Микель Артета: «Мне стыдно, что гол «Ньюкасла» не отменили в лиге, считающейся лучшей в мире. Я 20 лет в этой стране, и теперь мне стыдно. Позор»

Теги Ньюкасл Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал судьи Стюарт Эттуэлл видеоповторы Жоэлинтон Габриэл Магальяэс Энтони Гордон Футбол

Микель Артета считает, что Стюарт Эттуэлл должен был отменить гол «Ньюкасла».

«Я похвалил игроков за то, как они играли и бились на этом стадионе против этого соперника. Результат должен был быть другим по множеству причин. Если какая-то команда и стремилась победить, так это «Арсенал».

Мне стыдно за то, что произошло, за то, что этот гол не был отменен в лиге, которую мы называем лучшей в мире. Я 20 лет в этой стране, и теперь мне стыдно. Это позор.

Слишком многое поставлено на карту. Мы пытаемся делать невероятные вещи, еженедельно выступать на самом высоком уровне.

Когда мы недостаточно хороши, я признаю ответственность за это. Но то, что произошло сейчас, не соответствует уровню, который должен быть в этой лиге, тому, какая борьба идет в этой лиге.

Мне стыдно, что я имею к этому отношение», – сказал главный тренер «Арсенала».

Судья с ВАР засчитал гол «Ньюкасла» «Арсеналу», решив, что мяч не покинул поле, Жоэлинтон не фолил на Магальяэсе, а Гордон не был в офсайде

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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132 комментария

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zffchp2swp
самое забавное, что это случается с двумя клубами, которые в теории могут навязать борьбу ман сити )
+99
-14
+85
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Sn00pyyy
Что бы победить - нужно хотя бы нанести во втором тайме удар в створ. У арсенала их 0! Даже одно очко - это мало с Ньюкаслом для команды, которая хочет навязать борьбу за титул АПЛ.
+67
-6
+61
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Pucheslav
Не забываем, когда Клопп говорит о судействе это - нытье, когда другие - это справедливое замечание
+66
-12
+54
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Kirillaz
Красава. Жёстко и по делу.
+59
-11
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f1go.go
Ответ S100 Winner
Забить хотя бы 1 гол тоже арбитры помешали?
Помешал автобус Нькасла из 10 игроков в шрафной после левого гола
+30
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+26
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Kojogeldiev Elaman
Ответ zffchp2swp
самое забавное, что это случается с двумя клубами, которые в теории могут навязать борьбу ман сити )
И самое удивительное, что в оба раз в пользу нефтяных мешков, видать судьям обеспечили на всю оставшиюся жизнь
+29
-6
+23
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Andrey_kst
Чтобы понять весь уровень судейства в Англии можно прочитать как судьи прокомментировали момент с офсайдом Гордона:
Не смогли найти оптимальный угол обзор, чтобы рассмотреть пас Жоэлиентона)))
+25
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+23
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Andrey_kst
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Гол спорный. Мне непонятен момент в штрафной. Там кто-то с кем-то столкнулся. Я так и не понял, это фол или нет.
Что там непонятного? Жоэлинтон ставит руки на Габриэля и тем самым мешает ему выпрыгнуть
Чистый фол, тут разбирать нечего
+21
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Алексей Вдовин
А все забыли, как в том году Арсенал топили? Вспомните чудовищную ошибку клоуна на ВАР, в матче с Брентфордом, который ЗАБЫЛ прочертить линию офсайда. Напоминаю кстати, Арсенал боролся за чемпионство. Сейчас опять такой же случай? Совпадения? Тот, кто верит в это, клоуны, как и тот судья.
+27
-8
+19
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Антон Казанский
Ответ Kirillaz
Красава. Жёстко и по делу.
Я просто напомню, что Этуэлл спокойно мог удалять Хаверца. В АПЛ в этом сезоне удаляли за меньшее.

Потом, правда, должен был удалять и Гимараеша за тумак Жоржику, но в тот момент алкаши из комнаты ВАР отлучились по малой нужде.
+15
-1
+14
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ta-tosha
Ответ Andrey_kst
Чтобы понять весь уровень судейства в Англии можно прочитать как судьи прокомментировали момент с офсайдом Гордона: Не смогли найти оптимальный угол обзор, чтобы рассмотреть пас Жоэлиентона)))
там слепому и без ВАРа было видно, что Гордон был на корпус позади Жоэлинтона
+12
-2
+10
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King_X
Ответ zffchp2swp
самое забавное, что это случается с двумя клубами, которые в теории могут навязать борьбу ман сити )
++++
В предыдущие годы с Ливерпулем
В прошлом с Арсеналом
В этом обе команды гасят))
А в конце не хватит пару очков

И да, это случайность, сити тут не замешан
+12
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Typizza
Дадут дисквал ещё за критику
+10
0
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ManchesteR
Ответ Pucheslav
Не забываем, когда Клопп говорит о судействе это - нытье, когда другие - это справедливое замечание
Какой же Клопп справедливо замечающий
+10
-1
+9
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badthe0ry
По итогу Артета получит штраф за критику судейства, а судьи просто извинятся за свой фэйл на поле. Расходимся
+10
-2
+8
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EnzoAmatera
Ответ zffchp2swp
самое забавное, что это случается с двумя клубами, которые в теории могут навязать борьбу ман сити )
И тут Сити виноват)))
+7
-1
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Ashot Kafka
Играли плохо откровенно, тут особо нечем гордиться. С другой стороны, сложно играть в свой футбол когда противнику разрешено отмахиваться, бить кулаками по голове, толкать руками без попыток сыграть в мяч и тд по списку. ВАР в АПЛ просто не работает, да и в футболе в целом.
+6
-1
+5
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#SharkTeam
Ответ Sn00pyyy
Что бы победить - нужно хотя бы нанести во втором тайме удар в створ. У арсенала их 0! Даже одно очко - это мало с Ньюкаслом для команды, которая хочет навязать борьбу за титул АПЛ.
Видимо Сити не давал бить по воротам
+10
-5
+5
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S100 Winner
Забить хотя бы 1 гол тоже арбитры помешали?
+17
-13
+4
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_Beast_
Гол реально позорный 🤦‍♂️
в первом эпизоде мяч ушел
Во втором фол на игроке арсенала
офсайд !!
Как будто судья заряжен настолько что отказывается видеть все это !!
+9
-6
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Люди, кто пишет про момент ухода мяча, успокойтесь. На визуализации же показали, что проекция мяча не была за линией поля. Краешек мяча касался белой полосы. Вас другой момент волновать должен: что за столкновение было в штрафной? Мне вообще показалось,что мяч у вратаря выбили, потом игрок Ньюкасла на Габриэля запрыгнул. Все было не аккуратно сыграно со стороны Ньюкасла. Короче, пересмотрю момент поподробнее.
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-5
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Просто Я
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Всё верно. Игры то вообще не было никакой. Может, гол был забит и не по правилам, но по игре Ньюкасл переиграл Арсенал. По ударам, по xg, по тренерским решениям, по всему Ньюкасл переиграл Арсенал. Накосячить судья может всегда, и тут мало что можно поделать. Я уже писал про Гордона, которого в матче против Сити должны были раза 2 удалить, а ему даже жёлтой карточки не показали.
у Ньюкасла даже моментов кроме гола не было, о чем ты? xg сравниваешь?) Так тебя не смущает, что он набит в той единственной атаке с голом? Это игра на 0-0, где один соперник (Арсенал) не смог создать моменты, хотя хотел, а другой в принципе не знает как атаковать, кроме миллиарда навесов и стандартов
+6
-3
+3
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pack25
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Всё верно. Игры то вообще не было никакой. Может, гол был забит и не по правилам, но по игре Ньюкасл переиграл Арсенал. По ударам, по xg, по тренерским решениям, по всему Ньюкасл переиграл Арсенал. Накосячить судья может всегда, и тут мало что можно поделать. Я уже писал про Гордона, которого в матче против Сити должны были раза 2 удалить, а ему даже жёлтой карточки не показали.
Ни в чем Ньюкасл не переиграл Арсенал, вот ни разу сегодня не переиграл, кроме грубости. Абсолютно ничейная игра была.
+5
-2
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ Sn00pyyy
Что бы победить - нужно хотя бы нанести во втором тайме удар в створ. У арсенала их 0! Даже одно очко - это мало с Ньюкаслом для команды, которая хочет навязать борьбу за титул АПЛ.
Всё верно. Игры то вообще не было никакой. Может, гол был забит и не по правилам, но по игре Ньюкасл переиграл Арсенал. По ударам, по xg, по тренерским решениям, по всему Ньюкасл переиграл Арсенал. Накосячить судья может всегда, и тут мало что можно поделать. Я уже писал про Гордона, которого в матче против Сити должны были раза 2 удалить, а ему даже жёлтой карточки не показали.
+20
-17
+3
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Axs Men
Кто виноват, что твоя команда даже один гол не осилила?
+12
-9
+3
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