер» установил клубный рекорд по числу выигранных подряд матчей.

Сегодня команда обыграла « » в матче 10-го тура Бундеслиги (3:2). Эта победа стала для клуба из 10-й во всех турнирах.

Это рекордная победная серия «Байера» с момента выхода в Бундеслигу в 1979 году. Ранее максимальный результат (9 побед подряд) был зафиксирован в 2013 году.

Всего на счету «Байера» 15 побед в 16 матчах текущего сезона. 15 сентября команда сыграла вничью с «Баварией» (2:2).

«Байер», набрав 28 очков, лидирует в таблице Бундеслиги. У «Баварии» 23 очка и игра в запасе – с «Боруссией» Дортмунд сегодня.

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