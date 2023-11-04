Микель Артета: «Мне стыдно, что гол «Ньюкасла» не отменили в лиге, считающейся лучшей в мире. Я 20 лет в этой стране, и теперь мне стыдно. Позор»
Микель Артета считает, что Стюарт Эттуэлл должен был отменить гол «Ньюкасла».
«Я похвалил игроков за то, как они играли и бились на этом стадионе против этого соперника. Результат должен был быть другим по множеству причин. Если какая-то команда и стремилась победить, так это «Арсенал».
Мне стыдно за то, что произошло, за то, что этот гол не был отменен в лиге, которую мы называем лучшей в мире. Я 20 лет в этой стране, и теперь мне стыдно. Это позор.
Слишком многое поставлено на карту. Мы пытаемся делать невероятные вещи, еженедельно выступать на самом высоком уровне.
Когда мы недостаточно хороши, я признаю ответственность за это. Но то, что произошло сейчас, не соответствует уровню, который должен быть в этой лиге, тому, какая борьба идет в этой лиге.
Мне стыдно, что я имею к этому отношение», – сказал главный тренер «Арсенала».
Судья с ВАР засчитал гол «Ньюкасла» «Арсеналу», решив, что мяч не покинул поле, Жоэлинтон не фолил на Магальяэсе, а Гордон не был в офсайде
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Не смогли найти оптимальный угол обзор, чтобы рассмотреть пас Жоэлиентона)))
Чистый фол, тут разбирать нечего
Потом, правда, должен был удалять и Гимараеша за тумак Жоржику, но в тот момент алкаши из комнаты ВАР отлучились по малой нужде.
В предыдущие годы с Ливерпулем
В прошлом с Арсеналом
В этом обе команды гасят))
А в конце не хватит пару очков
И да, это случайность, сити тут не замешан
в первом эпизоде мяч ушел
Во втором фол на игроке арсенала
офсайд !!
Как будто судья заряжен настолько что отказывается видеть все это !!