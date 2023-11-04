Микель Артета считает, что Стюарт Эттуэлл должен был отменить гол «Ньюкасла».

«Я похвалил игроков за то, как они играли и бились на этом стадионе против этого соперника. Результат должен был быть другим по множеству причин. Если какая-то команда и стремилась победить, так это «Арсенал».

Мне стыдно за то, что произошло, за то, что этот гол не был отменен в лиге, которую мы называем лучшей в мире. Я 20 лет в этой стране, и теперь мне стыдно. Это позор.

Слишком многое поставлено на карту. Мы пытаемся делать невероятные вещи, еженедельно выступать на самом высоком уровне.

Когда мы недостаточно хороши, я признаю ответственность за это. Но то, что произошло сейчас, не соответствует уровню, который должен быть в этой лиге, тому, какая борьба идет в этой лиге.

Мне стыдно, что я имею к этому отношение», – сказал главный тренер «Арсенала».

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